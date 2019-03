Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bf89ac8-6c5c-4b73-9baa-09c30366604e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Parlament képviselői kedden kora délután megszavazták az EU új szerzői jogi irányelvet, ami a 2001-ben megalkotott elődjét váltja le. Az irányelv körül hatalmas volt a vita az elmúlt hónapokban: míg az egyik tábor szerint szükség volt erre a frissítésre, az ellenzői szerint cenzúrát hoz el.","shortLead":"Az Európai Parlament képviselői kedden kora délután megszavazták az EU új szerzői jogi irányelvet, ami a 2001-ben...","id":"20190326_europai_parlament_szerzoi_jogi_torveny_voksolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bf89ac8-6c5c-4b73-9baa-09c30366604e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561e7ef6-8973-40cb-bd06-0263141b295f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_europai_parlament_szerzoi_jogi_torveny_voksolas","timestamp":"2019. március. 26. 13:25","title":"Megszavazta az EP az új irányelvet, ami alaposan megváltoztathatja az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e1bd61-8a7c-411c-bf43-81807a66121e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A városban a KolorCity kezdeményezés keretében több tucat társasház falára került csodaszép festmény.","shortLead":"A városban a KolorCity kezdeményezés keretében több tucat társasház falára került csodaszép festmény.","id":"20190325_kazincbarcika_kolorcity_falfestes_fesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88e1bd61-8a7c-411c-bf43-81807a66121e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb0f3eb-482c-49f1-b4dd-4ad0aabc711d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190325_kazincbarcika_kolorcity_falfestes_fesztival","timestamp":"2019. március. 25. 22:30","title":"Tudta, hogy ilyen menő házak vannak Kazincbarcikán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Márciusban volt olyan nap Malibunál, amikor az intenzív viharban 5 perc alatt mintegy 1500 villámcsapást regisztráltak.","shortLead":"Márciusban volt olyan nap Malibunál, amikor az intenzív viharban 5 perc alatt mintegy 1500 villámcsapást regisztráltak.","id":"20190324_vihar_villamcsapas_video_kalifornia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559dbf20-125d-41f4-8c4e-6ebe53b41d34","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_vihar_villamcsapas_video_kalifornia","timestamp":"2019. március. 24. 21:33","title":"Lenyűgöző és félelmetes: 1500 villám csapott le 5 perc alatt Kaliforniára – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97ef907b-104e-464d-b5d1-8ce6b762276e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A punk keresztapja a Budapest Parkban lép fel július 24-én.\r

","shortLead":"A punk keresztapja a Budapest Parkban lép fel július 24-én.\r

","id":"20190325_Jon_Iggy_Pop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97ef907b-104e-464d-b5d1-8ce6b762276e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa06757-7a48-4ec7-9ccd-b4e9294db0fd","keywords":null,"link":"/kultura/20190325_Jon_Iggy_Pop","timestamp":"2019. március. 25. 09:16","title":"Jön Iggy Pop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szállás és ellátás költsége viszont a csoportokat terheli majd.\r

","shortLead":"A szállás és ellátás költsége viszont a csoportokat terheli majd.\r

","id":"20190325_Papalatogatas_Csiksomlyon_akar_400_ezer_forintot_is_lehet_nyerni_utazasi_tamogatasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8515300a-a287-494f-b1ff-099fb65e0777","keywords":null,"link":"/elet/20190325_Papalatogatas_Csiksomlyon_akar_400_ezer_forintot_is_lehet_nyerni_utazasi_tamogatasra","timestamp":"2019. március. 25. 11:35","title":"Pápalátogatás Csíksomlyón: akár 400 ezer forintot is lehet nyerni utazási támogatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bűnösnek találta kettős gyilkosság elkövetésében és távollétében életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte egy olaszországi bíróság a jelenleg Spanyolországban fogva tartott Norbert Fehert (Fehér Norbert).","shortLead":"Bűnösnek találta kettős gyilkosság elkövetésében és távollétében életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte...","id":"20190325_feher_norbert_gyilkossag_spanyolorszag_olaszorszag_eletfogytiglan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39cf795-1eb3-40e4-abfa-830d8cf26e61","keywords":null,"link":"/vilag/20190325_feher_norbert_gyilkossag_spanyolorszag_olaszorszag_eletfogytiglan","timestamp":"2019. március. 25. 21:58","title":"Életfogytiglant kapott Fehér Norbert, aki több embert lőtt agyon Dél-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411ab5cd-8bc7-4480-8db6-834da285bda4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A wokingi autógyártó legfrissebb büszkesége a Legóból épített 1:1-es méretű McLaren Senna. A valódi autóból is csak 500 példány létezik a világon. ","shortLead":"A wokingi autógyártó legfrissebb büszkesége a Legóból épített 1:1-es méretű McLaren Senna. A valódi autóból is csak 500...","id":"20190326_mclaren_senna_lego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=411ab5cd-8bc7-4480-8db6-834da285bda4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8b9b43-f42a-477e-9d32-e7d6340442be","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_mclaren_senna_lego","timestamp":"2019. március. 26. 18:26","title":"Lenyűgöző ez a félmillió Lego kockából épített McLaren Senna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1876ae86-20ee-4136-a689-97ee280d5c76","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"A Made in Hungáriával robbant be, a Pappa piával megjárta a poklot. Hogyan dolgozta fel élete legnagyobb szakmai kudarcát Szabó Kimmel Tamás? A mostani egy örömtelibb időszak az Alföldi-féle Nemzeti Színház egykori sztárszínésze számára. Sikerrel vetítik a mozik az Apró mesék című új filmjét, a Széttépve című egyszemélyes előadással pedig régi álma vált valóra. Andy Vajna jótanácsáról, a függőségeiről és a Pappa pia 2-ről is kérdeztük. ","shortLead":"A Made in Hungáriával robbant be, a Pappa piával megjárta a poklot. Hogyan dolgozta fel élete legnagyobb szakmai...","id":"20190325_Szabo_Kimmel_Tamas_Nekem_van_egy_fejem_azt_valaki_vagy_birja_vagy_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1876ae86-20ee-4136-a689-97ee280d5c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af04ece-13dc-4ce5-ad25-d8be3fb7a60d","keywords":null,"link":"/kultura/20190325_Szabo_Kimmel_Tamas_Nekem_van_egy_fejem_azt_valaki_vagy_birja_vagy_nem","timestamp":"2019. március. 25. 15:10","title":"Szabó Kimmel Tamás: Nekem van egy fejem, azt valaki vagy bírja, vagy nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]