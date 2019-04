Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc586392-d19a-4ebb-8b85-e05b7a725546","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óceánokban lévő műanyagszemét éves szinten 2,5 milliárd dollár (714 milliárd forint) veszteséget jelent a világ számára a károsodott vagy elvesztett erőforrások révén.","shortLead":"Az óceánokban lévő műanyagszemét éves szinten 2,5 milliárd dollár (714 milliárd forint) veszteséget jelent a világ...","id":"20190406_muanyagszemet_az_oceanokban_gazdasagi_kar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc586392-d19a-4ebb-8b85-e05b7a725546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e3a44b-fa2a-4e68-94be-d8a9d18abbbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190406_muanyagszemet_az_oceanokban_gazdasagi_kar","timestamp":"2019. április. 06. 12:03","title":"Évente 714 000 000 000 forintunk bánja, hogy ömlik a műanyagszemét az óceánokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új-zélandi család azt vette észre az Airbnb-s lakásban, hogy élő videót forgatnak róluk. Hiába jelentették a sokkoló élményt, az Airbnb ügyfélszolgálata többszöri hívásra sem cselekedett, csak azt ismételgette, hogy nem kapnak pénzvisszatérítést.","shortLead":"Egy új-zélandi család azt vette észre az Airbnb-s lakásban, hogy élő videót forgatnak róluk. Hiába jelentették...","id":"20190405_Kamerat_talaltak_az_kivett_lakasban_az_Airbnbt_mit_sem_erdekelte_a_panasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f77db54-9669-4565-a1c1-09ad26aa6639","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Kamerat_talaltak_az_kivett_lakasban_az_Airbnbt_mit_sem_erdekelte_a_panasz","timestamp":"2019. április. 05. 21:39","title":"Kamerát találtak a kivett lakásban, az Airbnb-t mit sem érdekelte a panasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9acaeb37-9231-459d-a3b3-67f8990bcf6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190406_Gumi_kigyoval_viccelt_a_ferj_erre_kobrahoz_riasztottak_az_ujpesti_allatvedoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9acaeb37-9231-459d-a3b3-67f8990bcf6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214d673f-8462-46b6-8b34-84640afd9cbb","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Gumi_kigyoval_viccelt_a_ferj_erre_kobrahoz_riasztottak_az_ujpesti_allatvedoket","timestamp":"2019. április. 06. 09:54","title":"Gumikígyóval viccelt a férj, erre kobrához riasztották az újpesti állatvédőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef4cdf9-a00f-44fa-bea9-03bbdd394164","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az öregecske román személyautó sokkal több egyszerű közlekedési eszköznél, valódi muzeális értéket képvisel.","shortLead":"Ez az öregecske román személyautó sokkal több egyszerű közlekedési eszköznél, valódi muzeális értéket képvisel.","id":"20190407_patika_allapotu_a_legdragabb_elado_itthoni_regi_dacia_mutatjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eef4cdf9-a00f-44fa-bea9-03bbdd394164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf8c5f7-1ddb-479b-aeb6-ec64dcdff184","keywords":null,"link":"/cegauto/20190407_patika_allapotu_a_legdragabb_elado_itthoni_regi_dacia_mutatjuk","timestamp":"2019. április. 07. 06:41","title":"Patika állapotú a legdrágább eladó itthoni régi Dacia, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elsőként a Manchester City jutott be a döntőbe az angol labdarúgó FA Kupában, miután a szombati elődöntőben 1-0-ra legyőzte a Brightont a londoni Wembley Stadionban.","shortLead":"Elsőként a Manchester City jutott be a döntőbe az angol labdarúgó FA Kupában, miután a szombati elődöntőben 1-0-ra...","id":"20190406_A_Manchester_City_az_elso_FAkupa_dontos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ecdbc7-12de-4ac7-b3d0-6967356e4b4b","keywords":null,"link":"/sport/20190406_A_Manchester_City_az_elso_FAkupa_dontos","timestamp":"2019. április. 06. 20:51","title":"A Manchester City az első FA-kupa döntős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f988ca-6580-4529-b92e-4747f632a20e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A képviselő az EP-választásokig szeretne egymillió támogatót szerezni ahhoz, hogy kötelezővé tegyék az Európai Ügyészséghez való csatlakozást.","shortLead":"A képviselő az EP-választásokig szeretne egymillió támogatót szerezni ahhoz, hogy kötelezővé tegyék az Európai...","id":"20190406_Feluton_tart_Hadhazy_Akos_alairasgyujtese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49f988ca-6580-4529-b92e-4747f632a20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686c2948-7166-4401-84c2-e545701eb6e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_Feluton_tart_Hadhazy_Akos_alairasgyujtese","timestamp":"2019. április. 06. 13:03","title":"Félúton tart Hadházy Ákos aláírásgyűjtése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e392bf9-ff4f-475b-864f-034e9a3d642c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kecskeméten, Makón és Szombathelyen is elbocsátások kezdődtek, igaz, egyelőre nem tömegesen küldik el a munkásokat. ","shortLead":"Kecskeméten, Makón és Szombathelyen is elbocsátások kezdődtek, igaz, egyelőre nem tömegesen küldik el a munkásokat. ","id":"20190406_Elbocsatasok_az_autoipari_beszallitoknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e392bf9-ff4f-475b-864f-034e9a3d642c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd830c35-3001-42ed-9ce0-1a1448a51d97","keywords":null,"link":"/kkv/20190406_Elbocsatasok_az_autoipari_beszallitoknal","timestamp":"2019. április. 06. 15:15","title":"Elbocsátások az autóipari beszállítóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c245c23-e84c-4245-acb2-81d05cbd9cdb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Adidas máskor is összedolgozott hírességekkel, így valószínű, hogy a mostani kollaboráció is bejön majd nekik.","shortLead":"Az Adidas máskor is összedolgozott hírességekkel, így valószínű, hogy a mostani kollaboráció is bejön majd nekik.","id":"20190405_Az_Adidasszal_tervez_sportcipoket_Beyonce","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c245c23-e84c-4245-acb2-81d05cbd9cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e024a5-8a4b-4fe3-955b-137a0002bbae","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Az_Adidasszal_tervez_sportcipoket_Beyonce","timestamp":"2019. április. 05. 20:43","title":"Az Adidasszal tervez sportcipőket Beyoncé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]