[{"available":true,"c_guid":"edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Noha Tarlós István azt mondta, ilyen botrányos formában nem lesz még egyszer megrendezve a sokak által utált verseny. Kérdés, milyen feltételek változtak azóta.","shortLead":"Noha Tarlós István azt mondta, ilyen botrányos formában nem lesz még egyszer megrendezve a sokak által utált verseny...","id":"20190130_Iden_is_lesz_Red_Bull_Air_Race_meg_is_van_hogy_mikor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccabba01-ea92-4e33-9626-41a422f0eef1","keywords":null,"link":"/sport/20190130_Iden_is_lesz_Red_Bull_Air_Race_meg_is_van_hogy_mikor","timestamp":"2019. január. 30. 22:06","title":"Idén is lesz Red Bull Air Race, meg is van, hogy mikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c71259-9b1f-44da-a28c-04876db844f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészlegenda Andy Vajna temetésén vesz részt, és mond beszédet. Arról beszélt az RTL Klubnak, Vajna élete példázta, milyen élete lehet Amerikában egy bevándorlónak. \r

\r

","shortLead":"A színészlegenda Andy Vajna temetésén vesz részt, és mond beszédet. Arról beszélt az RTL Klubnak, Vajna élete példázta...","id":"20190130_Megerkezett_Arnold_Schwarzenegger_Budapestre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68c71259-9b1f-44da-a28c-04876db844f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457cfa2b-2e8b-4e24-b04a-fbedb53c835d","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Megerkezett_Arnold_Schwarzenegger_Budapestre","timestamp":"2019. január. 30. 19:32","title":"Megérkezett Arnold Schwarzenegger Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alpolgármester szerint senkinek nem lehet megtiltani, hogy eladja a kapott tűzifát, vagy hogy bárki megvegye.","shortLead":"Az alpolgármester szerint senkinek nem lehet megtiltani, hogy eladja a kapott tűzifát, vagy hogy bárki megvegye.","id":"20190131_polgarmester_huga_tiszabura_szocialis_tuzifa_felvasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66cda25a-37ca-4c4d-8056-cc74f932df97","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_polgarmester_huga_tiszabura_szocialis_tuzifa_felvasarlas","timestamp":"2019. január. 31. 12:50","title":"A polgármester húga vásárolja fel a szociális tűzifát a szegényektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f76d3f8-cf95-48fe-8498-92152fc4677a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Minden tiszteletet megérdemel. Azt pedig, hogy vezethet-e, vannak szakemberek, akiknek a felelőssége ezt eldönteni. ","shortLead":"Minden tiszteletet megérdemel. Azt pedig, hogy vezethet-e, vannak szakemberek, akiknek a felelőssége ezt eldönteni. ","id":"20190130_kamion_sofor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f76d3f8-cf95-48fe-8498-92152fc4677a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff881a86-72fa-4102-b161-b683043671f5","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190130_kamion_sofor","timestamp":"2019. január. 31. 04:08","title":"Egészen elképesztő, hogy művégtagokkal vezet kamiont ez a férfi - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263a0b5b-080b-44c8-9a93-09fb957530cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kovács Zoltán (és így a kormány szerint is) Frans Timmermans Soros embere. ","shortLead":"Kovács Zoltán (és így a kormány szerint is) Frans Timmermans Soros embere. ","id":"20190130_Most_epp_Timmermans_a_kormany_ellensege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=263a0b5b-080b-44c8-9a93-09fb957530cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec3a60a-5fbf-440a-9186-130a78ceb66c","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_Most_epp_Timmermans_a_kormany_ellensege","timestamp":"2019. január. 30. 08:52","title":"Most épp Timmermans a kormány ellensége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2158b1ac-18e0-4f82-a14a-8234df4ce68a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Uber és a Cabify is felfüggeszti alternatív közösségi személyszállítási szolgáltatását Barcelonában az új helyi szabályozás miatt – írja az MTI a társaságok csütörtöki bejelentése alapján.","shortLead":"Az Uber és a Cabify is felfüggeszti alternatív közösségi személyszállítási szolgáltatását Barcelonában az új helyi...","id":"20190131_Gyoztek_a_taxisok_kivonul_az_Uber_Barcelonabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2158b1ac-18e0-4f82-a14a-8234df4ce68a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63928eb2-fbd6-4733-86b9-1115a2081a7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_Gyoztek_a_taxisok_kivonul_az_Uber_Barcelonabol","timestamp":"2019. január. 31. 13:30","title":"Győztek a taxisok, kivonul az Uber Barcelonából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb9503b-97ee-4201-824a-fb3c6f4ebaad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Reáltanoda utcában az új járdát le is díszkövezték, és karókat is tettek oda, aminek következtében van, ahol mindössze 43 centi maradt a közlekedők számára.","shortLead":"A Reáltanoda utcában az új járdát le is díszkövezték, és karókat is tettek oda, aminek következtében van, ahol...","id":"20190130_Felujitottak_es_hasznalhatatlanul_keskeny_jardaval_adtak_at_a_belvarosi_utcat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bb9503b-97ee-4201-824a-fb3c6f4ebaad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18db1c7-fbbb-440a-b755-f1c2b78b49c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_Felujitottak_es_hasznalhatatlanul_keskeny_jardaval_adtak_at_a_belvarosi_utcat","timestamp":"2019. január. 30. 17:30","title":"Felújították, és használhatatlanul keskeny járdával adták át a belvárosi utcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7cff26-0149-4521-8470-abad877ec2e5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Élesítették a magyar futball egyik legfurcsább szabályát.","shortLead":"Élesítették a magyar futball egyik legfurcsább szabályát.","id":"20190131_A_stadionepites_miatt_Gyirmoton_lesz_ket_budapesti_csapat_NB_Ies_meccse","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f7cff26-0149-4521-8470-abad877ec2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffdf5049-7690-42a3-9c1d-347e7802f88f","keywords":null,"link":"/sport/20190131_A_stadionepites_miatt_Gyirmoton_lesz_ket_budapesti_csapat_NB_Ies_meccse","timestamp":"2019. január. 31. 15:23","title":"A stadionépítés miatt Gyirmóton lesz két budapesti csapat NB I.-es meccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]