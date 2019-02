Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d54b31fd-0f40-47ab-a86e-adc5e46fa715","c_author":"Z. B.","category":"elet","description":"A vasúttársaság azt írta, személyesen kérnek tőle elnézést a túlkapás miatt, így is történt.","shortLead":"A vasúttársaság azt írta, személyesen kérnek tőle elnézést a túlkapás miatt, így is történt.","id":"20190205_Csokival_es_viraggal_kereste_meg_a_MAV_a_vonatrol_leparancsolt_74_eves_nenit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d54b31fd-0f40-47ab-a86e-adc5e46fa715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ed6e2d-8a0b-45b8-bbdb-2b9109ce2a02","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Csokival_es_viraggal_kereste_meg_a_MAV_a_vonatrol_leparancsolt_74_eves_nenit","timestamp":"2019. február. 05. 05:28","title":"Csokival és virággal kereste meg a MÁV a vonatról leparancsolt 74 éves nénit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f00c26-eafc-46ac-b32f-92b01126bed3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van, ahonnan több településsel távolabb kell utazni, hogy pénzhez jussanak.","shortLead":"Van, ahonnan több településsel távolabb kell utazni, hogy pénzhez jussanak.","id":"20190205_2500_telepulesen_nincs_ATM_es_a_helyzet_egyre_romlik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39f00c26-eafc-46ac-b32f-92b01126bed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520033be-fe96-4655-9dc4-df4e3c24be90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_2500_telepulesen_nincs_ATM_es_a_helyzet_egyre_romlik","timestamp":"2019. február. 05. 09:53","title":"2500 településen nincs ATM, és a helyzet egyre romlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a26a22a-9383-4488-a187-55376466ab3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új videóval bővült az Apple „Shot on iPhone” gyűjteménye. a háromperces klip a csendes-óceáni Szaomába kalauzol el, egy sportoló mindennapjain keresztül mutatva be a lélegzetelállító környezetet.","shortLead":"Új videóval bővült az Apple „Shot on iPhone” gyűjteménye. a háromperces klip a csendes-óceáni Szaomába kalauzol el...","id":"20190204_ujabb_shot_on_iphone_video_szaoma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a26a22a-9383-4488-a187-55376466ab3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479388e3-8f89-4b1b-8531-b1b13f1e26d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_ujabb_shot_on_iphone_video_szaoma","timestamp":"2019. február. 04. 21:03","title":"Meggyőzni a hezitálókat: újabb videóval mutatja az Apple, mire képes az iPhone Xs kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8660e61a-1cfa-4e37-8e9f-ba8be7f0111d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különleges módon ünnepli egy brit cég a Nutella világnapját. ","shortLead":"Különleges módon ünnepli egy brit cég a Nutella világnapját. ","id":"20190205_Latott_mar_nutellas_giroszt_Most_meg_is_veheti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8660e61a-1cfa-4e37-8e9f-ba8be7f0111d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a6d650-3fe5-454b-8e9a-08d2384b7f7e","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Latott_mar_nutellas_giroszt_Most_meg_is_veheti","timestamp":"2019. február. 05. 20:45","title":"Látott már nutellás gíroszt? Most akár meg is veheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254813b4-84cb-449b-b904-ea5508098277","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy BMW sofőrje több autót előzött, de szemből feltűnt egy Volkswagen.","shortLead":"Egy BMW sofőrje több autót előzött, de szemből feltűnt egy Volkswagen.","id":"20190206_baleset_szombathely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=254813b4-84cb-449b-b904-ea5508098277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c731d83-e61f-48ed-bb9b-85adc07ef3d4","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190206_baleset_szombathely","timestamp":"2019. február. 06. 08:01","title":"Szombathelynél tarolt le egy autó egy másikat, amikor beláthatatlan kanyarban előzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e46b69-ecb3-42f4-9e9d-b6daa6256a26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportkocsi vezetője a megengedett legnagyobb sebesség közel kétszeresével száguldott Kecskemét felé.","shortLead":"A sportkocsi vezetője a megengedett legnagyobb sebesség közel kétszeresével száguldott Kecskemét felé.","id":"20190205_Nagyon_sietett_egy_autos_Kecskemetre_180nal_fotoztak_le_a_90es_tablanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9e46b69-ecb3-42f4-9e9d-b6daa6256a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061423d2-fbca-45ae-bc14-761e8f518b89","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_Nagyon_sietett_egy_autos_Kecskemetre_180nal_fotoztak_le_a_90es_tablanal","timestamp":"2019. február. 05. 08:54","title":"Nagyon sietett egy autós Kecskemétre: 180-nal fotózták le a 90-es táblánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d29e524-8141-4e33-9800-759a738655fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A lángokat reggel fél 7 előtt sikerült csak megfékezni. Felmerült, hogy egy ottlakó nő szándékos gyújtogatása okozhatta a tüzet, őrizetbe is vették.","shortLead":"A lángokat reggel fél 7 előtt sikerült csak megfékezni. Felmerült, hogy egy ottlakó nő szándékos gyújtogatása okozhatta...","id":"20190205_Tuz_van_egy_parizsi_epuletben_mar_legalabb_heten_meghaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d29e524-8141-4e33-9800-759a738655fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0dd87b-4ec2-4b49-bd76-49219c4da5c8","keywords":null,"link":"/vilag/20190205_Tuz_van_egy_parizsi_epuletben_mar_legalabb_heten_meghaltak","timestamp":"2019. február. 05. 05:33","title":"Nyolcan meghaltak egy kigyulladt párizsi lakóházban, gyújtogatásra gyanakodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden tagállam meghosszabbítaná, a magyar kormány feltételeket köt. \r

","shortLead":"Minden tagállam meghosszabbítaná, a magyar kormány feltételeket köt. \r

","id":"20190204_Magyarorszag_most_a_Feheroroszorszag_elleni_unios_embargot_blokkolna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f373a179-2c4d-4693-bf08-9d5778619b3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Magyarorszag_most_a_Feheroroszorszag_elleni_unios_embargot_blokkolna","timestamp":"2019. február. 04. 15:02","title":"Magyarország most a Fehéroroszország elleni uniós embargót blokkolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]