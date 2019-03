Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A kormány akár két kézzel is öntheti a közpénzt, hogy segítse a Fidesz EP-kampányát, az Állami Számvevőszék akkor sem járna el, mert csak az országgyűlési választások kampánypénzeit ellenőrizheti. Az NVB pedig azért nem vizsgálja a tájékoztató brüsszelező plakát- és levélkampányt, mert, mint tegnap kiderült, ezt csak a hivatalos kampányidőszak idején teszi. ","shortLead":"A kormány akár két kézzel is öntheti a közpénzt, hogy segítse a Fidesz EP-kampányát, az Állami Számvevőszék akkor sem...","id":"20190305_Bezarult_a_kor_az_ASZ_nem_ellenorizheti_az_EPvalasztasok_kampanypenzeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647a1242-be86-428a-a1d8-46c4a2a02a65","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Bezarult_a_kor_az_ASZ_nem_ellenorizheti_az_EPvalasztasok_kampanypenzeit","timestamp":"2019. március. 05. 11:47","title":"Bezárult a kör: az ÁSZ nem ellenőrizheti az EP-választások kampánypénzeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec876a3-4930-4e02-bc33-4a9cb3642ca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Térkép fejlesztői csapata két részre szakadt, amikor arról kellett dönteni, hogyan nevezzék el a ma Műhold néven futtatott nézetet.","shortLead":"A Google Térkép fejlesztői csapata két részre szakadt, amikor arról kellett dönteni, hogyan nevezzék el a ma Műhold...","id":"20190306_google_terkep_google_maps_bret_taylor_bird_mode_muhold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dec876a3-4930-4e02-bc33-4a9cb3642ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f877e40-9677-4bc8-9eec-ea4845abd94d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_google_terkep_google_maps_bret_taylor_bird_mode_muhold","timestamp":"2019. március. 06. 15:03","title":"Nem sokon múlt, hogy madaras nevet kapjon a Google Térkép egyik legismertebb funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bf8b41-166f-4aee-8fe4-f1e3b4b70dd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tettek a belga Humanista Demokratikus Centrum (CDH) vezetői, egyikük bejelentette, hogy kilépnek az Európai Néppártból, amennyiben nem zárják ki a Fideszt a március 20-i politikai közgyűlésen – írta a helyi sajtó kedden.","shortLead":"Egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tettek a belga Humanista Demokratikus Centrum (CDH) vezetői, egyikük...","id":"20190305_Ha_a_Fidesz_marad_a_Neppartban_egy_belga_part_lephet_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37bf8b41-166f-4aee-8fe4-f1e3b4b70dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade55160-0be5-4543-b668-9de93ccd8e8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Ha_a_Fidesz_marad_a_Neppartban_egy_belga_part_lephet_ki","timestamp":"2019. március. 05. 17:06","title":"Ha a Fidesz marad a Néppártban, egy belga párt léphet ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9ff2aa-92f3-49e6-b63f-e28c10a78fb7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vizsgálatok szerint az emberek azért nem tudtak elmenekülni, mert az illegálisan felhúzott épületek elvágták az utat. ","shortLead":"A vizsgálatok szerint az emberek azért nem tudtak elmenekülni, mert az illegálisan felhúzott épületek elvágták az utat. ","id":"20190305_Polgarmester_es_kormanyzo_ellen_is_vadat_emeltek_a_100_aldozatot_kovetelo_gorogorszagi_tuzvesz_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec9ff2aa-92f3-49e6-b63f-e28c10a78fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c4914b-86c9-402e-8ee0-6ca80b5cc7f4","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Polgarmester_es_kormanyzo_ellen_is_vadat_emeltek_a_100_aldozatot_kovetelo_gorogorszagi_tuzvesz_miatt","timestamp":"2019. március. 05. 19:04","title":"Polgármester és kormányzó ellen is vádat emeltek a 100 áldozatot követelő görögországi tűzvész miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f39e98f-f5b4-4f0a-8bfb-59decae70fb8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ázsiai óriás lódarázs egy új alfajára bukkantak rá Kínában, amelynek példányai a világ legnagyobb lódarazsai lehetnek - vélik a felfedező tudósok.","shortLead":"Az ázsiai óriás lódarázs egy új alfajára bukkantak rá Kínában, amelynek példányai a világ legnagyobb lódarazsai...","id":"20190306_azsiai_orias_lodarazs_vilag_legnagyobb_lodarazsa_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f39e98f-f5b4-4f0a-8bfb-59decae70fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167caf4e-29ce-41c1-80d5-890bb20cc246","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_azsiai_orias_lodarazs_vilag_legnagyobb_lodarazsa_kina","timestamp":"2019. március. 06. 10:33","title":"Kínában megtalálhatták a világ legnagyobb lódarazsait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97ec43b-c463-43c5-8c3d-8371eae74928","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem kezdett problémázni, hanem példásan kezelte a váratlan helyzetet.","shortLead":"Nem kezdett problémázni, hanem példásan kezelte a váratlan helyzetet.","id":"20190306_Jofejsegbol_otos_diakja_babajara_vigyazott_a_matematika_tanar_az_oran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a97ec43b-c463-43c5-8c3d-8371eae74928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee73570d-ffb0-4d7a-90d6-a470702e7275","keywords":null,"link":"/elet/20190306_Jofejsegbol_otos_diakja_babajara_vigyazott_a_matematika_tanar_az_oran","timestamp":"2019. március. 06. 10:05","title":"Jófejségből ötös: diákja babájára vigyázott egy matematikatanár az órán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9908901-a3e2-40a4-96b1-9cabc6c240ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth- és József Attila-díjas írótól, költőtől, a nemzet művészétől a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben búcsúztak. \r

","shortLead":"A Kossuth- és József Attila-díjas írótól, költőtől, a nemzet művészétől a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben búcsúztak. \r

","id":"20190305_Eltemettek_Tandori_Dezsot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9908901-a3e2-40a4-96b1-9cabc6c240ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f80314-e227-44d2-9271-bac7b1ae1f50","keywords":null,"link":"/kultura/20190305_Eltemettek_Tandori_Dezsot","timestamp":"2019. március. 05. 15:53","title":"Eltemették Tandori Dezsőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f3444c-cd8f-434f-b999-d001565def01","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Sehol sem volt még akkor a Tesla és a Google, amikor a stuttgartiak már az autonóm közlekedést tesztelték.","shortLead":"Sehol sem volt még akkor a Tesla és a Google, amikor a stuttgartiak már az autonóm közlekedést tesztelték.","id":"20190305_a_mercinek_mar_1995ben_volt_onvezeto_balna_aosztalya__megneztuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28f3444c-cd8f-434f-b999-d001565def01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc77c52-01b1-49b5-853f-3d94caef3dda","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_a_mercinek_mar_1995ben_volt_onvezeto_balna_aosztalya__megneztuk","timestamp":"2019. március. 05. 11:21","title":"A Mercedesnek már 1995-ben volt önvezető bálna S-osztálya – megnéztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]