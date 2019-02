Gyurcsány: Nem lesz közös EP-lista

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2be333da-eb7a-4f24-a4af-32761b3407b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A műanyagpadlóval borított vagy lángmentesítő anyagokkal kezelt bútorokkal felszerelt otthonokban élő gyerekek vérében és vizeletében jóval magasabb a potenciálisan ártalmas, félig illékony szerves vegyületek (SVOC) koncentrációja, mint azon társaiknál, akiknek otthonában nincsenek ilyen anyagok– állapították meg az amerikai Duke Egyetem kutatói.","shortLead":"A műanyagpadlóval borított vagy lángmentesítő anyagokkal kezelt bútorokkal felszerelt otthonokban élő gyerekek vérében...","id":"20190219_otthoni_mereganyagok_duke_egyetem_bbp_pbde","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2be333da-eb7a-4f24-a4af-32761b3407b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e1d1c3-3bcc-4934-b1ea-3113127b455c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_otthoni_mereganyagok_duke_egyetem_bbp_pbde","timestamp":"2019. február. 19. 19:03","title":"Nézzen szét otthon: már a gyerekek vérében és vizeletében is kimutathatóak az „otthoni méreganyagok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az épületek előtti téren több ezer utas várakozik reggel 8 óra óta.","shortLead":"Az épületek előtti téren több ezer utas várakozik reggel 8 óra óta.","id":"20190219_tuz_miatt_kiuritettek_roma_egyik_repuloteret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd2e5a6-04be-4d1b-9d4f-1561869814d6","keywords":null,"link":"/vilag/20190219_tuz_miatt_kiuritettek_roma_egyik_repuloteret","timestamp":"2019. február. 19. 10:46","title":"Tűz miatt kiürítették Róma egyik repülőterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c41f68-5f8e-4489-84e7-daddf8a067d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Több város jelezte már, hogy elindulna a 2032-es olimpiáért, de Jakarta az első, amely beadta a pályázati szándéknyilatkozatát.","shortLead":"Több város jelezte már, hogy elindulna a 2032-es olimpiáért, de Jakarta az első, amely beadta a pályázati...","id":"20190219_Az_indonez_fovaros_az_elso_hivatalos_palyazo_a_2032es_olimpiara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c41f68-5f8e-4489-84e7-daddf8a067d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ea5e8c-e2e7-4344-a0e8-e1499818a668","keywords":null,"link":"/sport/20190219_Az_indonez_fovaros_az_elso_hivatalos_palyazo_a_2032es_olimpiara","timestamp":"2019. február. 19. 10:59","title":"Az indonéz főváros az első hivatalos pályázó a 2032-es olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe896a97-506d-4d8e-a857-f6c76b42b6e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legújabb 508-as nemcsak sportos, hanem egyben környezettudatos is. Felettébb izgalmasnak tűnik a franciák új koncepciója.","shortLead":"A legújabb 508-as nemcsak sportos, hanem egyben környezettudatos is. Felettébb izgalmasnak tűnik a franciák új...","id":"20190221_egy_varatlan_hibrid_sport_peugeot_tamad_az_m3as_bmwre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe896a97-506d-4d8e-a857-f6c76b42b6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a8f476-cad8-425b-9399-64e6ba99499c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_egy_varatlan_hibrid_sport_peugeot_tamad_az_m3as_bmwre","timestamp":"2019. február. 21. 09:21","title":"Egy váratlan hibrid sport Peugeot támad az M3-as BMW-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1a521c-648a-4d93-9b4f-e1d823728c28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset az 55-ös főúton, Bajánál történt.","shortLead":"A baleset az 55-ös főúton, Bajánál történt.","id":"20190219_baleset_kamion_baja_55os_ut_utkozes_helyszineles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff1a521c-648a-4d93-9b4f-e1d823728c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bfe426-cbaa-4991-8619-91accbb0a5b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_baleset_kamion_baja_55os_ut_utkozes_helyszineles","timestamp":"2019. február. 19. 11:59","title":"Kamionok ütköztek, lezártak egy Duna-hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a90f51-9ea7-4003-a785-137a5af0ab78","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapok pletykái és kiszivárgott információi után szerda este Londonban rántotta le a leplet a Samsung a legújabb csúcsmobiljáról, a Galaxy S10-ről, valamint annak különböző változatairól. A legerősebb változatban 1,5 TB tárhelyünk és 12 GB RAM memóriánk lesz, és bemutatkozott az első, 5G-képes mobil is.","shortLead":"Az elmúlt hónapok pletykái és kiszivárgott információi után szerda este Londonban rántotta le a leplet a Samsung...","id":"20190220_samsung_galaxy_s10_samsung_s10_plus_samsung_galaxy_s10e_samsung_galaxy_s105g_okostelefon_bemutato_london_specifikacio_magyar_arak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9a90f51-9ea7-4003-a785-137a5af0ab78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d940d85-83da-48f9-84df-c5446d2d4344","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_samsung_galaxy_s10_samsung_s10_plus_samsung_galaxy_s10e_samsung_galaxy_s105g_okostelefon_bemutato_london_specifikacio_magyar_arak","timestamp":"2019. február. 20. 20:30","title":"1,5 TB tárhely és 5G mobilnet: bemutatkoztak a Samsung új csúcsmobiljai, az S10-ek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d5b6e5-3e85-40b7-b5bd-71704582f3e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A debreceni ügyészség emelt vádat a férfi ellen, aki tehergépkocsijával túl gyorsan hajtott egy útszakaszon és a követési távolságot sem tartotta be, majd emiatt tömegbalesetet okozott.","shortLead":"A debreceni ügyészség emelt vádat a férfi ellen, aki tehergépkocsijával túl gyorsan hajtott egy útszakaszon és...","id":"20190219_karambol_letavertes_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36d5b6e5-3e85-40b7-b5bd-71704582f3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e97a442-9952-472f-a8fc-08740837f521","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190219_karambol_letavertes_ugyeszseg","timestamp":"2019. február. 19. 14:25","title":"Négy autós karambolozott, mert száguldozott egy teherautós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c5321a-e606-44fb-8950-55fbcb3d3e58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, a divatházaknak nehezükre esik nem hibázni mostanában.","shortLead":"Úgy tűnik, a divatházaknak nehezükre esik nem hibázni mostanában.","id":"20190220_Valaki_teljesen_meghulyult_a_Burberrynel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c5321a-e606-44fb-8950-55fbcb3d3e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bb7535-7ac1-4fa8-badd-071e3df57ded","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Valaki_teljesen_meghulyult_a_Burberrynel","timestamp":"2019. február. 20. 09:59","title":"Valaki teljesen meghülyült a Burberrynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]