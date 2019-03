A Magyar Államkincstár legfrissebb adatai szerint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség a legnagyobb adós: február végén 5,3 milliáros lejárt számlatartozást görgetett maga előtt, 2,8 milliárddal nagyobbat, mint egy hónappal korábban - írja a Világgazdaság.

A második a Honvédkórház, 2,2 milliárdos adóssággal. A lejárt tartozás összege az előző hónaphoz képest 1,2 milliárd forinttal nőtt, a lap szerint ott "akut a pénzellátási probléma." A kórház adósságát január elején konszolidálták, akkor gyakorlatilag adósságmentes volt.

A Péterfy is rosszul áll, annak is majdnem 2,2 milliárdos az adóssága, a Békés Megyei Központi Kórháznak és a János kórház is több mint 1 milliárdos tartozást görget maga előtt.