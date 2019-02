Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2b71dc1-9ee4-44d2-87a4-eb1e0405ad40","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgartiak új zászlóshajó modelljének műszerfalán egy a 12,9 colos Apple iPad Pro tableténél is nagyobb érintőképernyő található.","shortLead":"A stuttgartiak új zászlóshajó modelljének műszerfalán egy a 12,9 colos Apple iPad Pro tableténél is nagyobb...","id":"20190214_elkepesztoen_nagy_kozponti_kijelzovel_tamad_az_uj_mercedes_sosztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2b71dc1-9ee4-44d2-87a4-eb1e0405ad40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03365bc-8a99-428e-bc10-9dc8aa6043cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_elkepesztoen_nagy_kozponti_kijelzovel_tamad_az_uj_mercedes_sosztaly","timestamp":"2019. február. 14. 11:21","title":"Elképesztően nagy központi kijelzővel támad az új Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b258c7-12d3-4c15-9275-5e28a18d7ec8","c_author":"Lenovo","category":"brandchannel","description":"A legtöbb vállalkozás számára szükségszerűen eljön a választás ideje: beruházzon egy irodai szerveres hálózatba, vagy rábízza adatait a rugalmasabb online felhőalapú megoldásokra? Megmutatjuk, mi alapján érdemes döntenie a cégének.\r

\r

","shortLead":"A legtöbb vállalkozás számára szükségszerűen eljön a választás ideje: beruházzon egy irodai szerveres hálózatba, vagy...","id":"lenovo_20190215_szerver_felho_cegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13b258c7-12d3-4c15-9275-5e28a18d7ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374cbe51-608f-427d-ae9d-0b1a78221290","keywords":null,"link":"/brandchannel/lenovo_20190215_szerver_felho_cegek","timestamp":"2019. február. 15. 07:30","title":"Szerver vagy felhő? – Nem könnyű kérdés, de segítünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Lenovo Magyarország","c_partnerlogo":"01ad0870-e96b-4bdf-86c3-2bd64d10a91a","c_partnertag":"Lenovo"},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Instagram azt állítja, nem blokkolta a felhasználót.","shortLead":"Az Instagram azt állítja, nem blokkolta a felhasználót.","id":"20190215_Rejtelyes_modon_eltunt_egy_meleg_muszlimokrol_szolo_kepregeny_az_Instagramrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9aefd86-fe4b-4b60-8fc5-81c4fa9ff754","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Rejtelyes_modon_eltunt_egy_meleg_muszlimokrol_szolo_kepregeny_az_Instagramrol","timestamp":"2019. február. 15. 10:48","title":"Rejtélyes módon eltűnt egy meleg muszlimokról szóló képregény az Instagramról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eeaf604-a25b-4c99-b182-09631c4eb0da","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autó árokba hajtott, a vezető meghalt.","shortLead":"Az autó árokba hajtott, a vezető meghalt.","id":"20190215_Halalos_baleset_Zalaszentmihalynal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9eeaf604-a25b-4c99-b182-09631c4eb0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300989f0-3493-43fc-9362-d1c51ad65767","keywords":null,"link":"/cegauto/20190215_Halalos_baleset_Zalaszentmihalynal","timestamp":"2019. február. 15. 08:36","title":"Halálos baleset Zalaszentmihálynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Királyságban eddig is szigorú büntetéssel kellett szembenéznie annak, aki terrorista anyagokat terjeszt, mostantól viszont azoknak sem kegyelmeznek, akik \"csak\" nézik azokat.","shortLead":"Az Egyesült Királyságban eddig is szigorú büntetéssel kellett szembenéznie annak, aki terrorista anyagokat terjeszt...","id":"20190213_egyesult_kiralysag_nagy_britannia_terrorista_propaganda_iszlam_allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223da5f4-7c0a-4235-b04e-f8d1c634a0c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_egyesult_kiralysag_nagy_britannia_terrorista_propaganda_iszlam_allam","timestamp":"2019. február. 13. 18:03","title":"A briteknél mostantól az is bűncselekmény, ha valaki csak ránéz a terrorista propagandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter visszaszólt.","shortLead":"Szijjártó Péter visszaszólt.","id":"20190214_Leszolta_Orban_csaladpolitikajat_a_sved_miniszter_Buzlik_a_30as_evektol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2253a0c-9c42-4497-b826-895bfe075a7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Leszolta_Orban_csaladpolitikajat_a_sved_miniszter_Buzlik_a_30as_evektol","timestamp":"2019. február. 14. 13:56","title":"Leszólta Orbán családpolitikáját a svéd miniszter: Bűzlik a ’30-as évektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5f82f3-464c-43d9-a1b0-5ba2a5ccb261","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holland LetsGoDigital blog szúrta ki, hogy az LG egy új márkanevet jegyeztetett be, ami szorosan kapcsolódik a Barcelonában bemutatkozó G8 ThinQ-hoz.","shortLead":"A holland LetsGoDigital blog szúrta ki, hogy az LG egy új márkanevet jegyeztetett be, ami szorosan kapcsolódik...","id":"20190215_lg_g8s_okostelefon_android_vedjegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d5f82f3-464c-43d9-a1b0-5ba2a5ccb261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3acb5ed-4a19-402f-8e09-f10ce95be095","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_lg_g8s_okostelefon_android_vedjegy","timestamp":"2019. február. 15. 10:33","title":"Titokban készít új mobilt az LG, de a neve már kiszivárgott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625d2ccb-3a60-478c-b0ea-6b3b5e684813","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem először zuhan le autó az aradi felüljáróról.","shortLead":"Nem először zuhan le autó az aradi felüljáróról.","id":"20190215_Leesett_a_hidrol_a_BMW_a_sofor_meguszta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=625d2ccb-3a60-478c-b0ea-6b3b5e684813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d652f9-ccd8-46f7-9610-7e3264ace032","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Leesett_a_hidrol_a_BMW_a_sofor_meguszta","timestamp":"2019. február. 15. 10:47","title":"Leesett a hídról a BMW, a sofőr megúszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]