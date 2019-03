Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a58d2a1b-8cfc-4ae4-9030-88f44632ba8a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Földrengéssel ért fel a vegyi üzem robbanása.","shortLead":"Földrengéssel ért fel a vegyi üzem robbanása.","id":"20190322_Oriasi_robbanas_es_rengeteg_aldozat_a_kinai_vegyi_robbanasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a58d2a1b-8cfc-4ae4-9030-88f44632ba8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e1ed4e-4e73-4cd1-821b-ac6d993d79e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_Oriasi_robbanas_es_rengeteg_aldozat_a_kinai_vegyi_robbanasban","timestamp":"2019. március. 22. 13:31","title":"Óriási robbanás és rengeteg áldozat a kínai vegyi robbanásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bár a saját egészségükkel kapcsolatban nem túl derűlátóak, egészségügyi célokra mégsem tesznek félre. ","shortLead":"Bár a saját egészségükkel kapcsolatban nem túl derűlátóak, egészségügyi célokra mégsem tesznek félre. ","id":"20190324_Ongondoskodas_fiatalok_aranya_kutatas_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5672b8f-5a1d-42c5-a8c0-d2ecf1053af6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_Ongondoskodas_fiatalok_aranya_kutatas_felmeres","timestamp":"2019. március. 24. 09:32","title":"Két év alatt ötszörösére nőtt az öngondoskodó fiatalok aránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4725e9a5-9865-4c54-8ddb-4be4e72c1915","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Barbra Streisand hisz annak a két férfinak, akik az állítják, Michael Jackson molesztálta őket, amikor kisfiúk voltak.\r

","shortLead":"Hiába kérte, hogy ne adja ki Magyarország, még pénteken bíróság elé áll Lisszabonban a hacker, aki feltárta a focivilág...","id":"20190322_Rui_Pinto_hacker_football_leaks_kiadatas_portugalia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=759b01bf-0f49-41bd-b369-0104ce4ad6f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f97ee0-cf5e-46b2-845b-ada5ccbc4e0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_Rui_Pinto_hacker_football_leaks_kiadatas_portugalia","timestamp":"2019. március. 22. 14:59","title":"Ma őrizetbe vehetik a Portugáliának kiadott, Ronaldo szexbotrányát kirobbantó hackert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A demonstrációk 19. hetén is összecsapások voltak Franciaországban. Párizsban a rendőrség könnygázt vetett be, első alkalommal a hadsereg is részt vett a közterületek biztosításában.","shortLead":"A demonstrációk 19. hetén is összecsapások voltak Franciaországban. Párizsban a rendőrség könnygázt vetett be, első...","id":"20190323_Konnygazt_vetett_be_a_rendorseg_Parizsban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e95e48-cfe8-4611-884d-55163f592d7a","keywords":null,"link":"/vilag/20190323_Konnygazt_vetett_be_a_rendorseg_Parizsban","timestamp":"2019. március. 23. 21:55","title":"Könnygázt vetett be a rendőrség Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f52e5d-35d5-478a-8fb5-5ca35a4eb98f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kisebbfajta földindulás következett be Hollandiában, egy EU-szkeptikus, jobboldali radikális tömörülés, a Fórum a Demokráciáért (FvD) szerepelt a legjobban a tartományi választáson, s ennek következtében a kormányzó pártok elvesztették a többségüket a törvényhozás felső házában. Az FvD-t a 36 éves, sima szavú Thierry Baudet alapította két éve, aki annak ellenére veti el a multikulturalizmust, hogy vallonok és indonézek is szép számban akadnak a felmenői között.","shortLead":"Kisebbfajta földindulás következett be Hollandiában, egy EU-szkeptikus, jobboldali radikális tömörülés, a Fórum...","id":"20190322_O_okozta_Hollandia_sokkjat__a_holland_euroszkeptikus_jobboldal_uj_arca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76f52e5d-35d5-478a-8fb5-5ca35a4eb98f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e91af0-6ab2-4ff7-a327-9e971ff0cedc","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_O_okozta_Hollandia_sokkjat__a_holland_euroszkeptikus_jobboldal_uj_arca","timestamp":"2019. március. 22. 14:39","title":"Ő okozta Hollandia sokkját – a holland euroszkeptikus jobboldal új arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41921aed-0402-4a32-b7ed-bcd4913aafbb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan próbálták már megfejteni ennek a stuttgarti sportkombinak a titkát, de egyelőre maximum csak közelebb kerültünk egy kicsit az igazsághoz. ","shortLead":"Sokan próbálták már megfejteni ennek a stuttgarti sportkombinak a titkát, de egyelőre maximum csak közelebb kerültünk...","id":"20190324_keves_titokzatosabb_mercedes_letezik_mint_ez_a_fekete_amg_kombi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41921aed-0402-4a32-b7ed-bcd4913aafbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c13d36-a78a-4dcf-9399-75e4d7ff2aa5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190324_keves_titokzatosabb_mercedes_letezik_mint_ez_a_fekete_amg_kombi","timestamp":"2019. március. 24. 10:31","title":"Kevés titokzatosabb Mercedes létezik, mint ez a régi fekete AMG kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]