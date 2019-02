Ételtől lettek rosszul több mint 130-an a Komárom-Esztergom megyei Lábatlanon február 1-jén, csütörtökön, számol be az Index két olvasója is. Elmesélésük szerint gyerekek, de több pedagógus és idősek is hányásos-hasmenéses tünetektől szenvedtek, két óvodában, egy bölcsődében és egy iskolában.

Bizonyára a pénteki túrós tésztától vagy a csütörtöki vadastól lettek rosszul. Egy idős kórházba is került,

meséli az egyik olvasó. Hozzátette, úgy tudja, hétfőn lesz közegészségügyi vizsgálat, elmondása szerint viszont "gőzerővel takarítják az intézményeket, és az éttermet is, ahol az ételt készítik". Egy másik olvasónak a gyermeke lett rosszul, ő levélben fordult az ÁNTSZ-hez, hogy vizsgálják ki az esetet.

A LábatlaNEWS nevű helyi Facebook-csoportban is többen beszámoltak az esetről, azt kérte az egyik szülő, hogy hétfőn tartsa még otthon gyermekét aki teheti, annak érdekében, hogy az egészséges gyermekeket és pedagógusokat is megvédjék - ezt igazolhatja is a szülő.

A polgármerster is üzent a betegeskedőknek: sajnálatát fejezte ki, jobbulást kívánt, ígérte, hogy tájékozódik, és jelentkezik, ha megtud többet.

Az egyik óvodai intézményvezető posztja szerint a két érintett óvodában és a bölcsődében is szünetet rendeltek el hétfőn. A Lábatlani Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője viszont azt írta, náluk a megszokott rend szerint lesz oktatás, de a délutáni szakkörök és foglalkozások elmaradnak. Közétkeztetés is lesz, amit többen furcsállnak.