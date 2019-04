Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7347fc0a-bfd6-457d-9673-0f8bc7ffaa7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddiginél hosszabb apaszabadság járhat a gyerek születése után, de később is több időt tölthetnek az apák a gyerekükkel.","shortLead":"Az eddiginél hosszabb apaszabadság járhat a gyerek születése után, de később is több időt tölthetnek az apák...","id":"20190404_Dontott_az_EP_sokkal_tobb_szabadsagot_kell_adni_az_apaknak_mint_eddig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7347fc0a-bfd6-457d-9673-0f8bc7ffaa7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460c621d-41ec-460d-86bf-3ab34877a44a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Dontott_az_EP_sokkal_tobb_szabadsagot_kell_adni_az_apaknak_mint_eddig","timestamp":"2019. április. 04. 15:03","title":"Döntött az EP: sokkal több szabadságot kell adni az apáknak, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Unokája lesz az előadás főszereplője.","shortLead":"Unokája lesz az előadás főszereplője.","id":"20190403_Szindarab_Torocsik_Mari_elete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e503321e-d5dd-4aa5-bed8-f4bd124129f0","keywords":null,"link":"/kultura/20190403_Szindarab_Torocsik_Mari_elete","timestamp":"2019. április. 03. 10:17","title":"Színdarab készül Törőcsik Mari életéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4be72f2-fd76-4848-a9fe-939caf21f1ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megállt egy pillanatra beállítani a navigációt, és utána rutinszerűen a rossz oldalra hajtott ki.","shortLead":"Megállt egy pillanatra beállítani a navigációt, és utána rutinszerűen a rossz oldalra hajtott ki.","id":"20190404_anglia_vezetes_rossz_oldal_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4be72f2-fd76-4848-a9fe-939caf21f1ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724ec687-91a6-4a67-b7da-752b4ecd0c15","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_anglia_vezetes_rossz_oldal_baleset","timestamp":"2019. április. 04. 16:21","title":"Börtönt kapott egy magyar autós, aki rossz oldalon hajtott és balesetezett Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ad8e80-452f-4982-9d11-c4fd2a82ae56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európában jelennek meg először a HP 15”-es, és immár AMOLED kijelzővel szerelt laptopjai.","shortLead":"Európában jelennek meg először a HP 15”-es, és immár AMOLED kijelzővel szerelt laptopjai.","id":"20190403_hp_amoled_kijelzos_notebook_laptop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0ad8e80-452f-4982-9d11-c4fd2a82ae56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a6fb63-af92-4d4c-9008-94c1f4d24dfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_hp_amoled_kijelzos_notebook_laptop","timestamp":"2019. április. 03. 13:03","title":"Napokon belül itt vannak a HP minden eddiginél jobb kijelzővel szerelt laptopjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e8bddd-d5cc-43d5-b056-1f81a6e6f514","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az impozáns dizájnú Tulip nevű épület megépülése az örökségvédelmi hatóság szerint a londoni látkép károsításához vezetne. ","shortLead":"Az impozáns dizájnú Tulip nevű épület megépülése az örökségvédelmi hatóság szerint a londoni látkép károsításához...","id":"20190403_Engedelyeztek_London_uj_megoszto_305_meteres_felhokarcolojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35e8bddd-d5cc-43d5-b056-1f81a6e6f514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25833d10-3bec-4502-8b45-e1f85fd12c8f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190403_Engedelyeztek_London_uj_megoszto_305_meteres_felhokarcolojat","timestamp":"2019. április. 03. 13:46","title":"Engedélyezték London új, 305 méteres felhőkarcolóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a5d471-b8b7-4499-a2f8-e43bfd44c7d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös polgármester-jelöltet jelentettek be csütörtökön Székesfehérváron. Az MSZP, a DK, az LMP, a Momentum és a Jobbik, valamint a Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármesterhez kötődő Mindenki Magyarországa Mozgalom jelentette be Cser-Palkovics András fideszes polgármester kihívóját.","shortLead":"Közös polgármester-jelöltet jelentettek be csütörtökön Székesfehérváron. Az MSZP, a DK, az LMP, a Momentum és a Jobbik...","id":"20190404_MSZPs_jelolt_moge_all_be_az_ellenzek_Szombathelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5a5d471-b8b7-4499-a2f8-e43bfd44c7d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5516f3-588f-4d07-8341-dab3f509427f","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_MSZPs_jelolt_moge_all_be_az_ellenzek_Szombathelyen","timestamp":"2019. április. 04. 16:10","title":"MSZP-s jelölt mögé áll be az ellenzék Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e884bfe1-6eb7-4f0b-963c-f408acad8cd9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Sajnos nem keresztrejtvények, így nem biztos a magyar győzelem.","shortLead":"Sajnos nem keresztrejtvények, így nem biztos a magyar győzelem.","id":"20190404_24_oras_rejtvenyfejtoverseny_lesz_szombaton_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e884bfe1-6eb7-4f0b-963c-f408acad8cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a5900b-1815-40c2-b53c-a3bcc49a6488","keywords":null,"link":"/elet/20190404_24_oras_rejtvenyfejtoverseny_lesz_szombaton_Budapesten","timestamp":"2019. április. 04. 11:26","title":"24 órás rejtvényfejtőverseny lesz szombaton Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b7796a-7414-4a46-b327-6a575b0a48fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meghallgatásokat tartanának a Sargentini-jelentésben leírt problémákról az Általános Ügyek Tanácsában. ","shortLead":"Meghallgatásokat tartanának a Sargentini-jelentésben leírt problémákról az Általános Ügyek Tanácsában. ","id":"20190404_A_legnagyobb_jogvedo_szervezetek_surgetik_az_Europai_Uniot_hogy_vizsgalja_tovabb_a_magyar_jogallamisagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02b7796a-7414-4a46-b327-6a575b0a48fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e156aa8-ab6d-4aef-9d79-ca542b82cdc8","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_A_legnagyobb_jogvedo_szervezetek_surgetik_az_Europai_Uniot_hogy_vizsgalja_tovabb_a_magyar_jogallamisagot","timestamp":"2019. április. 04. 17:38","title":"A legnagyobb jogvédő szervezetek sürgetik az EU-t, hogy vizsgálja tovább a magyar jogállamiságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]