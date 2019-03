Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d0e06c3-5d55-4da0-8cb0-b0f4dbcdcda9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokkal több magyar férfi dolgozik, mint ahány nő van munkában, és a két nem közötti különbség egyre nagyobb.","shortLead":"Sokkal több magyar férfi dolgozik, mint ahány nő van munkában, és a két nem közötti különbség egyre nagyobb.","id":"20190308_Az_egesz_EUban_nalunk_romlott_leginkabb_a_munkaba_vagyo_nok_helyzete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e06c3-5d55-4da0-8cb0-b0f4dbcdcda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5271a88-dea3-42ac-ba1f-375c35de29a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Az_egesz_EUban_nalunk_romlott_leginkabb_a_munkaba_vagyo_nok_helyzete","timestamp":"2019. március. 08. 05:15","title":"Az egész EU-ban nálunk romlott leginkább a munkába vágyó nők helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77efae2b-9e37-461c-9fb5-7ed721e669d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A titkárnőjétől is megfosztották Molnár Miklóst. Áll a bál Szombathelyen.","shortLead":"A titkárnőjétől is megfosztották Molnár Miklóst. Áll a bál Szombathelyen.","id":"20190307_Elvette_a_Fidesz_a_szombathelyi_alpolgarmester_fizeteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77efae2b-9e37-461c-9fb5-7ed721e669d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dbf52b9-3bf2-4f52-9f56-7d6a5461c991","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Elvette_a_Fidesz_a_szombathelyi_alpolgarmester_fizeteset","timestamp":"2019. március. 07. 09:17","title":"Durván megvágta a Fidesz a szombathelyi alpolgármester fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eccd317-a72a-4814-b6f2-01bb78c70443","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az unió 18 órától viszont már közzé fog tenni exit poll adatokat. ","shortLead":"Az unió 18 órától viszont már közzé fog tenni exit poll adatokat. ","id":"20190306_Este_11re_lesz_csak_eredmenye_az_EPvalasztasnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9eccd317-a72a-4814-b6f2-01bb78c70443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b0ae88d-580a-4b68-8d4e-10d7c5842e7d","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Este_11re_lesz_csak_eredmenye_az_EPvalasztasnak","timestamp":"2019. március. 06. 18:21","title":"Este 11-re lesz csak eredménye az EP-választásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az akkumulátort kevésbé meríti, a szemünket pedig kíméli a Viberbe bekerült új, sötét üzemmód.","shortLead":"Az akkumulátort kevésbé meríti, a szemünket pedig kíméli a Viberbe bekerült új, sötét üzemmód.","id":"20190307_viber_sotet_mod_dark_mod_ejszakai_mod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef264ce5-4c31-4146-bc93-62e0febf8a15","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_viber_sotet_mod_dark_mod_ejszakai_mod","timestamp":"2019. március. 07. 08:03","title":"Van Viber a telefonján? Kapcsolja be gyorsan az új funkciót, tovább bírja majd a telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Margit híd és a Batthyány tér között nem járnak a vonatok szombaton és vasárnap egész nap.","shortLead":"A Margit híd és a Batthyány tér között nem járnak a vonatok szombaton és vasárnap egész nap.","id":"20190307_Potlobuszozni_kell_a_hetvegen_a_Szentendrei_HEV_egy_szakaszan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e0535b-0bc0-4f4b-a889-9f931a40e2dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Potlobuszozni_kell_a_hetvegen_a_Szentendrei_HEV_egy_szakaszan","timestamp":"2019. március. 07. 13:22","title":"Nem jár egy szakaszon a szentendrei HÉV a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Fura halálesetek miatt nyomoznak Németországban. ","shortLead":"Fura halálesetek miatt nyomoznak Németországban. ","id":"20190306_Gyilkos_csapdakat_allithatott_haragosainak_egy_nemet_tajepitesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4d5c6d-42e4-4b84-8176-864db44005fc","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_Gyilkos_csapdakat_allithatott_haragosainak_egy_nemet_tajepitesz","timestamp":"2019. március. 06. 19:24","title":"Gyilkos csapdákat állíthatott haragosainak egy német tájépítész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff97d3cc-a618-44ce-ac4b-c5ee2b170996","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehajtott fejű nyargalás buktatta le a dílert.","shortLead":"Lehajtott fejű nyargalás buktatta le a dílert.","id":"20190308_Kenyerbe_dugta_a_marihuanat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff97d3cc-a618-44ce-ac4b-c5ee2b170996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773a8995-791d-41ee-af89-80fd2b21dbf8","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Kenyerbe_dugta_a_marihuanat","timestamp":"2019. március. 08. 08:37","title":"Kenyérbe dugta a marihuánát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa2695d0-a3a0-4ae3-a055-e3d9dfd262c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valamelyik marketinges a hasát is szereti. ","shortLead":"Valamelyik marketinges a hasát is szereti. ","id":"20190307_palacsinta_nap_toyota_gt_86","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa2695d0-a3a0-4ae3-a055-e3d9dfd262c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3069457-ee6e-448e-916b-db46fa333d25","keywords":null,"link":"/cegauto/20190307_palacsinta_nap_toyota_gt_86","timestamp":"2019. március. 07. 10:55","title":"Az angoloknak „palacsinta nap” a húshagyókedd, a Toyota rá is repült – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]