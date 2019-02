Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nem mérges pitont egy utazótáskába rakott cipőben találták meg. ","shortLead":"A nem mérges pitont egy utazótáskába rakott cipőben találták meg. ","id":"20190225_Noi_cipobe_rejtozve_repult_tobb_ezer_kilometert_egy_piton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13204061-8faa-4f74-8beb-160976816814","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_Noi_cipobe_rejtozve_repult_tobb_ezer_kilometert_egy_piton","timestamp":"2019. február. 25. 16:02","title":"Női cipőbe rejtőzve repült több ezer kilométert egy piton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33fba505-c1c9-4960-888c-fa5eb1292630","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók arra panaszkodtak, hogy csak egyik lábukon tudja kezelni a fűzőt az applikációval irányított okoscipő. A Nike alig egy hónap alatt visszahívta a terméket.","shortLead":"A felhasználók arra panaszkodtak, hogy csak egyik lábukon tudja kezelni a fűzőt az applikációval irányított okoscipő...","id":"20190224_Csunyan_leszerepelt_a_Nike_onbefuzo_ciploje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33fba505-c1c9-4960-888c-fa5eb1292630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed9d0c1-e920-43bf-b077-4102ed29eed4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_Csunyan_leszerepelt_a_Nike_onbefuzo_ciploje","timestamp":"2019. február. 24. 10:36","title":"Csúnyán leszerepelt a Nike önbefűző cipője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcc328c-eca4-44bd-89f5-b43cc8a253f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csak március végén érkezik majd meg a Huawei legújabb P-sorozata, a P30-as mobilok, már most is lehet tudni róluk jó néhány dolgot. Ezúttal a kijelző került a képbe.","shortLead":"Bár csak március végén érkezik majd meg a Huawei legújabb P-sorozata, a P30-as mobilok, már most is lehet tudni róluk...","id":"20190224_huawei_p30_lite_okostelefon_android","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fcc328c-eca4-44bd-89f5-b43cc8a253f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1a0238-bc8d-41a4-95c9-f9ae842e02bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_huawei_p30_lite_okostelefon_android","timestamp":"2019. február. 24. 11:03","title":"Kiderült, milyen kijelzővel érkezhet a Huawei P30 legolcsóbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Elhalasztják a védővámok emelését.","shortLead":"Elhalasztják a védővámok emelését.","id":"20190225_Trump_visszakozik_a_vamhaboruban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebba6a2c-1d36-4bde-beab-944597b3bf7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190225_Trump_visszakozik_a_vamhaboruban","timestamp":"2019. február. 25. 06:23","title":"Trump visszakozik a vámháborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Telekom Veszprém nyolc góllal legyőzte a fehérorosz Meskov Breszt csapatát vasárnap a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 13. fordulójában.\r

","shortLead":"A Telekom Veszprém nyolc góllal legyőzte a fehérorosz Meskov Breszt csapatát vasárnap a férfi kézilabda Bajnokok Ligája...","id":"20190224_telekom_veszprem_meskov_breszt_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2c0aea-9c1c-41b3-b71f-33a5bf2acf0b","keywords":null,"link":"/sport/20190224_telekom_veszprem_meskov_breszt_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. február. 24. 21:29","title":"Sorozatban hatodszor nyert a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460f1b0b-1bc9-41ba-bf53-ad3752d3e768","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A kínai mérnökök iparosmunkája – legalábbis szabása – ezúttal kétségtelenül ígéretesebbnek tűnik, mint a dél-koreaiaké, ám a Huawei összehajtható telefonja a való életben egy ponton már biztosan könnyebben elvérezhet, mint a Samsungé.","shortLead":"A kínai mérnökök iparosmunkája – legalábbis szabása – ezúttal kétségtelenül ígéretesebbnek tűnik, mint a dél-koreaiaké...","id":"20190225_huawei_mate_x_kepernyovedo_folia_tok_full_protection_case_samsung_galaxy_fold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=460f1b0b-1bc9-41ba-bf53-ad3752d3e768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6417f8-22cb-4482-b272-fb86882d2a7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_huawei_mate_x_kepernyovedo_folia_tok_full_protection_case_samsung_galaxy_fold","timestamp":"2019. február. 25. 08:03","title":"Ez lehet a Huawei 730 ezer forintos telefonjának Achilles-sarka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08f52e72-b8e8-42d2-b06e-4d02b42cbe5b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A puffasztott kukoricát visszahívja a cég. ","shortLead":"A puffasztott kukoricát visszahívja a cég. ","id":"20190225_Femdarabot_talaltak_egy_rossmannos_termekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08f52e72-b8e8-42d2-b06e-4d02b42cbe5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fa9dd6-ad01-40f2-9778-296bf666bc11","keywords":null,"link":"/kkv/20190225_Femdarabot_talaltak_egy_rossmannos_termekben","timestamp":"2019. február. 25. 11:34","title":"Fémdarabot találtak egy rossmannos termékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bc9708-9d01-49c6-9398-9c489e3ba27b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei vasárnap este mutatta be az összehajtható okostelefonját, hamarabb, mint a (szintén) kínai Oppo. Utóbbi cég ezért visszavonulót fújt, mert ugyanúgy néz ki a mobiljuk, mint a Mate X.","shortLead":"A Huawei vasárnap este mutatta be az összehajtható okostelefonját, hamarabb, mint a (szintén) kínai Oppo. Utóbbi cég...","id":"20190225_oppo_osszehajthato_okostelefon_mobile_world_congress_mwc_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64bc9708-9d01-49c6-9398-9c489e3ba27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e2738e-5745-42ec-aab6-24b7ca43df19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_oppo_osszehajthato_okostelefon_mobile_world_congress_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 25. 10:33","title":"Annyira hasonlít az Oppo összehajtható okostelefonja a Huawei Mate X-re, hogy inkább be sem mutatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]