[{"available":true,"c_guid":"0755e4a1-095d-4d11-b992-9ff10ebadb8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Meg is mutatják egy videón, mit bír ki, amikor pár sorozatot beleengednek.","shortLead":"Meg is mutatják egy videón, mit bír ki, amikor pár sorozatot beleengednek.","id":"20190214_Cadillac_Escalade_ExecutiveProtection","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0755e4a1-095d-4d11-b992-9ff10ebadb8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2c6fad-f8b3-46ea-be12-db80a5282135","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_Cadillac_Escalade_ExecutiveProtection","timestamp":"2019. február. 14. 15:49","title":"100 millió forint ez a Cadillac Escalade, de tud is annyit, mint Trump elnök Bestiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60809fa7-c673-4e6a-9e23-a4e8600371bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A holland politikus az MSZP kongresszusán is részt vesz, ahol véglegesítik az EP-listát.



","shortLead":"A holland politikus az MSZP kongresszusán is részt vesz, ahol véglegesítik az EP-listát.



","id":"20190214_Budapestre_jon_az_Timmermans_EPalelnok_a_tuloratorveny_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60809fa7-c673-4e6a-9e23-a4e8600371bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1219dfb2-a537-41e1-a944-622785b6c799","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Budapestre_jon_az_Timmermans_EPalelnok_a_tuloratorveny_miatt","timestamp":"2019. február. 14. 11:07","title":"Budapestre jön Timmermans a túlóratörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b414712-f8e2-444c-a879-64c08c60856a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A saját tükörképébe beleszerető Nárcisz freskójára bukkantak az ókori romvárosban. ","shortLead":"A saját tükörképébe beleszerető Nárcisz freskójára bukkantak az ókori romvárosban. ","id":"20190215_Rendkivuli_felfedezest_tettek_Pompeji_regeszei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b414712-f8e2-444c-a879-64c08c60856a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d727a2b-f617-4836-850e-861fdccd549b","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Rendkivuli_felfedezest_tettek_Pompeji_regeszei","timestamp":"2019. február. 15. 10:54","title":"Rendkívüli felfedezést tettek Pompeji régészei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vlagyimir Putyin vagy Matolcsy György egyetemi kitüntetéseivel azonban semmi bajuk nem volt.\r

\r

","shortLead":"Vlagyimir Putyin vagy Matolcsy György egyetemi kitüntetéseivel azonban semmi bajuk nem volt.\r

\r

","id":"20190213_A_debreceni_Fidelitas_egyetemi_politizalasnak_lat_egy_a_romak_elleni_sorozatgyilkossagrol_szolo_konferenciat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d4f4e8-7ae2-4469-b5df-d032e984192c","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_A_debreceni_Fidelitas_egyetemi_politizalasnak_lat_egy_a_romak_elleni_sorozatgyilkossagrol_szolo_konferenciat","timestamp":"2019. február. 13. 16:17","title":"A debreceni Fidelitas egyetemi politizálásnak lát egy, a romák elleni sorozatgyilkosságról szóló konferenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b220a4c9-c91e-47e2-bbf5-32b524beec34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Politikailag abszolút nem korrekt a kékvérű brit márka hatalmas, nehéz és elképesztően erős új SUV-ja. Ami 1 km/h-val gyorsabb az eddigi rekordernél. ","shortLead":"Politikailag abszolút nem korrekt a kékvérű brit márka hatalmas, nehéz és elképesztően erős új SUV-ja. Ami 1 km/h-val...","id":"20190215_itt_a_vilag_leggyorsabb_divatterepjaroja_egy_hegyomlasnyi_bentley","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b220a4c9-c91e-47e2-bbf5-32b524beec34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ffb2312-10a8-492d-9d20-b85bae9b8115","keywords":null,"link":"/cegauto/20190215_itt_a_vilag_leggyorsabb_divatterepjaroja_egy_hegyomlasnyi_bentley","timestamp":"2019. február. 15. 08:21","title":"Itt a világ leggyorsabb divatterepjárója, egy hegyomlásnyi Bentley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b8e1bf-5719-4395-bf75-62492734d7a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A néhai köztársasági elnök viccet csinált a protokollszabályokból a tolmácsa szerint. Kiderült az is, hogy nem szerette az Árpi bácsizást.","shortLead":"A néhai köztársasági elnök viccet csinált a protokollszabályokból a tolmácsa szerint. Kiderült az is, hogy nem szerette...","id":"20190215_Goncz_Arpad_poenjan_Bill_Clinton_is_a_konnyeit_torolte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06b8e1bf-5719-4395-bf75-62492734d7a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e048d92-3077-47f2-9f8d-7e9701828e08","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Goncz_Arpad_poenjan_Bill_Clinton_is_a_konnyeit_torolte","timestamp":"2019. február. 15. 12:19","title":"Göncz Árpád poénján Bill Clinton is a könnyeit törölte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdb796b3-1db0-4957-8586-7db65e83a88c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Valentin-nap 2019 projektben a kereső nevében lévő második „o” betűt cserélte le szerelmes állatpárokra a Google.","shortLead":"A Valentin-nap 2019 projektben a kereső nevében lévő második „o” betűt cserélte le szerelmes állatpárokra a Google.","id":"20190214_valentin_nap_2019_logo_szerelem_szerelmes_kepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdb796b3-1db0-4957-8586-7db65e83a88c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0593e37c-88e3-40dc-bd42-1aa0812f37a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_valentin_nap_2019_logo_szerelem_szerelmes_kepek","timestamp":"2019. február. 14. 07:03","title":"Valentin-nap 2019: itt a Google apró meglepetése mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fccbf834-c711-484f-a9c6-a7944aedadf7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A trafik bevételéből pótolta a pénzt, hogy ne tűnjön fel a hiány. ","shortLead":"A trafik bevételéből pótolta a pénzt, hogy ne tűnjön fel a hiány. ","id":"20190215_Ketmilliot_lopott_a_kasszabol_a_szalloda_recepciosa_de_az_egeszet_elbukta_sportfogadason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fccbf834-c711-484f-a9c6-a7944aedadf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62982be0-0523-4838-8df3-0ffdfabd9412","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Ketmilliot_lopott_a_kasszabol_a_szalloda_recepciosa_de_az_egeszet_elbukta_sportfogadason","timestamp":"2019. február. 15. 12:08","title":"Kétmilliót lopott a kasszából a szálloda recepciósa, de az egészet elbukta sportfogadáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]