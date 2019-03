Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0482bbc3-c66d-498b-8492-42c13708fc6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelenlévő vádlottak nem tettek új vallomást.","shortLead":"A jelenlévő vádlottak nem tettek új vallomást.","id":"20190311_Juniusra_halasztottak_a_Prisztasgyilkossag_targyalasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0482bbc3-c66d-498b-8492-42c13708fc6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812106fb-b5b8-4b0d-9974-7cac4c823302","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Juniusra_halasztottak_a_Prisztasgyilkossag_targyalasat","timestamp":"2019. március. 11. 12:53","title":"Júniusra halasztották a Prisztás-gyilkosság tárgyalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e63186-25cd-4b2f-88b3-cf7955524115","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilvános a jelentés Keith Flint halálának a körülményeiről.","shortLead":"Nyilvános a jelentés Keith Flint halálának a körülményeiről.","id":"20190311_Felakasztotta_magat_a_Prodigy_frontembere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33e63186-25cd-4b2f-88b3-cf7955524115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9f4d1b-3aa2-4475-b459-2eb0d14158aa","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Felakasztotta_magat_a_Prodigy_frontembere","timestamp":"2019. március. 11. 13:14","title":"Felakasztotta magát a Prodigy frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40224ecd-69eb-4b23-8253-78999daf7c4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lovász László MTA-dolgozóknak küldött levele szerint Palkovics ultimátumot adott nekik: vagy belemennek a kutatóhálózat leválasztásába, vagy a megkérdezésük nélkül veszik el azt tőlük. ","shortLead":"Lovász László MTA-dolgozóknak küldött levele szerint Palkovics ultimátumot adott nekik: vagy belemennek a kutatóhálózat...","id":"20190311_Gyakorlatilag_megzsarolta_az_MTAt_Palkovics","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40224ecd-69eb-4b23-8253-78999daf7c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8eb0506-b883-40a9-9abe-1e605433b02c","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Gyakorlatilag_megzsarolta_az_MTAt_Palkovics","timestamp":"2019. március. 11. 21:59","title":"Palkovics gyakorlatilag megzsarolta az MTA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár az Európai Néppárton belül vannak különböző áramlatok, az a kérdés a Fidesz és a Néppárt vitájában, hogy mi köt össze bennünket, és hogy az értékek alapjának vannak azért határai is, mondta Angela Merkel német kancellár, miután tárgyalt a német kormányfővel.\r

\r

","shortLead":"Bár az Európai Néppárton belül vannak különböző áramlatok, az a kérdés a Fidesz és a Néppárt vitájában, hogy mi köt...","id":"20190311_Merkel_a_neppart_es_a_Fidesz_vitajarol_Kulonbozo_ertekeink_vannak_de_vannak_hatarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd135629-fc76-4cdb-8e97-2de628f6dbb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Merkel_a_neppart_es_a_Fidesz_vitajarol_Kulonbozo_ertekeink_vannak_de_vannak_hatarok","timestamp":"2019. március. 11. 16:04","title":"Merkel a Néppárt és a Fidesz vitájáról: Különböző értékeink vannak, de vannak határok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30cc0346-58d7-4526-a74b-2f1ec8745c71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Sikertörténet a pedagógus-életpályamodell” – nyilatkozta a minap Rétvári államtitkár. „Ennél nagyobb melléfogást nehezen lehetett volna kitalálni” – véli egy gyakorló pedagógus.","shortLead":"„Sikertörténet a pedagógus-életpályamodell” – nyilatkozta a minap Rétvári államtitkár. „Ennél nagyobb melléfogást...","id":"20190311_Az_eletpalyamodell_tantestuleteket_vert_szet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30cc0346-58d7-4526-a74b-2f1ec8745c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a8f5f8-652a-4ead-a7f4-95aca0632aaf","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Az_eletpalyamodell_tantestuleteket_vert_szet","timestamp":"2019. március. 11. 17:10","title":"„Az életpályamodell tantestületeket vert szét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05868dd4-d6e9-4172-85e8-9df85b5ad60a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy félhivatalos iráni hírügynökség szerint csak 7-re, de férje szerint 38 év és 148 korbácsütés az emberi jogi ügyvéd büntetése. ","shortLead":"Egy félhivatalos iráni hírügynökség szerint csak 7-re, de férje szerint 38 év és 148 korbácsütés az emberi jogi ügyvéd...","id":"20190312_Ferje_szerint_38_ev_bortonre_iteltek_az_emberi_jogi_ugyvednot_Iranban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05868dd4-d6e9-4172-85e8-9df85b5ad60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0867a2-020d-4fe1-88f1-5f02150e8bda","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_Ferje_szerint_38_ev_bortonre_iteltek_az_emberi_jogi_ugyvednot_Iranban","timestamp":"2019. március. 12. 07:42","title":"Férje szerint 38 év börtönre ítélték az emberi jogi ügyvédnőt Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9904aad-cf63-4d4e-a0e1-00e1d2cd8a5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindenki a sorban áll, de egy nem. Ez tulajdonképpen életfelfogás, szemléletmód egyes autósoknál. Néha nem jön be, mint itt.","shortLead":"Mindenki a sorban áll, de egy nem. Ez tulajdonképpen életfelfogás, szemléletmód egyes autósoknál. Néha nem jön be, mint...","id":"20190312_autos_video_bentley_oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9904aad-cf63-4d4e-a0e1-00e1d2cd8a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee6f5a5-4f50-4b7d-95ac-cf96443ac007","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_autos_video_bentley_oroszorszag","timestamp":"2019. március. 12. 09:14","title":"Néha még a Bentley-vel is be kell állni a sorba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c0aa42-d304-4774-a6d0-1a22d9544ff4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Havas Jon feneke nem számít – üzente a színésznő. ","shortLead":"Havas Jon feneke nem számít – üzente a színésznő. ","id":"20190311_Emilia_Clarke_Tronok_Harca_meztelenseg_sorozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74c0aa42-d304-4774-a6d0-1a22d9544ff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52287f3a-ba44-4c0a-8fea-fd68a0e7e348","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Emilia_Clarke_Tronok_Harca_meztelenseg_sorozat","timestamp":"2019. március. 11. 17:15","title":"Emilia Clarke szerint a Trónok Harca nem a meztelenségről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]