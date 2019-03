Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"enesacegem","description":"Nem lehet már sokáig fenntartani a béremelésnek a mostani ütemét – figyelmeztetett Sinkó Ottó.","shortLead":"Nem lehet már sokáig fenntartani a béremelésnek a mostani ütemét – figyelmeztetett Sinkó Ottó.","id":"20190327_Bajban_lehet_az_orszag_a_megugro_fizetesek_miatt__figyelmeztet_a_Videoton_tarsvezere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e088914-83e5-4bd9-89b7-4c9b9f3b6c4f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190327_Bajban_lehet_az_orszag_a_megugro_fizetesek_miatt__figyelmeztet_a_Videoton_tarsvezere","timestamp":"2019. március. 27. 15:06","title":"Bajban lehet az ország a megugró fizetések miatt – figyelmeztet a Videoton társvezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15cb407-5c9d-40d2-907c-97d6f0e5a0e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adatok robbanásszerű, 569 százalékos növekedési üteméről és az adatvédelmi szabályozást bevezető vállalatok közel 50 százalékpontos kiemelkedő növekedéséről számol be a Dell EMC friss, harmadik Global Data Protection Indexe. A kutatás 18 országból, 11 iparágban a több mint 250 alkalmazottat foglalkoztató állami és magánszervezetek 2200 informatikai döntéshozójának bevonásával készült, így átfogó képet adhat az adatvédelem állapotáról és az adatvédelmi stratégiák kidolgozottságáról.","shortLead":"Az adatok robbanásszerű, 569 százalékos növekedési üteméről és az adatvédelmi szabályozást bevezető vállalatok közel 50...","id":"20190328_dell_emc_global_data_protection_index_adatvedelem_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f15cb407-5c9d-40d2-907c-97d6f0e5a0e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2faf674d-9791-4bc4-aa84-5b021e2669b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_dell_emc_global_data_protection_index_adatvedelem_jelentes","timestamp":"2019. március. 28. 10:03","title":"150 millióba is kerülhet egy rendszerleállás, de a legrosszabb az, ami utána következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72ba7ae-07d0-456a-b4b8-9f0f0583bd81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dorogon lévő utcában volt, akit egy nap kétszer kaptak el.","shortLead":"A Dorogon lévő utcában volt, akit egy nap kétszer kaptak el.","id":"20190327_dorog_200_gyorshajtot_fogtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a72ba7ae-07d0-456a-b4b8-9f0f0583bd81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acadb628-14c1-4c27-bf57-3013ebffab85","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_dorog_200_gyorshajtot_fogtak","timestamp":"2019. március. 27. 14:20","title":"Egyetlen utcában több mint 200 gyorshajtót fogtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A következő három évben összességében több mint 500 milliárd forint lehet a program gazdasági hatása.","shortLead":"A következő három évben összességében több mint 500 milliárd forint lehet a program gazdasági hatása.","id":"20190328_Kiszamolta_az_MNB_mennyibe_kerulhet_a_csaladvedelmi_program","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86603b88-4b78-4f88-8b7b-149984673755","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_Kiszamolta_az_MNB_mennyibe_kerulhet_a_csaladvedelmi_program","timestamp":"2019. március. 28. 16:52","title":"Kiszámolta az MNB, mennyibe kerülhet a családvédelmi program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közlekedési konfliktus fajult el, előzetesbe megy az elkövető, akinek otthonában más, engedély nélkül tartott fegyverek is voltak.\r

