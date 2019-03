Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd3f8b57-2be8-4c1e-b71b-003c419a48c0","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A Netflix Oscar-díjas rövid dokumentumfilmje, a Period. End of Sentence a menstruációról szól. De ennél is fontosabb, hogy tisztelgés a nők előtt.","shortLead":"A Netflix Oscar-díjas rövid dokumentumfilmje, a Period. End of Sentence a menstruációról szól. De ennél is fontosabb...","id":"20190305_Veresen_komoly_ugy_megis_hihetetlen_hogy_Oscart_nyert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd3f8b57-2be8-4c1e-b71b-003c419a48c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9b6761-d92d-48f1-9b87-c2ac589a0bdf","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Veresen_komoly_ugy_megis_hihetetlen_hogy_Oscart_nyert","timestamp":"2019. március. 05. 20:00","title":"Véresen komoly ügy, mégis hihetetlen, hogy Oscart nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez a Közmédia Választási Iroda. Saját farkába harapott a kígyó.","shortLead":"Ez a Közmédia Választási Iroda. Saját farkába harapott a kígyó.","id":"20190305_A_kozmedia_letrehozott_egy_irodat_amivel_a_kozmediat_ellenorzik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b59f6d-c059-4d08-b81b-5f3d92fde619","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_A_kozmedia_letrehozott_egy_irodat_amivel_a_kozmediat_ellenorzik","timestamp":"2019. március. 05. 08:49","title":"A közmédia létrehozott egy irodát, amivel a közmédiát ellenőrzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff1a913-fe69-4387-8231-65eb07b863b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"11 millió euróba kerül a La Voiture Noire, vagyis a „fekete autó”.","shortLead":"11 millió euróba kerül a La Voiture Noire, vagyis a „fekete autó”.","id":"20190305_bugatti_la_voiture_noire_chiron_11_millio_euro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aff1a913-fe69-4387-8231-65eb07b863b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c435382-381d-459a-b4f2-0de81024b951","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_bugatti_la_voiture_noire_chiron_11_millio_euro","timestamp":"2019. március. 05. 10:52","title":"Bemutatta a Bugatti a világ legdrágább új autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab38fa81-b768-41c7-8e5b-0750144474fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly decemberben robbant a hír, amely szerint a Microsoft a Chromiumra cseréli az Edge alatt dolgozó motort. Most már azt is tudni, milyen lesz az új program felülete.","shortLead":"Tavaly decemberben robbant a hír, amely szerint a Microsoft a Chromiumra cseréli az Edge alatt dolgozó motort. Most már...","id":"20190305_google_chrome_chromium_motor_microsoft_edge_bongeszo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab38fa81-b768-41c7-8e5b-0750144474fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bee7d5-0729-40e7-9584-eac714338921","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_google_chrome_chromium_motor_microsoft_edge_bongeszo","timestamp":"2019. március. 05. 13:33","title":"Kiszivárgott, ilyen lesz a Microsoft új böngészője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9752d40-a626-4824-a418-04f6067d6dad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök a múlt héten publikált versenyképességi javaslatcsomagban újra bedobta vesszőparipáját, az egy számjegyű szja-t. Bár a pénzügyminiszter rendre korainak tartja a bevezetést, a Napi.hu kiszámolta, mennyit változtatna a nettó fizetésen.","shortLead":"A jegybankelnök a múlt héten publikált versenyképességi javaslatcsomagban újra bedobta vesszőparipáját...","id":"20190305_Jocskan_none_a_netto_fizetes_ha_megvalosulna_Matolcsy_alma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9752d40-a626-4824-a418-04f6067d6dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6b5cef-4246-477f-9685-122178f13c9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Jocskan_none_a_netto_fizetes_ha_megvalosulna_Matolcsy_alma","timestamp":"2019. március. 05. 12:15","title":"Jócskán nőne a nettó fizetés, ha megvalósulna Matolcsy álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8dd1c3b-fbf8-4b58-a88f-eb02461783c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Oppo Indiában mutatta be két új mobilját, az F11-et és az F11 Prót. Utóbbiba építették be a tavalyi év legmenőbb mobilos újdonságát, a keretből előbújó szelfikamerát.","shortLead":"A kínai Oppo Indiában mutatta be két új mobilját, az F11-et és az F11 Prót. Utóbbiba építették be a tavalyi év...","id":"20190306_oppo_f11_oppo_f11_pro_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8dd1c3b-fbf8-4b58-a88f-eb02461783c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a9c490-1ca9-4b6b-bd38-d23dbfaa3145","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_oppo_f11_oppo_f11_pro_okostelefon","timestamp":"2019. március. 06. 08:33","title":"48 megapixeles, keretből előbújó kamerával jött meg az Oppo új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8226bacf-ee24-4174-80fc-3a0f8a8e2613","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A legismertebb magyar női Afrika-felfedező emléktábláját avatta fel a házelnök.","shortLead":"A legismertebb magyar női Afrika-felfedező emléktábláját avatta fel a házelnök.","id":"20190305_Kover_Laszlo_Ugandaig_ment_hogy_felavasson_egy_emlektablat__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8226bacf-ee24-4174-80fc-3a0f8a8e2613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35209bbf-10fd-44c3-b325-cc7c1da1dcb9","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Kover_Laszlo_Ugandaig_ment_hogy_felavasson_egy_emlektablat__foto","timestamp":"2019. március. 05. 10:25","title":"Kövér László Ugandáig ment, hogy felavasson egy emléktáblát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9c3ff3-d848-4582-a358-de1368c365fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az összehajtható bicikliért is elkérik a pénzt a kompokon.","shortLead":"Az összehajtható bicikliért is elkérik a pénzt a kompokon.","id":"20190306_Dragabban_viszik_at_az_autokat_es_a_bicikliket_a_Balatonon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed9c3ff3-d848-4582-a358-de1368c365fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0402e20-6218-40ac-b2cc-309119886f70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Dragabban_viszik_at_az_autokat_es_a_bicikliket_a_Balatonon","timestamp":"2019. március. 06. 10:05","title":"Drágábban viszik át az autókat és a bicikliket a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]