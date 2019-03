Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b843bc6-4bbd-4c49-93d1-89d537706ac2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott olyan játékot nyújtott a Horvátország elleni Európa-bajnoki selejtezőn, amilyen legutóbb talán a 2016-os kontinenstornán láthattunk tőle: fegyelmezett, koncentrált védekezés, hatékony támadójáték. És ennek meg is lett az eredménye: 2-1-es siker a jóval nagyobb nevekből álló rivális ellen.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott olyan játékot nyújtott a Horvátország elleni Európa-bajnoki selejtezőn, amilyen legutóbb...","id":"20190324_horvat_magyar_valogatott_eb_selejtezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b843bc6-4bbd-4c49-93d1-89d537706ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8e5689-b1b1-4df9-acbf-5c21f8836517","keywords":null,"link":"/sport/20190324_horvat_magyar_valogatott_eb_selejtezo","timestamp":"2019. március. 24. 20:17","title":"Ilyen játékot 2016 nyarán láttunk utoljára Dzsudzsákéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceacf71d-7edb-41e1-a10a-62f51671dc89","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Hitt a Fideszben és a polgári Magyarország gondolatában, 2010 környékén még reményekkel telve vett részt Orbánék rendezvényein. Sőt, Stefano Bottoni olasz-magyar történész 2017 elején állandó lakcímkártyát igényelt Magyarországon, ám \"rá néhány hétre indult a CEU-ügy, majd jött a kutatók listázása a Figyelőben, a szörnyű választási kampány és a drámai eredmény\". Ma az MTA függetlenségéért harcoló Akadémiai Dolgozók Fórumának egyik alapítója. Ő volt e héten a HVG Portré rovatának vendége.","shortLead":"Hitt a Fideszben és a polgári Magyarország gondolatában, 2010 környékén még reményekkel telve vett részt Orbánék...","id":"201912_stefano_bottoni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceacf71d-7edb-41e1-a10a-62f51671dc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767b6beb-1fb8-4443-9251-9e45f2d581ed","keywords":null,"link":"/kultura/201912_stefano_bottoni","timestamp":"2019. március. 24. 12:00","title":"\"Ha közéjük tartozol, tartani kell a szádat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez történt a rendőrség szemszögéből a hétvégén.\r

\r

","shortLead":"Ez történt a rendőrség szemszögéből a hétvégén.\r

\r

","id":"20190325_Halalos_balesetek_orizetbe_vetelek_migransok__hetvegi_rendorsegi_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4da8294-9d2f-4270-862f-f9b20ddfd2c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Halalos_balesetek_orizetbe_vetelek_migransok__hetvegi_rendorsegi_statisztika","timestamp":"2019. március. 25. 05:13","title":"Halálos balesetek, őrizetbe vételek, migránsok - hétvégi rendőrségi statisztika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a782587-fbfc-4f40-8bc2-d4a75bfa7f6b","c_author":"T. R.","category":"elet","description":"„Nem szeretem, ha női matematikusnak hívnak. Matematikus vagyok, aki történetesen nő” – fogalmazta meg érzéseit az Abel-díjas matematikus. Először nyerte meg a rangos díjat nő.","shortLead":"„Nem szeretem, ha női matematikusnak hívnak. Matematikus vagyok, aki történetesen nő” – fogalmazta meg érzéseit...","id":"20190325_A_matematikai_Nobel_elso_noi_gyoztese_Matematikus_vagyok_nem_noi_matematikus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a782587-fbfc-4f40-8bc2-d4a75bfa7f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9446eed-4ed8-4749-a467-f719cc3fb766","keywords":null,"link":"/elet/20190325_A_matematikai_Nobel_elso_noi_gyoztese_Matematikus_vagyok_nem_noi_matematikus","timestamp":"2019. március. 25. 11:44","title":"A matematikai Nobel első női győztese: Matematikus vagyok, nem női matematikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ba665b-74dd-471b-bb92-882252ce668a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lehet, túlságosan az iszlamista terror elhárítására koncentráltak a biztonsági erők, és elhanyagolták a szélsőjobbos rasszista erők elleni küzdelmet.\r

\r

","shortLead":"Lehet, túlságosan az iszlamista terror elhárítására koncentráltak a biztonsági erők, és elhanyagolták a szélsőjobbos...","id":"20190325_Kivizsgalja_az_ujzelandi_allam_mi_a_sajat_felelossege_a_tomeggyilkossagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37ba665b-74dd-471b-bb92-882252ce668a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f7d262-72d9-4ed1-a505-0903ef160a3a","keywords":null,"link":"/vilag/20190325_Kivizsgalja_az_ujzelandi_allam_mi_a_sajat_felelossege_a_tomeggyilkossagban","timestamp":"2019. március. 25. 06:28","title":"Kivizsgálja az új-zélandi állam a saját felelősségét a tömeggyilkosságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d7be25-da7b-46e9-b595-92e3ec9c3fc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs szó összeesküvésről, egy hiba folytán továbbított néhány európai Nokia-telefon szenzitív információkat Kínának – állítja a márka mögötti HMD Global. A történet azonban így is kérdéseket vet fel.","shortLead":"Nincs szó összeesküvésről, egy hiba folytán továbbított néhány európai Nokia-telefon szenzitív információkat Kínának –...","id":"20190325_nokia_7_plus_adatkuldes_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06d7be25-da7b-46e9-b595-92e3ec9c3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02842987-b8be-4eb6-8fa1-1770c30323e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_nokia_7_plus_adatkuldes_kina","timestamp":"2019. március. 25. 11:03","title":"Állítólag csak egy hiba miatt küldtek bizalmas adatokat a Nokia telefonok kínai szerverekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e82534-863b-4e24-8544-bc8f8f721861","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Menetfény, tompított, ködfénylámpa: mikor melyiket lehet és kell használni? Jövünk a válaszokkal.","shortLead":"Menetfény, tompított, ködfénylámpa: mikor melyiket lehet és kell használni? Jövünk a válaszokkal.","id":"20190325_ne_csak_lasson_latszodjon_is_menetfeny_es_tarsai_avagy_mit_kell_tudni_az_auto_lampairol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44e82534-863b-4e24-8544-bc8f8f721861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fff455c-70d6-4362-a6c1-e7b8a45b0ed5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190325_ne_csak_lasson_latszodjon_is_menetfeny_es_tarsai_avagy_mit_kell_tudni_az_auto_lampairol","timestamp":"2019. március. 25. 06:41","title":"Ne csak lásson, látszódjon is: menetfény és társai, avagy mit kell tudni az autó lámpáiról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b08d34-965b-4da2-8cad-4a7eff8c9ab7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte több ezer felhasználó gépét fertőzte meg egy rejtélyes hackercsoport, amely a Kaspersky jelentése szerint kifejezetten Asus laptopokat vett célba. ","shortLead":"Világszerte több ezer felhasználó gépét fertőzte meg egy rejtélyes hackercsoport, amely a Kaspersky jelentése szerint...","id":"20190325_asus_laptop_hacker_malware_asus_live_update_utility_kaspersky_lab","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95b08d34-965b-4da2-8cad-4a7eff8c9ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6082a9-ba78-4d81-9921-3df0e7658e3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_asus_laptop_hacker_malware_asus_live_update_utility_kaspersky_lab","timestamp":"2019. március. 25. 17:03","title":"Asus laptopja van? Komoly bajra derült fény, hackerek vették célba a gépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]