[{"available":true,"c_guid":"45706823-b78b-4f6d-be9b-530183931bd8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kazah parlament szerdán megszavazta, hogy az ország fővárosát, Asztanát ezentúl nevezzék Nurszultannak a köztársaság első elnöke, Nurszultan Nazarbajev tiszteletére.\r

","shortLead":"A kazah parlament szerdán megszavazta, hogy az ország fővárosát, Asztanát ezentúl nevezzék Nurszultannak a köztársaság...","id":"20190320_kazahsztan_fovaros_atnevezes_nurszultan_asztana","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45706823-b78b-4f6d-be9b-530183931bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0717a70f-829a-49d1-856e-5c9870d9a1b2","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_kazahsztan_fovaros_atnevezes_nurszultan_asztana","timestamp":"2019. március. 20. 15:44","title":"Már nem Asztanának hívják Kazahsztán fővárosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3fc913-764b-46cc-a143-25da1eff10d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újra magyar állampolgár lett a százegy éves Békési Ilona, az 1918. október 2-án magyar állampolgárként Kolozsvárott született asszony szegedi otthonában Botka László polgármester előtt tette le az esküt szerdán.","shortLead":"Újra magyar állampolgár lett a százegy éves Békési Ilona, az 1918. október 2-án magyar állampolgárként Kolozsvárott...","id":"20190320_Ujra_magyar_allampolgar_lett_a_101_eves_magyartanarno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e3fc913-764b-46cc-a143-25da1eff10d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8dd939e-a81e-4f09-92e4-72772be0132e","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Ujra_magyar_allampolgar_lett_a_101_eves_magyartanarno","timestamp":"2019. március. 20. 16:07","title":"Újra magyar állampolgár lett a 101 éves magyartanárnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55894968-16ec-4706-a548-e26f348c3178","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utcán érte baleset, a siófoki kórházban ápolják. Hétfőn viszont már ismét munkába állna.","shortLead":"Az utcán érte baleset, a siófoki kórházban ápolják. Hétfőn viszont már ismét munkába állna.","id":"20190320_Korhazba_kerult_Marsi_Aniko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55894968-16ec-4706-a548-e26f348c3178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e00e46-74b8-45ce-b122-bed69cfb4cab","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Korhazba_kerult_Marsi_Aniko","timestamp":"2019. március. 20. 09:10","title":"Kórházba került Marsi Anikó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fed62a67-46a5-49c3-9628-d68e910d7ab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április másodikán leállítja korábbi, pusztán kísérleti céllal indított levelezőjét, az Inboxot a Google. Ugyanezen a napon zár be egyébként a Google+ is.","shortLead":"Április másodikán leállítja korábbi, pusztán kísérleti céllal indított levelezőjét, az Inboxot a Google. Ugyanezen...","id":"20190320_google_inbox_google_plus_aprilis_2_leallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fed62a67-46a5-49c3-9628-d68e910d7ab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd90c4a4-b526-4550-a72a-6b62e20f0f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_google_inbox_google_plus_aprilis_2_leallitas","timestamp":"2019. március. 20. 10:33","title":"Kezdjen búcsúzkodni: néhány nap és lelövi az Inboxot a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268838cf-dc6f-43f3-b2db-433195599083","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még így is csak kullognak Dél-Korea mögött.","shortLead":"Még így is csak kullognak Dél-Korea mögött.","id":"20190320_Kinai_tudosok_klonoztak_a_rendorkutyak_Sherlock_Holmesat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=268838cf-dc6f-43f3-b2db-433195599083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af51fab-e5c6-45ca-927e-11044542540a","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Kinai_tudosok_klonoztak_a_rendorkutyak_Sherlock_Holmesat","timestamp":"2019. március. 20. 13:42","title":"Kínai tudósok klónozták a rendőrkutyák Sherlock Holmesát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742cb9ca-e68f-4311-81de-8eab8f240091","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szerkesztő-műsorvezető 71 évesen, hétfőn halt meg.","shortLead":"A szerkesztő-műsorvezető 71 évesen, hétfőn halt meg.","id":"20190319_Harom_eve_kuzdott_a_betegseggel_Balo_Gyorgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=742cb9ca-e68f-4311-81de-8eab8f240091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e14553-bf97-4fb3-8ba7-0e278e2f6d90","keywords":null,"link":"/elet/20190319_Harom_eve_kuzdott_a_betegseggel_Balo_Gyorgy","timestamp":"2019. március. 19. 06:49","title":"Három éve küzdött a betegséggel Baló György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147535ed-b325-4369-8abb-9bd8232beec0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fideszt, amely 2000-ben még a Liberális Internacionálé tagja volt, mostanra azonban a szélsőjobbra tolódott, ma délután akár ki is zárhatja tagjai közül Európai Néppárt politikai gyűlése. Kövesse tudósításunkat percről percre.","shortLead":"A Fideszt, amely 2000-ben még a Liberális Internacionálé tagja volt, mostanra azonban a szélsőjobbra tolódott, ma...","id":"20190320_europai_neppart_epp_fidesz_szankcio_kizaras_felfuggesztes_manfred_weber_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=147535ed-b325-4369-8abb-9bd8232beec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2dbdf6-713b-4a45-b85a-785e17f78ce4","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_europai_neppart_epp_fidesz_szankcio_kizaras_felfuggesztes_manfred_weber_orban_viktor","timestamp":"2019. március. 20. 14:15","title":"Határozatlan időre függesztené fel a Néppárt a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"775f775a-9068-4711-be46-a0ffc0f5ef17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi értesüléseknek megfelelően megérkezett a Xiaomi Black Shark gamer telefonjának utódja, a jelenkornak megfelelő csúcsspecifikációkkal felruházva.","shortLead":"A korábbi értesüléseknek megfelelően megérkezett a Xiaomi Black Shark gamer telefonjának utódja, a jelenkornak...","id":"20190319_xiaomi_black_shark2_gamer_telefon_specifikaciok_ar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=775f775a-9068-4711-be46-a0ffc0f5ef17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8015f98f-7b04-4c17-8854-33103ed9c982","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_xiaomi_black_shark2_gamer_telefon_specifikaciok_ar","timestamp":"2019. március. 19. 10:33","title":"Hivatalos a Xiaomi legújabb ütős telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]