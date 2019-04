Három polgármesteri helyet ajánlott az ellenzék az LMP-nek Budapesten

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1bd3023-2f11-4175-9453-ef0cebaebf93","c_author":"Zelki Benjámin","category":"cegauto","description":"Kezdődik a metrópótlás Dél-Pesten, eggyel kevesebb sáv lesz az Üllői úton, a Népligetnél viszont többnyire megmaradnak az autósoknak a kanyarodósávok. A Vak Bottyán utcát csak a BKK járművei használhatják. Minden fontos gócpontot végigjártunk, ahol szokatlan dolgokat, dugót tapasztalhat.","shortLead":"Kezdődik a metrópótlás Dél-Pesten, eggyel kevesebb sáv lesz az Üllői úton, a Népligetnél viszont többnyire megmaradnak...","id":"20190405_Metropotlok_dugo_buszsav_Ulloi_ut_tudnivalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1bd3023-2f11-4175-9453-ef0cebaebf93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312e2821-4595-4a47-a617-8596815b404e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190405_Metropotlok_dugo_buszsav_Ulloi_ut_tudnivalok","timestamp":"2019. április. 05. 20:00","title":"Indul a metrópótlás, megnéztük, hol tépik majd a hajukat az autósok és az ingázók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Oroszország egyre gyakrabban, és nagyon agresszívan vet be elektronikai hadviselési módszereket, hogy megvédje Vlagyimir Putyin elnök biztonságát.","shortLead":"Oroszország egyre gyakrabban, és nagyon agresszívan vet be elektronikai hadviselési módszereket, hogy megvédje...","id":"20190406_Ha_megbolondult_a_GPSnavigacioja_Putyin_lehet_a_kozelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ea8ba2-076b-4f53-94dd-6a9d09d65bec","keywords":null,"link":"/cegauto/20190406_Ha_megbolondult_a_GPSnavigacioja_Putyin_lehet_a_kozelben","timestamp":"2019. április. 06. 14:51","title":"Ha megbolondult a GPS-navigációja, Putyin lehet a közelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97144b0-3789-4887-aee2-0c73de18ea9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kígyóval melengetik a keblüket, de biztos ingyen volt, mint az EU-támogatások.","shortLead":"Kígyóval melengetik a keblüket, de biztos ingyen volt, mint az EU-támogatások.","id":"20190406_Talpig_Neppartba_oltozve_gyujt_alairast_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a97144b0-3789-4887-aee2-0c73de18ea9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de0e595-a423-4ee8-b7be-7a968ea589c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Talpig_Neppartba_oltozve_gyujt_alairast_a_Fidesz","timestamp":"2019. április. 06. 13:24","title":"Talpig Néppártba öltözve gyűjt aláírást a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54dc2510-7f12-4429-a515-fa527a671347","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék kiemelkedő alakja, az SZDSZ egyik alapítója azt mondta, bár létezik parlamentáris rendszer, amely lehetővé tenné a politikai váltógazdálkodást, mégis egyetlen párt uralkodik, s az folyamatosan korrumpálódik. A Magyar Helsinki Bizottság alapítója a hvg.hu-nak adott interjújában arról is beszélt, ez Móricz Zsigmond és a Rokonok országa.","shortLead":"A rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék kiemelkedő alakja, az SZDSZ egyik alapítója azt mondta, bár létezik...","id":"20190406_Koszeg_Ferenc_Remelem_nem_kell_vilaghaboru_ahhoz_hogy_Orban_megbukjon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54dc2510-7f12-4429-a515-fa527a671347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fecde38-05ce-4058-b6d1-0cc4461f88dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Koszeg_Ferenc_Remelem_nem_kell_vilaghaboru_ahhoz_hogy_Orban_megbukjon","timestamp":"2019. április. 06. 07:00","title":"Kőszeg Ferenc: Remélem, nem kell világháború ahhoz, hogy Orbán megbukjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccb3129-25f2-4bfe-aa8a-0653de0f5eee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háromszáz hektáron égett le a nádas, a tűzben akár százezer hüllő és kétéltű pusztulhatott el.","shortLead":"Háromszáz hektáron égett le a nádas, a tűzben akár százezer hüllő és kétéltű pusztulhatott el.","id":"20190405_Elkeserito_videon_a_fonyodi_nadastuz_pusztitasa_szandekos_gyujtogatas_okozhatta_a_katasztrofat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cccb3129-25f2-4bfe-aa8a-0653de0f5eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e8c28b-603a-4371-911c-4b67573a4b54","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Elkeserito_videon_a_fonyodi_nadastuz_pusztitasa_szandekos_gyujtogatas_okozhatta_a_katasztrofat","timestamp":"2019. április. 05. 19:33","title":"Elkeserítő videón a fonyódi nádastűz pusztítása, szándékos gyújtogatás okozhatta a katasztrófát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A törvényszék elrendelte a férfi letartóztatását.","shortLead":"A törvényszék elrendelte a férfi letartóztatását.","id":"20190405_Lelocsolta_benzinnel_es_felgyujtotta_lakotarsat_mert_az_nem_vette_fol_neki_a_telefont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ed3be2-ed19-4d82-99de-884a6ceb969e","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Lelocsolta_benzinnel_es_felgyujtotta_lakotarsat_mert_az_nem_vette_fol_neki_a_telefont","timestamp":"2019. április. 05. 18:17","title":"Lelocsolta benzinnel és felgyújtotta lakótársát, mert az nem vette föl neki a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f388098b-af64-44bc-85b1-f79bc3906682","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Dieter Zetsche, a Daimler vezérigazgatója pénteken lerakta a konszern akkumulátorgyárának az alapkövét az untertürkenheimi telephelyén.","shortLead":"Dieter Zetsche, a Daimler vezérigazgatója pénteken lerakta a konszern akkumulátorgyárának az alapkövét...","id":"20190406_mercedes_daimler_akkumulator_gyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f388098b-af64-44bc-85b1-f79bc3906682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc55c40-b074-4598-8a54-a7fab440534e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190406_mercedes_daimler_akkumulator_gyar","timestamp":"2019. április. 06. 09:19","title":"Elkezdte építeni saját Gigafactoryját a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07668728-f668-471c-a652-9c7b6f44eee7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Befektetési vállalkozással bővült a Paár Attila nevével fémjelzett cégcsoport.","shortLead":"Befektetési vállalkozással bővült a Paár Attila nevével fémjelzett cégcsoport.","id":"201914_pbm_befektetesi_tiborcz_uzletfelei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07668728-f668-471c-a652-9c7b6f44eee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a116c1d-38b2-44c3-a7d9-0640e022fcea","keywords":null,"link":"/kkv/201914_pbm_befektetesi_tiborcz_uzletfelei","timestamp":"2019. április. 07. 09:00","title":"Hasítanak Tiborcz üzletfelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]