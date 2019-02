Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"080cf6b9-2617-4fd3-822a-f281b2cfa330","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a Samsung három videót is posztolt a február 20-án érkező Galaxy S10-ről, egy névtelen forrás az S10+ és az S10E képességeit is megvillantotta.","shortLead":"Miközben a Samsung három videót is posztolt a február 20-án érkező Galaxy S10-ről, egy névtelen forrás az S10+ és...","id":"20190213_samsung_galaxy_s10_okostelefon_galaxy_s10_plus_galaxy_s10e_specifikacio_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=080cf6b9-2617-4fd3-822a-f281b2cfa330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18b5629-0823-40d5-af77-3727c4894713","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_samsung_galaxy_s10_okostelefon_galaxy_s10_plus_galaxy_s10e_specifikacio_video","timestamp":"2019. február. 13. 15:03","title":"Gyakorlatilag minden kiszivárgott a Samsung Galaxy S10-ről (+ videók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb654bbb-6142-4c91-91bc-53ed60f11ec1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ferenc pápa engedélyezte a Szentté Avatási Kongregációnak, hogy dekrétumban tegye közzé a volt esztergomi érsek \"hősies erényeinek elismerését\".","shortLead":"Ferenc pápa engedélyezte a Szentté Avatási Kongregációnak, hogy dekrétumban tegye közzé a volt esztergomi érsek \"hősies...","id":"20190213_Egy_lepessel_kozelebb_kerult_a_boldogga_avatashoz_Mindszenty_Jozsef_biboros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb654bbb-6142-4c91-91bc-53ed60f11ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadad396-7a02-4443-859c-86cf354f6234","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Egy_lepessel_kozelebb_kerult_a_boldogga_avatashoz_Mindszenty_Jozsef_biboros","timestamp":"2019. február. 13. 15:15","title":"Egy lépéssel közelebb került a boldoggá avatáshoz Mindszenty József bíboros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02622f4f-a1fd-47b8-967c-9c99a5e79d7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint egy évtizede dolgoznak már azon a tudósok, hogy a jelenlegi, szilíciumalapú félvezetőket gyémántalapú félvezetőkre cseréljék le. Most egy új megoldás tűnt fel a láthatáron.","shortLead":"Több mint egy évtizede dolgoznak már azon a tudósok, hogy a jelenlegi, szilíciumalapú félvezetőket gyémántalapú...","id":"20190212_gyemant_alapu_felvezeto_processzor_mesterseges_intelligencia_cpu_gepi_tanulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02622f4f-a1fd-47b8-967c-9c99a5e79d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f858fc3-b9d8-4a13-861f-382e7529b960","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_gyemant_alapu_felvezeto_processzor_mesterseges_intelligencia_cpu_gepi_tanulas","timestamp":"2019. február. 12. 19:03","title":"100 000x gyorsabb processzorok jöhetnek, hála a mesterséges intelligenciának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340b71cc-7a87-48f6-98df-88eed483fc83","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha eddig nem lett volna világos, az új számok most ismét igazolni látszanak: átrendeződnek az erőviszonyok az okostelefon-gyártók piacán, legalábbis ami a kínai területet illeti. ","shortLead":"Ha eddig nem lett volna világos, az új számok most ismét igazolni látszanak: átrendeződnek az erőviszonyok...","id":"20190212_okostelefon_gyartok_piaci_reszesedese_2018q4_idc_huawei_apple_iphone_oppo_vivo_xiaomi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=340b71cc-7a87-48f6-98df-88eed483fc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a6238e-349d-430f-9fb6-c239de2ac4ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_okostelefon_gyartok_piaci_reszesedese_2018q4_idc_huawei_apple_iphone_oppo_vivo_xiaomi","timestamp":"2019. február. 12. 12:33","title":"Nem kell a kínaiaknak az iPhone, mást vesznek helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611eb0fb-285a-40dc-937f-fe64c173db32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magánszemélyek közt ingyenes pénzátutalási szolgáltatást indít Magyarországon a PayPal. A funkció egy újabb megoldás lehet az ismerősök és családtagok közötti kisösszegű tartozások rendezésére és egyéb juttatásokra. Az új funkció kényelmes: bármilyen banki adat megadása nélkül, csupán a címzett e-mail-címének megadásával intézhetők vele az egymás közti pénzügyek.","shortLead":"Magánszemélyek közt ingyenes pénzátutalási szolgáltatást indít Magyarországon a PayPal. A funkció egy újabb megoldás...","id":"20190212_paypal_ingyenes_penzkuldes_szemelykozi_atutalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=611eb0fb-285a-40dc-937f-fe64c173db32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a352be-5c04-49b9-93fa-b910a7c26e27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_paypal_ingyenes_penzkuldes_szemelykozi_atutalas","timestamp":"2019. február. 12. 19:33","title":"Imádni fogja a PayPal új funkcióját, ingyen lehet vele pénzt küldeni és begyűjteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a00d2e4-ac61-4909-8339-218172c826c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2,7 százalékos inflációt mért a KSH januárban, a legjobban a dohány, valamint az élelmiszerek ára nőtt.","shortLead":"2,7 százalékos inflációt mért a KSH januárban, a legjobban a dohány, valamint az élelmiszerek ára nőtt.","id":"20190212_Nagyot_dragultak_a_zoldsegek_a_kenyer_es_a_dohany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a00d2e4-ac61-4909-8339-218172c826c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9228dfd-2aca-4623-8b67-b080555ced00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190212_Nagyot_dragultak_a_zoldsegek_a_kenyer_es_a_dohany","timestamp":"2019. február. 12. 09:08","title":"Nagyot drágultak a zöldségek, a kenyér és a dohány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983b1e80-868c-412a-92ba-90fc9b0042ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pontosan úgy néz ki, mint egy leukémia kezelésére alkalmazott tabletta, de csak paracetamol van benne. ","shortLead":"Pontosan úgy néz ki, mint egy leukémia kezelésére alkalmazott tabletta, de csak paracetamol van benne. ","id":"20190212_Hamis_rakgyogyszerre_figyelmeztet_a_WHO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=983b1e80-868c-412a-92ba-90fc9b0042ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd27c16f-a32c-44d2-9d85-788bfafb6197","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Hamis_rakgyogyszerre_figyelmeztet_a_WHO","timestamp":"2019. február. 12. 15:37","title":"Hamis rákgyógyszerre figyelmeztet a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"911d97ea-fb25-4dbd-9390-30165de26e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mától Magyarországon is elérhető a YouTube-on aktuálisan népszerű zenéket listázó funkció, amely a legnépszerűbb zeneszámok, előadók, zenei videók és felkapott videók ranglistáit is felhasználók elé tárja.","shortLead":"Mától Magyarországon is elérhető a YouTube-on aktuálisan népszerű zenéket listázó funkció, amely a legnépszerűbb...","id":"20190212_youtube_slagerlistak_magyar_toplista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=911d97ea-fb25-4dbd-9390-30165de26e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3d2ca6-0056-42de-9d9a-184df4fc5a65","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_youtube_slagerlistak_magyar_toplista","timestamp":"2019. február. 12. 14:03","title":"Mától Magyarországon is elérhető a YouTube „legnépszerűbb” funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]