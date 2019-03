Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f461d009-7f51-4bae-bdc3-e0c2a58205c8","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Gabrielius Landsbergis litván néppárti politikus, a pártja is azok között volt, akiket Orbán Viktor hasznos idiótáknak nevezett, miután kezdeményezték a Fidesz kizárását az Európai Néppártból.","shortLead":"Gabrielius Landsbergis litván néppárti politikus, a pártja is azok között volt, akiket Orbán Viktor hasznos idiótáknak...","id":"20190321_Ferenc_papa_szavaival_oktatta_Orbant_egy_nepparti_politikus_akit_korabban_hasznos_idiotanak_nevezett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f461d009-7f51-4bae-bdc3-e0c2a58205c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e18e65-367f-4929-90c5-f3272b98dde5","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Ferenc_papa_szavaival_oktatta_Orbant_egy_nepparti_politikus_akit_korabban_hasznos_idiotanak_nevezett","timestamp":"2019. március. 21. 06:00","title":"Ferenc pápa szavaival oktatta Orbánt egy néppárti politikus, akit korábban „hasznos idiótának” nevezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fcea92-48c2-415e-ae89-5902f6d5d1f0","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A kormánypárti szóvivőség mellett Hidvéghi Balázs a Nemzeti Útdíjfizetési Zrt.-ben igazgatósági tag, az MMBF Földgáztároló Zrt.-ben pedig felügyelőbizottsági tag. Most derült ki, hogy két éve a kommunikációs szakembernek több állása is van.","shortLead":"A kormánypárti szóvivőség mellett Hidvéghi Balázs a Nemzeti Útdíjfizetési Zrt.-ben igazgatósági tag, az MMBF...","id":"20190320_Tobb_allami_cegbe_is_beult_Hidveghi_Balazs_a_Fidesz_kommunikacios_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7fcea92-48c2-415e-ae89-5902f6d5d1f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dfc9d0d-ea13-4aeb-8df7-d0026a431d41","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Tobb_allami_cegbe_is_beult_Hidveghi_Balazs_a_Fidesz_kommunikacios_vezetoje","timestamp":"2019. március. 20. 15:30","title":"Több állami cégbe is beült a Fidesz kommunikációs vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6ae28b-7e28-4eed-8f2f-813bcd0f0cba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rajzfilm Sheldon és Leonard magyarázzák a KRESZ-t.","shortLead":"Rajzfilm Sheldon és Leonard magyarázzák a KRESZ-t.","id":"20190321_kresz_rendorseg_video_baleset_megelozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd6ae28b-7e28-4eed-8f2f-813bcd0f0cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a22c04ef-ca70-4355-bb43-ae80a073a0fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190321_kresz_rendorseg_video_baleset_megelozes","timestamp":"2019. március. 21. 11:29","title":"Agymenőkkel sokkol a magyar rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b13262-11f0-4607-955e-2f32fdbe6d97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb Galaxy-eseményre kerül sor április elején. A fókuszba az eddigi legerősebb Galaxy A telefon kerülhet, amely tartalmazhat néhány szokatlan megoldást.","shortLead":"Újabb Galaxy-eseményre kerül sor április elején. A fókuszba az eddigi legerősebb Galaxy A telefon kerülhet, amely...","id":"20190320_samsung_galaxy_a90_bemutatasa_meghivo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9b13262-11f0-4607-955e-2f32fdbe6d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ded21e-f4b8-476a-85f9-05029087c249","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_samsung_galaxy_a90_bemutatasa_meghivo","timestamp":"2019. március. 20. 10:03","title":"Rejtélyes Samsung-meghívó: újabb Galaxy telefonok érkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e4946b-f60c-4fcb-bad4-00c19f1c644a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szép idő beköszöntével a napokban hivatalosan is megnyitották a fagylaltszezont Bécsben. A tavasz virágokat hoz a tölcsérekbe, de tiramisuval ünneplik a kézműves fagylaltok napját. \r

\r

","shortLead":"A szép idő beköszöntével a napokban hivatalosan is megnyitották a fagylaltszezont Bécsben. A tavasz virágokat hoz...","id":"20190321_Tiramisu_ibolya_pillecukor__ezt_nyaljak_a_becsiek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00e4946b-f60c-4fcb-bad4-00c19f1c644a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b69a681-417e-43c2-ba19-b71cfc9a401d","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Tiramisu_ibolya_pillecukor__ezt_nyaljak_a_becsiek","timestamp":"2019. március. 21. 19:29","title":"Tiramisu, ibolya, pillecukor – ezt nyalják a bécsiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"344b265a-6049-4867-bb06-08406543a128","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mozaikpadlós, mintegy 1500 éves szőlőprést találtak Észak-Izraelben – jelentette be az Izraeli Természetvédelmi Hatóság (INPA).","shortLead":"Mozaikpadlós, mintegy 1500 éves szőlőprést találtak Észak-Izraelben – jelentette be az Izraeli Természetvédelmi Hatóság...","id":"20190320_1500_eves_mozaikpadlos_szolopres_korazim_izrael","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=344b265a-6049-4867-bb06-08406543a128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7795df-c1c9-4529-a6af-4de8a87dcc33","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_1500_eves_mozaikpadlos_szolopres_korazim_izrael","timestamp":"2019. március. 20. 17:03","title":"Igazi különlegességet találtak véletlenül Izraelben: 1500 éves ez a 4x4 méteres prés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fd4559-dad9-4cbb-ba61-7bda1cdc3b17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Opera fejlesztői végre elkészültek az 51-es verziószámú böngésző végső változatával, amivel a korábbinál jóval biztonságosabb lehet az internetezés.","shortLead":"Az Opera fejlesztői végre elkészültek az 51-es verziószámú böngésző végső változatával, amivel a korábbinál jóval...","id":"20190320_android_opera_51_beepitett_vpn_kapcsolat_virtualis_maganhalozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13fd4559-dad9-4cbb-ba61-7bda1cdc3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442985f7-baea-4d0b-a739-70b3aa842c7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_android_opera_51_beepitett_vpn_kapcsolat_virtualis_maganhalozat","timestamp":"2019. március. 20. 15:33","title":"Androidos? Használja ezt a böngészőt, és a letiltott oldalakat is megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tagországgal ellentétben Németország, Lengyelország és Csehország mellett Magyarország kormányának sem tetszik az uniós klímapolitika, ezért megvétózza a tervezetet. ","shortLead":"Több tagországgal ellentétben Németország, Lengyelország és Csehország mellett Magyarország kormányának sem tetszik...","id":"20190321_europai_unio_klimapolitika_klimavaltozas_unios_klimaterv_magyar_kormany_veto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a473741-dfe2-4354-aeb6-2049c798a788","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_europai_unio_klimapolitika_klimavaltozas_unios_klimaterv_magyar_kormany_veto","timestamp":"2019. március. 21. 14:33","title":"Többen elfogadnák, Orbánék viszont elgáncsolnák az uniós klímatervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]