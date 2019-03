Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós a jelenlevők előtt megfogadta, hogy a jövőben is „a magyar nemzet és a székelység jobbulására és emelkedésére tesz, példásan, mindenben.”","shortLead":"Kásler Miklós a jelenlevők előtt megfogadta, hogy a jövőben is „a magyar nemzet és a székelység jobbulására és...","id":"20190304_Tiszteletbeli_Szekelynek_neveztek_ki_Kasler_Miklost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25504988-c140-4e6e-908d-fdc218947003","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Tiszteletbeli_Szekelynek_neveztek_ki_Kasler_Miklost","timestamp":"2019. március. 04. 21:55","title":"Tiszteletbeli Székelynek nevezték ki Kásler Miklóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32471aef-be4c-4986-96ec-9d26250172a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy közel 1,3 milliárd forintos sikkasztásra is kiterjesztették a vádat. ","shortLead":"Egy közel 1,3 milliárd forintos sikkasztásra is kiterjesztették a vádat. ","id":"20190305_Ujabb_fejlemeny_a_Quaestorbotranyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32471aef-be4c-4986-96ec-9d26250172a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cee058-6dd4-49eb-8e54-29a0cc4926e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Ujabb_fejlemeny_a_Quaestorbotranyban","timestamp":"2019. március. 05. 10:11","title":"Újabb fejlemény a Quaestor-botrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e3f886-653c-4d2b-884b-8a71f90e80c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2025-re valamennyi csomagolását újrahasznosíthatóvá, vagy újrahasználhatóvá akarja tenni a Nestlé. A cég most újrahasznosítható papírcsomagolásban dobja piacra legújabb - Szerencsen gyártott és csomagol - kakaóját.","shortLead":"2025-re valamennyi csomagolását újrahasznosíthatóvá, vagy újrahasználhatóvá akarja tenni a Nestlé. A cég most...","id":"20190306_Vilagpremier_Szerencsen__itt_keszul_az_elso_ujrahasznosithato_papircsomagolasu_Nesquik_kakaopor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09e3f886-653c-4d2b-884b-8a71f90e80c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8348ea-320c-43bb-aafc-e91d5129dc0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Vilagpremier_Szerencsen__itt_keszul_az_elso_ujrahasznosithato_papircsomagolasu_Nesquik_kakaopor","timestamp":"2019. március. 06. 12:41","title":"Világpremier Szerencsen, itt készül az első újrahasznosítható papírcsomagolású kakaópor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4054b0ed-53c8-4c2d-b778-b983389a5c0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint az önvezető autók arcfelismerő rendszere kevésbé működik jól, ha színesbőrű járókelőket kell azonosítson, így pedig nagyobb valószínűséggel érheti őket baleset.","shortLead":"Egy új kutatás szerint az önvezető autók arcfelismerő rendszere kevésbé működik jól, ha színesbőrű járókelőket kell...","id":"20190306_onvezeto_technologia_onvezeto_auto_rasszizmus_szinesboru_jarokelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4054b0ed-53c8-4c2d-b778-b983389a5c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e7e98ad-8229-4fb7-8c68-f07be07a7923","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_onvezeto_technologia_onvezeto_auto_rasszizmus_szinesboru_jarokelo","timestamp":"2019. március. 06. 15:33","title":"Felfedeztek valami aggasztót az önvezető autókkal kapcsolatban: rasszisták lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e84e6f7-0b7f-469b-8f37-06e9f9146ebf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A testület összesen 32 millió forintot költött gépjármű-beszerzésre.","shortLead":"A testület összesen 32 millió forintot költött gépjármű-beszerzésre.","id":"20190305_12_millio_forintert_vett_terepjarot_az_Alkotmanybirosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e84e6f7-0b7f-469b-8f37-06e9f9146ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6278624-f12a-46e9-8c8f-3ecee7fde434","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_12_millio_forintert_vett_terepjarot_az_Alkotmanybirosag","timestamp":"2019. március. 05. 16:18","title":"12 millió forintért vett terepjárót az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9908901-a3e2-40a4-96b1-9cabc6c240ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth- és József Attila-díjas írótól, költőtől, a nemzet művészétől a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben búcsúztak. \r

","shortLead":"A Kossuth- és József Attila-díjas írótól, költőtől, a nemzet művészétől a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben búcsúztak. \r

","id":"20190305_Eltemettek_Tandori_Dezsot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9908901-a3e2-40a4-96b1-9cabc6c240ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f80314-e227-44d2-9271-bac7b1ae1f50","keywords":null,"link":"/kultura/20190305_Eltemettek_Tandori_Dezsot","timestamp":"2019. március. 05. 15:53","title":"Eltemették Tandori Dezsőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac85281-6f55-4a2a-b212-67bcea291036","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csibráki halottasházban tapasztalt állapotokat egy elhunyt rokona fedezte fel. ","shortLead":"A csibráki halottasházban tapasztalt állapotokat egy elhunyt rokona fedezte fel. ","id":"20190306_Doglott_rovatok_es_szemethegy_is_volt_egy_magyarorszagi_halottashazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ac85281-6f55-4a2a-b212-67bcea291036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ba5588-6499-4512-b663-a9a76dc8169f","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Doglott_rovatok_es_szemethegy_is_volt_egy_magyarorszagi_halottashazban","timestamp":"2019. március. 06. 15:59","title":"Döglött rovarok és szeméthegy is volt egy magyarországi halottasházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdd3b12-c3cf-495e-b225-5460b2b0ae15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem úgy tűnik, hogy az Apex Legends sikere csak ideig-óráig tartana. A kiadó legfrissebb jelentése szerint az ingyenes programmal mára 50 millióan játszanak. Ez óriási szám. ","shortLead":"Nem úgy tűnik, hogy az Apex Legends sikere csak ideig-óráig tartana. A kiadó legfrissebb jelentése szerint az ingyenes...","id":"20190304_apex_legends_battle_royale_ingyenes_videojatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bdd3b12-c3cf-495e-b225-5460b2b0ae15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ca3af7-948b-490c-807f-6b019271d38b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_apex_legends_battle_royale_ingyenes_videojatek","timestamp":"2019. március. 05. 10:33","title":"Nem tudják letenni az emberek, már 50 millióan játszanak az ingyenes Apex Legends-szel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]