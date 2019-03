Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állami Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) Zrt. gyakorolja a jövőben a Mahart-PassNave Személyhajózási Kft. és a Balatoni Hajózási Zrt. feletti tulajdonosi jogokat.","shortLead":"Az állami Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) Zrt. gyakorolja a jövőben a Mahart-PassNave Személyhajózási Kft. és...","id":"20190307_Roganhoz_kerulnek_az_allami_hajozasi_cegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c804cfe-c4ab-4412-91df-5272554a3af2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Roganhoz_kerulnek_az_allami_hajozasi_cegek","timestamp":"2019. március. 07. 08:35","title":"Rogánhoz kerülnek az állami hajózási cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7d8caf-705d-46cd-8ed1-b55c9ef870ea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fiola Attila, a bajnoki címvédő MOL Vidi FC labdarúgója térdproblémái miatt hetekig nem léphet pályára, így az Európa-bajnoki selejtezősorozat rajtján sem szerepelhet a magyar válogatottban.","shortLead":"Fiola Attila, a bajnoki címvédő MOL Vidi FC labdarúgója térdproblémái miatt hetekig nem léphet pályára...","id":"20190306_fiola_attila_serules_eb_selejtezo_magyar_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c7d8caf-705d-46cd-8ed1-b55c9ef870ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2cf779-b993-4e7d-b725-4618a95af585","keywords":null,"link":"/sport/20190306_fiola_attila_serules_eb_selejtezo_magyar_valogatott","timestamp":"2019. március. 06. 11:25","title":"Újabb ember dőlt ki a magyar válogatottból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3429681e-047a-43e2-91a4-bc84af9fe76a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az is ritkán fordul elő, hogy valaki fekete leopárdot kapjon lencsevégre a természetben járva. Az azonban, hogy mindezt fényes nappal sikerüljön megtenni, még kevesebbszer fordul elő.","shortLead":"Már az is ritkán fordul elő, hogy valaki fekete leopárdot kapjon lencsevégre a természetben járva. Az azonban...","id":"20190306_fekete_leopard_parduc_ritka_ragadozo_india","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3429681e-047a-43e2-91a4-bc84af9fe76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b55a615-dcda-4e81-b74f-ec250ffcba3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_fekete_leopard_parduc_ritka_ragadozo_india","timestamp":"2019. március. 06. 09:33","title":"Gyönyörű ritkaság: fekete leopárdot filmeztek le Indiában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01795a49-3112-4173-ae5c-d8110973a0ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt írták, az illetékes munkavállalói képviselőkkel konzultálva bővítenék a túlórakeretet, ha szükséges lesz. ","shortLead":"Azt írták, az illetékes munkavállalói képviselőkkel konzultálva bővítenék a túlórakeretet, ha szükséges lesz. ","id":"20190306_A_Bosch_akar_alkalmazna_is_az_uj_tuloratorvenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01795a49-3112-4173-ae5c-d8110973a0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058bf104-ce80-4a0e-80b9-70b3847cfb1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_A_Bosch_akar_alkalmazna_is_az_uj_tuloratorvenyt","timestamp":"2019. március. 06. 18:02","title":"A Bosch akár alkalmazná is az új túlóratörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fb5f4c-1d0d-4454-9926-4134a0c58e8e","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Közeledik az átadás. Azután nemsokára a déli szakaszon kell pótlóbuszozásra készülni.","shortLead":"Közeledik az átadás. Azután nemsokára a déli szakaszon kell pótlóbuszozásra készülni.","id":"20190306_Megkezdodtek_a_probafutasok_a_3as_metro_ujpesti_szakaszan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41fb5f4c-1d0d-4454-9926-4134a0c58e8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4502741-ec07-4fee-bd39-d1ff0f29875f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Megkezdodtek_a_probafutasok_a_3as_metro_ujpesti_szakaszan","timestamp":"2019. március. 06. 07:35","title":"Megkezdődtek a próbafutások a 3-as metró újpesti szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d889425f-67f9-4bf1-a99c-4543d8907a46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újra nagy ígéreteket kaptunk a magyarországi buszgyártásról, de a munkaerőhiány még komoly problémákat okozhat.","shortLead":"Újra nagy ígéreteket kaptunk a magyarországi buszgyártásról, de a munkaerőhiány még komoly problémákat okozhat.","id":"20190306_A_magyar_buszgyartas_felporgeteset_igerik_mar_ha_lesz_aki_hajlando_dolgozni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d889425f-67f9-4bf1-a99c-4543d8907a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff0c41b-ed99-4487-9df0-8bc456cd0a81","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_A_magyar_buszgyartas_felporgeteset_igerik_mar_ha_lesz_aki_hajlando_dolgozni","timestamp":"2019. március. 06. 05:55","title":"A magyar buszgyártás felpörgetését ígérik, már ha lesz, aki hajlandó dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több androidos alkalmazásról bebizonyosodott már, hogy a felhasználók megkérdezése nélkül továbbít adatokat a Facebook felé. Egy ilyen listára került most fel a Duolingo nyelvtanuló alkalmazása.","shortLead":"Több androidos alkalmazásról bebizonyosodott már, hogy a felhasználók megkérdezése nélkül továbbít adatokat a Facebook...","id":"20190306_nyelvtanulo_alkalmazas_android_duolingo_facebook_adatgyujtes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b14d05-3bc8-4412-8bf2-ae88e1a74b31","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_nyelvtanulo_alkalmazas_android_duolingo_facebook_adatgyujtes","timestamp":"2019. március. 06. 11:03","title":"Nem túl örömteli dolog derült ki a Duolingóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef14570-e814-4df1-b973-5e03de0e253c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borítékolható választ adott a Fidesz az Európai Néppárt frakcióvezetőjének ultimátumára. A pártcsaládban maradnának, de bocsánatot nem kérnek, és persze migráció és Soros. ","shortLead":"Borítékolható választ adott a Fidesz az Európai Néppárt frakcióvezetőjének ultimátumára. A pártcsaládban maradnának, de...","id":"20190306_Ez_a_Fidesz_valasza_a_Weber_ultimatumara_a_migracio_megallitasa_fontosabb_a_partfegyelemnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ef14570-e814-4df1-b973-5e03de0e253c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec6e028-6c2c-4ce5-bd9d-8642562d8481","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Ez_a_Fidesz_valasza_a_Weber_ultimatumara_a_migracio_megallitasa_fontosabb_a_partfegyelemnel","timestamp":"2019. március. 06. 15:09","title":"Ez a Fidesz válasza a Weber ultimátumára: a migráció megállítása fontosabb a pártfegyelemnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]