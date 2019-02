Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f87db13-6fc3-4ba0-a0e6-6dc4f5e8391c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vadonatúj kocsik mind totálkárosak lettek, adott hírt róla az RTL Klub Híradója.\r

\r

","shortLead":"A vadonatúj kocsik mind totálkárosak lettek, adott hírt róla az RTL Klub Híradója.\r

\r

","id":"20190130_Fekhiba_miatt_borult_arokba_az_autokat_szallito_teherauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f87db13-6fc3-4ba0-a0e6-6dc4f5e8391c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9437682a-5507-45e8-ae3f-cac6ec702e83","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_Fekhiba_miatt_borult_arokba_az_autokat_szallito_teherauto","timestamp":"2019. január. 30. 20:15","title":"Fékhiba miatt borult árokba az autókat szállító teherautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1920-ban egy magyar báró vette meg a festményt, ezért a magyar értékek szempontjából is fontos – magyarázta az MNB.","shortLead":"1920-ban egy magyar báró vette meg a festményt, ezért a magyar értékek szempontjából is fontos – magyarázta az MNB.","id":"20190130_Elarulta_az_MNB_mi_lesz_a_128_millio_forintert_megvasarolt_festmeny_sorsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a822a539-2f52-44a1-9425-92a1148d99fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Elarulta_az_MNB_mi_lesz_a_128_millio_forintert_megvasarolt_festmeny_sorsa","timestamp":"2019. január. 30. 17:01","title":"Elárulta az MNB, mi lesz a 128 millió forintért megvásárolt festmény sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8238c584-26fe-4e56-98c6-1cddb5b35e65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Liberálisok főpolgármester-jelöltje közleményében felsorolja annak a négy szép fizetéssel rendelkező főtanácsadónak a nevét, akiknek feladata volt az elektronikus jegyrendszer ügyének menedzselése is.","shortLead":"A Liberálisok főpolgármester-jelöltje közleményében felsorolja annak a négy szép fizetéssel rendelkező főtanácsadónak...","id":"20190131_Liberalisok_Tarlos_evi_40_millio_forintot_fizetett_fotanacsadoinak_az_ejegyrendszerert_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8238c584-26fe-4e56-98c6-1cddb5b35e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8fba4e6-c9cd-4876-ad7b-7bc724f1e96e","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Liberalisok_Tarlos_evi_40_millio_forintot_fizetett_fotanacsadoinak_az_ejegyrendszerert_is","timestamp":"2019. január. 31. 13:57","title":"Liberálisok: Tarlós évi 40 milliót fizetett az e-jegyrendszerért is felelős főtanácsadóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263a0b5b-080b-44c8-9a93-09fb957530cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kovács Zoltán (és így a kormány szerint is) Frans Timmermans Soros embere. ","shortLead":"Kovács Zoltán (és így a kormány szerint is) Frans Timmermans Soros embere. ","id":"20190130_Most_epp_Timmermans_a_kormany_ellensege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=263a0b5b-080b-44c8-9a93-09fb957530cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec3a60a-5fbf-440a-9186-130a78ceb66c","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_Most_epp_Timmermans_a_kormany_ellensege","timestamp":"2019. január. 30. 08:52","title":"Most épp Timmermans a kormány ellensége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a kérdés nem a magyar származású amerikai milliárdos személyére vonatkozott, hanem a túlóratörvény bevezetésére.","shortLead":"Pedig a kérdés nem a magyar származású amerikai milliárdos személyére vonatkozott, hanem a túlóratörvény bevezetésére.","id":"20190130_Tuloratorveny_a_Posta_utan_a_Volanbusz_is_ugy_valaszolt_hogy_Soros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811e7527-6703-4bfd-b8dc-13c95828c95f","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Tuloratorveny_a_Posta_utan_a_Volanbusz_is_ugy_valaszolt_hogy_Soros","timestamp":"2019. január. 30. 14:22","title":"Túlóratörvény: a Posta után a Volánbusz is úgy válaszolt, hogy Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nicolas Maduro interjút adott, ebben kifejti, ő hajlana a tárgyalásra, vagy az előrehozott választásra is. Szerinte Trump meg akarja öletni, és az imperialistáknak az ország kőolajára fáj a foga.\r

\r

","shortLead":"Nicolas Maduro interjút adott, ebben kifejti, ő hajlana a tárgyalásra, vagy az előrehozott választásra is. Szerinte...","id":"20190130_A_venezuelai_elnok_szerint_Trump_meg_akarja_olni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c330383-7d01-4619-a7fa-e0729c8a48dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_A_venezuelai_elnok_szerint_Trump_meg_akarja_olni","timestamp":"2019. január. 30. 20:06","title":"A venezuelai elnök szerint Trump meg akarja ölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9431b997-2b58-471f-850e-8423e3c57bdc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A kézilabdázó két évvel meghosszabbította szerződését a Győri Audi ETO KC női kézilabdaklubbal.","shortLead":"A kézilabdázó két évvel meghosszabbította szerződését a Győri Audi ETO KC női kézilabdaklubbal.","id":"20190130_gorbicz_anita_gyor_kezilabda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9431b997-2b58-471f-850e-8423e3c57bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e34687-26e3-4e98-9ed9-0831ed5c89f7","keywords":null,"link":"/sport/20190130_gorbicz_anita_gyor_kezilabda","timestamp":"2019. január. 30. 14:42","title":"Döntött a jövőjéről Görbicz Anita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c103d4-205c-4f15-b4ce-fe997c1e3bc4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szombathelyi történet happy end, a kutyát kimentették a tűzoltók.","shortLead":"A szombathelyi történet happy end, a kutyát kimentették a tűzoltók.","id":"20190130_Hattyut_uldozott_a_labrador_beszakadt_alatta_a_jeg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9c103d4-205c-4f15-b4ce-fe997c1e3bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc02287-5a20-4db5-92bc-30fc07bdbbfc","keywords":null,"link":"/elet/20190130_Hattyut_uldozott_a_labrador_beszakadt_alatta_a_jeg","timestamp":"2019. január. 30. 11:52","title":"Hattyút üldözött a labrador, beszakadt alatta a jég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]