[{"available":true,"c_guid":"c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Betartotta ellenfelének, az ukrán elnökválasztás első fordulóját megnyerő Volodimir Zelenszkij humoristának tett ígéretét, és alkohol- és drogteszteknek vetette alá magát pénteken Kijevben Petro Porosenko hivatalban lévő államfő. Zelenszkij is megvizsgáltatta magát.","shortLead":"Betartotta ellenfelének, az ukrán elnökválasztás első fordulóját megnyerő Volodimir Zelenszkij humoristának tett...","id":"20190406_Drog_es_alkoholteszten_az_ukran_elnokjeloltek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70513a65-223d-44a2-9cdd-d7d14219c9c0","keywords":null,"link":"/vilag/20190406_Drog_es_alkoholteszten_az_ukran_elnokjeloltek","timestamp":"2019. április. 06. 17:48","title":"Drog- és alkoholteszten az ukrán elnökjelöltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök a szavaival fogja terelni a piacot. Az exportálóknak jó a gyenge forint, aki viszont importál is, az ott van, ahol a part szakad.","shortLead":"A jegybankelnök a szavaival fogja terelni a piacot. Az exportálóknak jó a gyenge forint, aki viszont importál is...","id":"201914__gyenge_forint__bernyomas__kamatemeles__penz_beszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e09d0d0-9d8e-4cde-90fb-da431b30e5ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/201914__gyenge_forint__bernyomas__kamatemeles__penz_beszel","timestamp":"2019. április. 07. 14:00","title":"Mostantól ne csak azt figyeljük, mit tesz Matolcsy, hanem azt is, mit mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csak egy kereskedelmi médiaszolgáltató, az RTL jelentkezett a Nemzeti Választási Bizottságnál, hogy a szombaton indult választási kampányban politikai reklámot kíván közzétenni - közölte a Nemzeti Választási Iroda.","shortLead":"Csak egy kereskedelmi médiaszolgáltató, az RTL jelentkezett a Nemzeti Választási Bizottságnál, hogy a szombaton indult...","id":"20190406_A_kereskedelmi_csatornak_kozul_csak_az_RTL_tenne_kozze_politikai_reklamokat_az_EPkampanyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4939190a-f378-4430-9f5d-f8d82cda50d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_A_kereskedelmi_csatornak_kozul_csak_az_RTL_tenne_kozze_politikai_reklamokat_az_EPkampanyban","timestamp":"2019. április. 06. 16:58","title":"A kereskedelmi csatornák közül csak az RTL tenne közzé politikai reklámokat az EP-kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55bdf63-5567-436e-8c5b-902ced1b2bcd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkásnők közel fele számolt be különböző zaklatási ügyekről. ","shortLead":"A munkásnők közel fele számolt be különböző zaklatási ügyekről. ","id":"20190407_Rendszeresen_zaklatjak_az_europai_ruhamarkak_gyaraiban_dolgozo_noket_Vietnamban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a55bdf63-5567-436e-8c5b-902ced1b2bcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77aa5fd4-9a24-4264-9d19-226bc71a95db","keywords":null,"link":"/kkv/20190407_Rendszeresen_zaklatjak_az_europai_ruhamarkak_gyaraiban_dolgozo_noket_Vietnamban","timestamp":"2019. április. 07. 11:45","title":"Rendszeresen zaklatják az európai ruhamárkák gyáraiban dolgozó nőket Vietnamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9acaeb37-9231-459d-a3b3-67f8990bcf6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190406_Gumi_kigyoval_viccelt_a_ferj_erre_kobrahoz_riasztottak_az_ujpesti_allatvedoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9acaeb37-9231-459d-a3b3-67f8990bcf6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214d673f-8462-46b6-8b34-84640afd9cbb","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Gumi_kigyoval_viccelt_a_ferj_erre_kobrahoz_riasztottak_az_ujpesti_allatvedoket","timestamp":"2019. április. 06. 09:54","title":"Gumikígyóval viccelt a férj, erre kobrához riasztották az újpesti állatvédőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19714fef-6c52-4bd8-89c5-e4b2e9717fd9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Vlagyimir Putyin természetesen személyesen is részt vett az új gyár avatásán. ","shortLead":"Vlagyimir Putyin természetesen személyesen is részt vett az új gyár avatásán. ","id":"20190406_mercedes_oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19714fef-6c52-4bd8-89c5-e4b2e9717fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5818f35-87e5-4d68-ab06-a76e84dd6e7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190406_mercedes_oroszorszag","timestamp":"2019. április. 06. 14:21","title":"Oroszországból jönnek majd a jövőben a klasszikus E-oszályú Mercedesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly sebezhetőségre bukkantak a Fujitsu egyik vezeték nélküli billentyűzetében. A hackerek segítségével távolról is vírusokat telepíthetnek a számítógépre. ","shortLead":"Komoly sebezhetőségre bukkantak a Fujitsu egyik vezeték nélküli billentyűzetében. A hackerek segítségével távolról is...","id":"20190405_fujitsu_wireless_keyboard_set_lx_901_vezetek_nelkuli_billentyuzet_hackertamadas_sebezhetoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe545eaf-8e88-4926-a94d-43eb4016c252","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_fujitsu_wireless_keyboard_set_lx_901_vezetek_nelkuli_billentyuzet_hackertamadas_sebezhetoseg","timestamp":"2019. április. 05. 17:03","title":"Ha ilyen billentyűzetet használ, jobb, ha azonnal lecseréli, különben a gépe bánhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90aa9730-48fb-435a-8e87-0cb2cd3ffac5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemzetközi intézményközi kutatás indulhat a Szegedi Tudományegyetem vezetésével, amely a több száz évnél hosszabb felezési idejű nukleáris hulladék tárolását oldaná meg. ","shortLead":"Nemzetközi intézményközi kutatás indulhat a Szegedi Tudományegyetem vezetésével, amely a több száz évnél hosszabb...","id":"20190406_A_szegedi_lezer_hozhat_attorest_a_nuklearis_hulladek_tarolasaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90aa9730-48fb-435a-8e87-0cb2cd3ffac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f615ba0d-f451-461b-8200-6d5a1b6d467f","keywords":null,"link":"/kkv/20190406_A_szegedi_lezer_hozhat_attorest_a_nuklearis_hulladek_tarolasaban","timestamp":"2019. április. 06. 07:14","title":"A szegedi lézer hozhat áttörést a nukleáris hulladék tárolásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]