[{"available":true,"c_guid":"9523ea05-1807-4dc6-8045-4bb56f38a43f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190320_Marabu_FekNyuz_Megmondta_Megmondta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9523ea05-1807-4dc6-8045-4bb56f38a43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee729435-8630-41be-9aa3-ece1fba9e4f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Marabu_FekNyuz_Megmondta_Megmondta","timestamp":"2019. március. 20. 12:20","title":"Marabu FékNyúz: Megmondta? Megmondta!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268838cf-dc6f-43f3-b2db-433195599083","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még így is csak kullognak Dél-Korea mögött.","shortLead":"Még így is csak kullognak Dél-Korea mögött.","id":"20190320_Kinai_tudosok_klonoztak_a_rendorkutyak_Sherlock_Holmesat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=268838cf-dc6f-43f3-b2db-433195599083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af51fab-e5c6-45ca-927e-11044542540a","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Kinai_tudosok_klonoztak_a_rendorkutyak_Sherlock_Holmesat","timestamp":"2019. március. 20. 13:42","title":"Kínai tudósok klónozták a rendőrkutyák Sherlock Holmesát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31ac158-55e2-4170-a6af-36b0759e9582","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a Fehér Házban fogadta brazil kollégáját. Bolsonaro még a CIA székhelyére is ellátogathatott. ","shortLead":"Az amerikai elnök a Fehér Házban fogadta brazil kollégáját. Bolsonaro még a CIA székhelyére is ellátogathatott. ","id":"20190319_Donald_Trump_lehetseges_NATOtagkent_emlitette_Braziliat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f31ac158-55e2-4170-a6af-36b0759e9582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0966e08a-2776-40fc-aac1-bdad4db13dd7","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Donald_Trump_lehetseges_NATOtagkent_emlitette_Braziliat","timestamp":"2019. március. 19. 20:30","title":"Donald Trump lehetséges NATO-tagként említette Brazíliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10dccaea-f62e-4901-8380-8206965c4c2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elküldte az erről szóló levelet a brit miniszterelnök. Brüsszelnek nem tetszik az ötlet.","shortLead":"Elküldte az erről szóló levelet a brit miniszterelnök. Brüsszelnek nem tetszik az ötlet.","id":"20190320_Junius_30ig_kert_halasztast_a_Brexitre_Theresa_May","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10dccaea-f62e-4901-8380-8206965c4c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e80ed00-fd42-40d1-bc52-16888e2cb5d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Junius_30ig_kert_halasztast_a_Brexitre_Theresa_May","timestamp":"2019. március. 20. 13:28","title":"Június 30-ig kért halasztást a Brexitre Theresa May","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74e31d6-8975-4330-a305-a941b9607edc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kicsi, alacsony, nagyon könnyű és elképesztően erős - ez a receptje ennek az izgalmas új olasz sportkocsinak.","shortLead":"Kicsi, alacsony, nagyon könnyű és elképesztően erős - ez a receptje ennek az izgalmas új olasz sportkocsinak.","id":"20190320_egy_oszinte_sportkocsi_ulesprobat_vettunk_a_ferrarialapokra_epulo_ujkori_lancia_stratosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a74e31d6-8975-4330-a305-a941b9607edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c41a78-04cd-4ca5-a125-9dfc3c384a3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190320_egy_oszinte_sportkocsi_ulesprobat_vettunk_a_ferrarialapokra_epulo_ujkori_lancia_stratosban","timestamp":"2019. március. 20. 06:41","title":"Egy őszinte sportkocsi: üléspróbát vettünk a Ferrari-alapokra épülő újkori Lancia Stratosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4110e0c2-90da-46ce-a328-bca81394e490","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Miamiban gyakorolt együtt a két teniszező. ","shortLead":"Miamiban gyakorolt együtt a két teniszező. ","id":"20190320_Federerrel_egyutt_edzett_Fucsovics_Marton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4110e0c2-90da-46ce-a328-bca81394e490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e80ee0-f3b6-4e77-9040-111bd0561844","keywords":null,"link":"/sport/20190320_Federerrel_egyutt_edzett_Fucsovics_Marton","timestamp":"2019. március. 20. 05:46","title":"Federerrel együtt edzett Fucsovics Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c1909b-f177-497e-919b-ec3f6c749862","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Helyben hagyta az amerikai Illinois állam annak a rendőrnek a börtönbüntetését, aki még 2014-ben ölt meg egy 17 éves fekete tinédzsert összesen 16 lővéssel. A fiatalnál kés volt, de nem fenyegetőzött vele. Az álamügyész súlyosbítást kezdeményezett, ezt az állam elutasította.\r

\r

","shortLead":"Helyben hagyta az amerikai Illinois állam annak a rendőrnek a börtönbüntetését, aki még 2014-ben ölt meg egy 17 éves...","id":"20190320_16_loves_a_foldon_fekvo_aldozatra__6_ev_9_honapot_kapott_a_rendor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95c1909b-f177-497e-919b-ec3f6c749862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe790250-c869-4eda-8495-f47205e0b80e","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_16_loves_a_foldon_fekvo_aldozatra__6_ev_9_honapot_kapott_a_rendor","timestamp":"2019. március. 20. 07:39","title":"16 lövés a földön fekvő áldozatra – maradt a rendőr enyhe büntetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ff0930-8e22-476b-be89-dd1214416637","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vadonatúj operaelőadás, koncert egyszerre két Fischerrel, Beethoven-maraton, és olyan nemzetközi vendégművészek, mint Vilde Frang, Patricia Kopatchinskaja, Perényi Miklós, Elisabeth Leonskaja, Baráth Emőke vagy Jordi Savall.\r

\r

","shortLead":"Vadonatúj operaelőadás, koncert egyszerre két Fischerrel, Beethoven-maraton, és olyan nemzetközi vendégművészek, mint...","id":"20190320_Vilagsztarok_itthon_es_a_zenekar_a_vilagban_osszeallt_a_Fesztivalzenekar_201920as_programja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26ff0930-8e22-476b-be89-dd1214416637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded8934c-7886-4e42-ad1c-597e4ae600c5","keywords":null,"link":"/kultura/20190320_Vilagsztarok_itthon_es_a_zenekar_a_vilagban_osszeallt_a_Fesztivalzenekar_201920as_programja","timestamp":"2019. március. 20. 09:45","title":"Világsztárok itthon, és a BFZ a világban: összeállt a Fesztiválzenekar 2019–20-as programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]