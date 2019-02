Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis erre lehet következtetni az Instagram-sztorijából.","shortLead":"Legalábbis erre lehet következtetni az Instagram-sztorijából.","id":"20190214_Vajna_Timea_turistaosztalyon_viszi_Los_Angelesbe_Andy_Vajna_hamvait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2551e4-90cd-4527-bb65-74b8979ae229","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Vajna_Timea_turistaosztalyon_viszi_Los_Angelesbe_Andy_Vajna_hamvait","timestamp":"2019. február. 14. 10:31","title":"Vajna Tímea elindult Los Angelesbe Andy Vajna hamvaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cf2820-75f4-47f9-9d94-cc46cc6516da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A budapestiek elsöprő többsége, 75 százaléka támogatná a betétdíjas rendszer bevezetését, és választaná a visszaváltható palackot az egyszer használatos helyett − derül ki a Greenpeace Magyarország 2018 decemberében végzett reprezentatív közvélemény-kutatásából. ","shortLead":"A budapestiek elsöprő többsége, 75 százaléka támogatná a betétdíjas rendszer bevezetését, és választaná...","id":"20190214_greenpeace_magyarorszag_visszavalthato_muanyag_palack_egyszer_hasznalatos_muanayag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41cf2820-75f4-47f9-9d94-cc46cc6516da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107f2ab3-56ce-4d8b-80ee-a61283b37aba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_greenpeace_magyarorszag_visszavalthato_muanyag_palack_egyszer_hasznalatos_muanayag","timestamp":"2019. február. 14. 18:33","title":"Ehhez vajon mit szól a kormány? A budapestiek nagy része fizetne a visszaváltós palackokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"545a7d33-9655-47de-a11a-a21579f7636c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal egy amerikai pizzalánc keltette fel Shane Dawson figyelmét, amelyről az a hír járja, hogy újrahasznosítja a megmaradt pizzákat. Filmje azonban csak arra volt jó, hogy százezreket dühítsen fel.","shortLead":"Ezúttal egy amerikai pizzalánc keltette fel Shane Dawson figyelmét, amelyről az a hír járja, hogy újrahasznosítja...","id":"20190214_chuck_e_cheese_ujrasutott_pizza_shane_dawson_konspiracios_teoria_youtube","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=545a7d33-9655-47de-a11a-a21579f7636c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25674429-63c7-40dc-ba54-9a90d9f89d71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_chuck_e_cheese_ujrasutott_pizza_shane_dawson_konspiracios_teoria_youtube","timestamp":"2019. február. 14. 17:33","title":"A pizzériák rémálma: milliók dőltek be a YouTubernek, aki azt állította, újrasütik a nem eladott pizzákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A most 19 éves Shamima Begum két barátnőjével négy éve szökött Londonból Szíriába, ahol egy holland ISIS-harcos felesége lett. Most, hogy a dzsihadista terrorszervezetet nagyrészt felszámolták, gyereke érdekében hazatérne. ","shortLead":"A most 19 éves Shamima Begum két barátnőjével négy éve szökött Londonból Szíriába, ahol egy holland ISIS-harcos...","id":"20190214_iszlam_allam_dzsihadista_terrorszervezet_shamima_begum_sziria_nagy_britannia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b8683b-098a-46b2-9ebc-c527f54750d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_iszlam_allam_dzsihadista_terrorszervezet_shamima_begum_sziria_nagy_britannia","timestamp":"2019. február. 14. 13:40","title":"Nem bánta meg a brit diáklány, hogy csatlakozott az Iszlám Államhoz, de azért hazamenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem bünteti meg a Médiatanács az Echo Tv-t, mert ahogy Bayer Zsolt ócsárolta Nagy Blankát, az csak véleménynyilvánítás volt a testület szerint. Nem problémás az sem, ha a hajléktalanokat szidják az Echo Tv-n, de amikor Balázséknál szexuális utalások hangzottak el, máris jött a büntetés.","shortLead":"Nem bünteti meg a Médiatanács az Echo Tv-t, mert ahogy Bayer Zsolt ócsárolta Nagy Blankát, az csak véleménynyilvánítás...","id":"20190214_Itelt_az_NMHH_Bayer_Zsolt_buntetlenul_szidhatta_Nagy_Blankat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485c9885-bd44-4e95-a6d5-5bd5a711cca2","keywords":null,"link":"/kkv/20190214_Itelt_az_NMHH_Bayer_Zsolt_buntetlenul_szidhatta_Nagy_Blankat","timestamp":"2019. február. 14. 10:19","title":"Ítélt az NMHH: Bayer Zsolt büntetlenül szidhatta Nagy Blankát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d78dfc6-fc93-4b3b-a4e2-72164b0cfbe7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis Istvánt 16 milliárd forintnyi kárt okozó hűtlen kezeléssel vádolják.","shortLead":"Kocsis Istvánt 16 milliárd forintnyi kárt okozó hűtlen kezeléssel vádolják.","id":"20190214_Letoltendot_kert_az_ugyesz_a_Magyar_Villamos_Muvek_volt_vezerere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d78dfc6-fc93-4b3b-a4e2-72164b0cfbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce115f68-5670-49e9-9295-957459f786f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Letoltendot_kert_az_ugyesz_a_Magyar_Villamos_Muvek_volt_vezerere","timestamp":"2019. február. 14. 18:39","title":"Letöltendőt kért az ügyész a Magyar Villamos Művek volt vezérére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter nem olvas rendszeresen újságot, a kocsmai közéleti stílus pedig az ellenzéki oldalon van. Újabb cenzurális lépések jöhetnek a médiában a gyerekek védelmében.\r

\r

","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter nem olvas rendszeresen újságot, a kocsmai közéleti stílus pedig az ellenzéki...","id":"20190214_Gulyas_a_jobboldali_ujsagiroknak_onmagukban_moralis_folenyuk_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc935732-3f14-46b0-b888-1965ac20fcc5","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Gulyas_a_jobboldali_ujsagiroknak_onmagukban_moralis_folenyuk_van","timestamp":"2019. február. 14. 09:25","title":"Gulyás: A jobboldali újságíróknak önmagukban morális fölényük van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kossuth-díjas énekesnő szerint a fiatalok jelentik a reményt, őket nem lehet elhallgattatni és hazugságokkal etetni.","shortLead":"A Kossuth-díjas énekesnő szerint a fiatalok jelentik a reményt, őket nem lehet elhallgattatni és hazugságokkal etetni.","id":"20190213_Koncz_Zsuzsa_A_fiatalok_gyakorlatban_is_tudni_akarjak_milyen_a_demokracia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151ae18f-a4ce-42d1-a015-8788d381e5b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Koncz_Zsuzsa_A_fiatalok_gyakorlatban_is_tudni_akarjak_milyen_a_demokracia","timestamp":"2019. február. 13. 17:29","title":"Koncz Zsuzsa: A fiatalok gyakorlatban is tudni akarják, milyen a demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]