[{"available":true,"c_guid":"0a08a9b3-c2e0-4729-af91-2e6cc2ba2037","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iroda megnyitójára lapértesülések szerint Szijjártó Péter is Izraelbe látogat. ","shortLead":"Az iroda megnyitójára lapértesülések szerint Szijjártó Péter is Izraelbe látogat. ","id":"20190305_Kereskedelmi_irodat_nyit_Jeruzsalemben_a_magyar_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a08a9b3-c2e0-4729-af91-2e6cc2ba2037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfdd266-7a67-49f8-8501-85648f5cbee5","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Kereskedelmi_irodat_nyit_Jeruzsalemben_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. március. 05. 15:09","title":"Kereskedelmi irodát nyit Jeruzsálemben a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c33571f-4830-4d0c-a32f-34fc81532ffb","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"500 kilométeres hatótávval és világelsőként fedélzeti Androiddal támad a Model 3-ra a Volvo új villanyautója.","shortLead":"500 kilométeres hatótávval és világelsőként fedélzeti Androiddal támad a Model 3-ra a Volvo új villanyautója.","id":"20190306_beultunk_a_volvo_teslaveronek_igerkezo_villanyautojaba__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c33571f-4830-4d0c-a32f-34fc81532ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ef453c-9a88-4a0b-b6d7-1b55844ee9ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190306_beultunk_a_volvo_teslaveronek_igerkezo_villanyautojaba__fotok","timestamp":"2019. március. 06. 11:22","title":"Beültünk a Volvo Tesla-verőnek ígérkező villanyautójába - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7ab5e4-03d3-4ae3-9f0e-748fd5438eb8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Túljelentkezés van az elnöki posztra, de az állományt alig tudják feltölteni. Már az államapparátusból is verbuválják a leendő bírókat – írja a csütörtökön megjelenő HVG.","shortLead":"Túljelentkezés van az elnöki posztra, de az állományt alig tudják feltölteni. Már az államapparátusból is verbuválják...","id":"20190306_Koppanhat_Patyi_mas_befuto_lehet_a_kozigazgatasi_birosag_elere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d7ab5e4-03d3-4ae3-9f0e-748fd5438eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a08fe45-a6be-4523-b48d-8edf417896d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Koppanhat_Patyi_mas_befuto_lehet_a_kozigazgatasi_birosag_elere","timestamp":"2019. március. 06. 12:29","title":"Koppanhat Patyi, más befutó lehet a közigazgatási bíróság élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95410502-a3a8-4cfb-8269-71dd58aa90cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkezdődik az autóút déli szektorának felújítása, a munkálatok alatt csak kétszer két sáv lesz járható. ","shortLead":"Megkezdődik az autóút déli szektorának felújítása, a munkálatok alatt csak kétszer két sáv lesz járható. ","id":"20190305_Teljesen_megvaltozik_az_M0as_forgalma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95410502-a3a8-4cfb-8269-71dd58aa90cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e03c28-e517-49a4-abd8-21e434dec453","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_Teljesen_megvaltozik_az_M0as_forgalma","timestamp":"2019. március. 05. 16:03","title":"Megváltozik az M0-s forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c654bd14-8e09-4833-9115-a7ebc23055a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utas az életmentő árokba zuhant, túlélte a balesetet.","shortLead":"Az utas az életmentő árokba zuhant, túlélte a balesetet.","id":"20190306_Videot_kozolt_a_Katasztrofavedelem_a_4es_metro_ala_esett_ember_menteserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c654bd14-8e09-4833-9115-a7ebc23055a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b82c79-af0e-40a2-8af0-2e3f82252ea2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Videot_kozolt_a_Katasztrofavedelem_a_4es_metro_ala_esett_ember_menteserol","timestamp":"2019. március. 06. 08:07","title":"Videót közölt a Katasztrófavédelem a 4-es metró alá esett ember mentéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64052593-e0b3-4508-9239-4bda27ae2ad3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Első ránézésre vonzóbbnak tűnik a Huawei összehajtható telefonja a Samsung szintén hajlítható újdonságánál, és hogy miért, azt a kínai cég első embere meg is magyarázza.","shortLead":"Első ránézésre vonzóbbnak tűnik a Huawei összehajtható telefonja a Samsung szintén hajlítható újdonságánál, és...","id":"20190306_huawei_ceo_richard_yu_samsung_galaxy_fold_velemeny_osszehajthato_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64052593-e0b3-4508-9239-4bda27ae2ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208d22eb-150c-4a97-8859-13f14b03f906","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_huawei_ceo_richard_yu_samsung_galaxy_fold_velemeny_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. március. 06. 12:03","title":"Kemény szavakkal alázta a Huawei-vezér a Samsung összehajtható telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki képviselők tavaly december 10-én, illetve 12-én zavarták, illetve akadályozták a parlament munkáját. Többek között ekkor fogadták el a túlóratörvényt, a most megbüntetett képviselők egy része elállta a pulpitust.","shortLead":"Az ellenzéki képviselők tavaly december 10-én, illetve 12-én zavarták, illetve akadályozták a parlament munkáját...","id":"20190305_A_fideszes_tobbseg_egyhavi_fizetest_vont_meg_a_tunteto_ellenzekiektol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4308dcf-1985-46da-99d4-b0be440f5914","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_A_fideszes_tobbseg_egyhavi_fizetest_vont_meg_a_tunteto_ellenzekiektol","timestamp":"2019. március. 05. 14:23","title":"A fideszes többség egyhavi fizetést vont meg a tüntető ellenzékiektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben 10-15 fok lesz. ","shortLead":"Napközben 10-15 fok lesz. ","id":"20190305_Ma_is_alig_csillapodik_a_szel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f415f0ff-e57f-451c-a8a3-d5414eebbd9c","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Ma_is_alig_csillapodik_a_szel","timestamp":"2019. március. 05. 05:20","title":"Ma is alig csillapodik a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]