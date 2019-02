Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66a358ef-fa4f-4c0d-ac80-67f1ec0c063f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a fedélzeti kamerás videónak a főszereplője egy enyhén fogalmazva nem túl elegánsan közlekedő divatterepjárós.","shortLead":"Ennek a fedélzeti kamerás videónak a főszereplője egy enyhén fogalmazva nem túl elegánsan közlekedő divatterepjárós.","id":"20190208_a_nap_videoja_a_gyori_bmws_aki_nem_tesz_a_sztereotipiak_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66a358ef-fa4f-4c0d-ac80-67f1ec0c063f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d888e83-d0ab-4439-8cef-369b643e1c73","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_a_nap_videoja_a_gyori_bmws_aki_nem_tesz_a_sztereotipiak_ellen","timestamp":"2019. február. 08. 06:41","title":"A nap videója: a győri BMW-s, aki nem tesz a sztereotípiák ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Sőt, korábbi magyar filmeket is műsorra tűznek. ","shortLead":"Sőt, korábbi magyar filmeket is műsorra tűznek. ","id":"20190207_Elkezdodott_a_Berlinale_magyar_rovidfilmek_is_versenyeznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e6162f-f70d-487e-ab9c-7b438ae2f5cb","keywords":null,"link":"/kultura/20190207_Elkezdodott_a_Berlinale_magyar_rovidfilmek_is_versenyeznek","timestamp":"2019. február. 07. 21:51","title":"Elkezdődött a Berlinale, magyar rövidfilmek is versenyeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2a0611a-6ceb-4da0-bb05-62a22d79bc3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő szerint még sok időbe telik, mire a jelenséget fel tudják számolni.","shortLead":"A katolikus egyházfő szerint még sok időbe telik, mire a jelenséget fel tudják számolni.","id":"20190206_Ferenc_papa_elismerte_hogy_papok_apacakat_bantalmaztak_szexualisan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2a0611a-6ceb-4da0-bb05-62a22d79bc3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671d76d9-da6d-41d8-9ef3-fa4b38491e41","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Ferenc_papa_elismerte_hogy_papok_apacakat_bantalmaztak_szexualisan","timestamp":"2019. február. 06. 08:40","title":"Ferenc pápa elismerte, hogy papok apácákat bántalmaztak szexuálisan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b0f715-608d-49e9-bad0-f86bf737c8b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rogán Antal tolmácsolta a kegyvesztést később.","shortLead":"Rogán Antal tolmácsolta a kegyvesztést később.","id":"20190206_Elore_megkapta_a_kerdeseket_Varga_Istvan_akinek_az_interju_utan_tavoznia_kellett_a_fideszes_mediaholding_elerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3b0f715-608d-49e9-bad0-f86bf737c8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67f0f2e-c429-49ee-be78-cb054e2cbdc8","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Elore_megkapta_a_kerdeseket_Varga_Istvan_akinek_az_interju_utan_tavoznia_kellett_a_fideszes_mediaholding_elerol","timestamp":"2019. február. 06. 09:00","title":"Előre megkaphatta a kérdéseket Varga István, akinek az interjú után távoznia kellett a fideszes médiaholding éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5cbb8c7-7435-4ee4-8234-afda2ec8eb6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányszóvivőhöz hasonlóan Hörcsik Richárd is Magyarország elleni hecckampányról írt. ","shortLead":"A kormányszóvivőhöz hasonlóan Hörcsik Richárd is Magyarország elleni hecckampányról írt. ","id":"20190206_Kiderult_miert_nem_volt_hajlando_fogadni_a_kormany_a_holland_parlament_delegaciojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5cbb8c7-7435-4ee4-8234-afda2ec8eb6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df5b3aa-a07d-4a84-bb7f-4622b3f61978","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Kiderult_miert_nem_volt_hajlando_fogadni_a_kormany_a_holland_parlament_delegaciojat","timestamp":"2019. február. 06. 09:37","title":"Az európai ügyek bizottságának elnöke is megmagyarázta, miért nem fogadták a holland delegációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"101-re nőtt a fagyhalál áldozatainak száma – jelenti a Magyar Szociális Fórum.","shortLead":"101-re nőtt a fagyhalál áldozatainak száma – jelenti a Magyar Szociális Fórum.","id":"20190206_Mar_100nal_is_tobb_ember_fagyott_halalra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f3514a-2ad3-445a-96d8-b46182f075cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Mar_100nal_is_tobb_ember_fagyott_halalra","timestamp":"2019. február. 06. 10:27","title":"Már 100-nál is több ember fagyott halálra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c639f4-ed71-4b44-96d8-0248dbd83325","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha igazolják, mindent szabályosan költöttek el, visszakapják a támogatást. Eddig egyik párt sem küldte el a szükséges dokumentumokat az ÁSZ szerint. A Momentum azt mondja, április 30-ig kaptak határidőt. \r

\r

","shortLead":"Ha igazolják, mindent szabályosan költöttek el, visszakapják a támogatást. Eddig egyik párt sem küldte el a szükséges...","id":"20190207_ASZ_a_Momentumon_es_a_Parbeszeden_mulik_visszakapjake_az_allami_tamogatast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7c639f4-ed71-4b44-96d8-0248dbd83325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3816f889-9941-49b6-a36e-0d3d0f47778e","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_ASZ_a_Momentumon_es_a_Parbeszeden_mulik_visszakapjake_az_allami_tamogatast","timestamp":"2019. február. 07. 12:48","title":"ÁSZ: a Momentumon és a Párbeszéden múlik, visszakapják-e az állami támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre több jel utal arra, hogy miután a vezető EU-tagállamok Juan Guaidó parlamenti elnököt ismerték el Venezuela legitim államfőjének, a hivatalos elnök, Nicolás Maduró szövetségesének számító Oroszország is kezdi elengedni a diktatórikus eszközökkel kormányzó volt buszsofőr kezét. Oroszországnak 10 milliárd dollárja bánhatja Maduro bukását.","shortLead":"Egyre több jel utal arra, hogy miután a vezető EU-tagállamok Juan Guaidó parlamenti elnököt ismerték el Venezuela...","id":"20190206_Az_oroszok_is_elengedik_Maduro_kezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40658a7-037b-4f1e-adc6-c39f2e09d81a","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Az_oroszok_is_elengedik_Maduro_kezet","timestamp":"2019. február. 06. 13:16","title":"Az oroszok is elengedik Maduro kezét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]