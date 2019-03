"Nagyon kínos", "Mindenképp kellemetlen", "Ha vicc volt, akkor nagyon hülye vicc volt, de normális ember ilyesmivel nem viccel", "Idióta", "Helyette süllyedek el szégyenemben" – így kommentálták hétfőn a hvg.hu megkeresésére a Fidesz parlamenti képviselői azt a frakciótársukról, Pócs Jánosról előkerült, állítólag még 2008-ban készült felvételt, amelyen Pócs (aki ekkor még csak Jászapáti fideszes önkormányzati képviselője volt) azt mondja egy kazánban ülő roma férfinak – az alkalmazottjának –, hogy el fogja tüzelni férfit, büntetésképpen, amiért az ivott.

A felvételen a férfi kérleli a politikust, hogy ne tegye ezt vele, végül Pócs meggyújt egy papírdarabot, és rácsukja a kazánt az éghető anyagokon guggoló, segítségért kiabáló férfira. A politikus vasárnap a 444.hu megkeresésére azzal védekezett, hogy csak viccelt az alkalmazottal, sőt a férfi állítólag maga kérte, hogy vegyék fel a jelenetet, a megkérdezett fideszesek többsége azonban ezt nem tartotta életszerűnek – leginkább azért, mert állításuk szerint elképzelni sem tudnak olyan szituációt, amikor egy másik, különösen egy roma embertársuk felgyújtásával viccelődnének.

A következményeket firtató kérdésre egyértelműen ugyan senki nem mondta ki, hogy Pócs Jánosnak le kellene mondania, de többen céloztak rá, hogy ez lenne a helyes. Egyesek szerint már csak a Fidesz érdekében is, mivel a kormánypártot érő nyugati bírálatok egyik visszatérő motívuma, hogy a párttól nem állnak távol a fasiszta nézetek – a Pócsról előkerült videó szerintük pedig "elég durva olajat önt erre a tűzre", még akkor is, ha régebben készült a felvétel.

"Szegény Arnóth Sanyit ennél kevesebbért is leszedte a Navra"

– utalt egy képviselő az azóta elhunyt Arnóth Sándor esetére, aki 2008-ban azt kiabálta a parlamenti ülésteremben Iváncsik Imre akkori MSZP-s államtitkárnak, hogy "Lógni fogsz!", két órával később pedig már nem volt a Fidesz képviselője, miután Navracsics Tibor akkori frakcióvezető felkérte, hogy hagyja el a képviselőcsoportot.

A történtek után Arnóth Sándor egyébként maga is megkövette az államtitkárt, de ugyanígy tett 2004-ben egy megemlékezésen a holokauszt áldoztain viccelődő MSZP-s Zuschlag János is (ő pár nappal a történtek után a képviselői mandátumáról is lemondott) – és most is éppen ezt, valamifajta bocsánatkérést hiányolt a fideszesek nagy része Pócs Jánostól is.

A politikus magatartásából azonban egyáltalán nem tűnt úgy, mint aki megbánta volna a rossz történelmi emlékeket idéző esetet: a 444-nek például egyenesen azt mondta vasárnap, hogy "Ez egy nagyon jó felvétel, nagyon szuper".

Pócs János a hvg.hu hétfői megkeresésére is egyértelművé tette:

nem mond le, és nem is kér bocsánatot, mert szerinte nincs miért.

A politikus megismételte korábbi érveit, hogy a felvételt a kazánban lévő férfi kérésére készítették el, és bár a városában állítása szerint 2008 óta többször előkerült a videó, és meg is próbálták azt felhasználni ellene, szerinte a helyiek "értik, miről van szó", amit az is bizonyít, hogy azóta megválasztották egyszer polgármesternek (2010-ben), tavaly harmadjára pedig képviselőnek.

A magyarázat ugyanakkor sántít: hétfőn több tucat, találomra felhívott jászapáti lakostól kérdeztük meg, hogy találkoztak-e korábban az állítólag városszerte ismert videóval, de mindenkitől nemleges választ kaptunk. Sőt, nemmel felelt Jászapáti több korábbi, nem fideszes önkormányzati képviselője és későbbi képviselőjelöltje – vagyis Pócs hajdani politikai riválisa – is, pedig ha valakinek, nekik igazán érdekükben állt volna a három korábbi választási kampány bármelyikében lobogtatni és/vagy felhasználni a felvételt.

Furcsa ellentmondásba ütköztünk akkor is, amikor a Fidesz frakcióvezetőjének reakciójáról kérdeztük Pócs Jánost. A Fidesz frakciója vasárnap az RTL Klub Híradójának kérdésére egymondatos közleményben jelezte rosszallását a felvétel miatt, mondván,

"még ha baráti viccelődésnek szánták is, a videó nem szerencsés, mert félreértésekre adhat okot".

Ezek alapján feltételeztük, hogy a képviselőcsoport vezetője minimum elbeszélgetett a képviselővel. Információink szerint ez (még) nem történt meg, az azonban igen, hogy Kocsis Máté egyik munkatársán keresztül már számonkérte a politikust. Pócs János a hvg.hu-nak azonban tagadta ezt, állítása szerint sem közvetlenül, sem közvetve – munkatársán keresztül – nem beszélt a frakcióvezetővel.

Kocsis Mátétól szerettük volna megtudni, hogy megítélése szerint a politikusról előkerült videó érdemel-e valamilyen szankciót, jár-e Pócs Jánosra nézve valamilyen következménnyel, de a frakcióvezető a sajtófőnökén keresztül csak annyit üzent, hogy a vasárnapi reakcióhoz egyelőre nincs mit hozzátennie.

Nem jutottunk előrébb egyelőre a Fidesz frakcióigazgatójával sem: Balla György – arra hivatkozva, hogy nem ismeri az ügyet – egyáltalán nem akarta kommentálni a történteket, csak annyit mondott, hogy a frakcióelnökség szintjén hétfőn nem került elő az eset. A frakcióigazgató pár mondattal később viszont már azt mondta: egyetért a képviselőcsoport vasárnapi állásfoglalásával, és

"ha bármit is tenni kell, akkor majd nyilván teszünk".

Pócs ügye hétfőn a parlamentben is előkerült, a jobbikos Csányi Tamás eredetileg Orbán Viktortól kérdezte volna az azonnali kérdések órájában, hogy "meddig tűrik meg Pócs Jánost a soraik között". A kormányfő helyett válaszoló Varga Mihály miniszterelnök-helyettes ugyan érzékeltette, hogy saját maga sem tartja szerencsésnek a felvételt, de érdemi válasz helyett személyeskedéssel ütötte el a Pócs esetleges kizárását firtató felvetést.

Viccnek durva?

Setét Jenő roma polgárjogi aktivista hétfő délután nyílt levélben kérte Orbán Viktortól, hogy az emberi méltóság védelmére és a holokausztáldozatok emlékére tekintettel kezdeményezze Pócs János lemondását. A felvetésről, illetve arról, hogy személyesen hogyan ítéli meg Pócs János ügyét, megkérdeztük a miniszterelnök sajtófőnökét, ha Havasi Bertalan válaszol, frissítjük a cikket.

A Fidesz-frakció vezetői és a miniszterelnök mellett kíváncsiak lettünk volna arra is, hogy Jászapáti roma önkormányzatának vezetője hogyan látja a történteket, elhiszi-e vicc-verziót, illetve elfogadható-e egy hasonló "poén" egy politikustól szerinte. Farkas Miklós azonban nem akart nyilatkozni, amikor meghallotta, hogy milyen ügyben keressük, elköszönt és letette a telefont.

Jászapáti roma nemzetiségi önkormányzatának elnöke néhány éve egyébként még híresen rossz viszonyban volt Pócs Jánossal. 2012-ben például az ombudsmannál is panaszt tett ellene, amiért Pócs (akkor még polgármesterként) személyes sérelmeit úgy próbálta megtorolni, hogy megvonta a nemzetiségi önkormányzat működési támogatását, két évvel később pedig egy nyilvános jászapáti fórumon panaszkodott Pócs Jánosra, hogy félelemben tartja a helyi romákat, és ha ő vagy bárki a Fideszből megtudja, hogy panaszkodtak, kirúgatja őket, és nem mehetnek többet közmunkára sem.

A roma önkormányzati vezetővel azóta viszont látványosan nagyot fordult a világ: Facebook-oldalán egymás után osztja meg Pócs János, a Fidesz és a kormány kampánybejegyzéseit.

Pócs János Facebook-oldalait vasárnap óta viszont ellepték a dühös kommentek: két profilja egyikét ugyan próbálja "tisztán tartani", és folyamatosan törli a szidalmazó megjegyzéseket, a másikon viszont láthatóan már feladta ezt: itt még a politikus régebbi posztjai alá, visszamenőleg is dühös emotikonokat és olyan, a politikus lemondását követelő kommenteket fűztek a választók, amelyek közül a "kazán náci", "Pócs János a világ szégyene!", vagy a képviselő legutóbbi, Soros-disznós botrányára utaló "Te vagy a soros" még az enyhébbek közé tartoznak.