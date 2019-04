Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"902a755c-2ef7-4f59-8fe9-6d4a27a6bb0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly fejlesztésen esett át nemrég az észak-koreai állami televízió híradója. A modernizáció alatt persze nem a hangnemváltást kell érteni, az átalakulás technológiai értelemben zajlott le, hogy látványra egyre közelebb legyen a műsor a nyugati stílushoz.","shortLead":"Komoly fejlesztésen esett át nemrég az észak-koreai állami televízió híradója. A modernizáció alatt persze nem...","id":"20190408_eszal_korea_televizo_allami_hirado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=902a755c-2ef7-4f59-8fe9-6d4a27a6bb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8444bbd6-ef15-4882-b055-b1c269bd3a58","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_eszal_korea_televizo_allami_hirado","timestamp":"2019. április. 08. 11:33","title":"Alapjaiban változtatták meg a híradót Észak-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe038cbc-1854-4eb9-8797-2ab04e8eeea9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ukrajna bukaresti nagykövete szerint Kelemen Hunort már 2017-ben kitiltották Ukrajnából és beutazását az országba nem először akadályozták meg szombaton. Az RMDSZ elnöke szerint Oleksandr Bankov ez utóbbi állítása nem felel meg a valóságnak.","shortLead":"Ukrajna bukaresti nagykövete szerint Kelemen Hunort már 2017-ben kitiltották Ukrajnából és beutazását az országba nem...","id":"20190406_Folytatodik_Kelemen_Hunor_kitiltasi_ugye__allitolag_mar_korabban_sem_lephetett_be_Ukrajnaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe038cbc-1854-4eb9-8797-2ab04e8eeea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f76d800-50a9-4afd-85d9-224d48fbec49","keywords":null,"link":"/vilag/20190406_Folytatodik_Kelemen_Hunor_kitiltasi_ugye__allitolag_mar_korabban_sem_lephetett_be_Ukrajnaba","timestamp":"2019. április. 06. 21:42","title":"Folytatódik Kelemen Hunor kitiltási ügye – állítólag már korábban sem léphetett be Ukrajnába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6129b3a-f1a9-4ef8-92a3-56690d5a095f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök szerintük megszegte ígéretét. Az egész országban aláírást gyűjtenek a pedagógusok között.



","shortLead":"A miniszterelnök szerintük megszegte ígéretét. Az egész országban aláírást gyűjtenek a pedagógusok között.



","id":"20190408_Nyilt_levelet_irtak_a_budaorsi_tanarok_Orban_Viktornak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6129b3a-f1a9-4ef8-92a3-56690d5a095f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da270834-2049-41ae-a597-7e51eff3efa0","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Nyilt_levelet_irtak_a_budaorsi_tanarok_Orban_Viktornak","timestamp":"2019. április. 08. 15:56","title":"Dühös nyílt levelet írtak a budaörsi tanárok Orbán Viktornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebffeaed-326b-4cc9-9585-03d3703f57d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jávor Benedek 4. helye biztos a listán, de más párbeszédes politikusok is felkerülnek majd rá. ","shortLead":"Jávor Benedek 4. helye biztos a listán, de más párbeszédes politikusok is felkerülnek majd rá. ","id":"20190407_Rabolintott_a_Parbeszed_kongresszusa_az_MSZPvel_kozos_EPlistara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebffeaed-326b-4cc9-9585-03d3703f57d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4372f1e3-04f4-4eac-a6ff-83d326cf86ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Rabolintott_a_Parbeszed_kongresszusa_az_MSZPvel_kozos_EPlistara","timestamp":"2019. április. 07. 15:22","title":"Rábólintott a Párbeszéd kongresszusa az MSZP-vel közös EP-listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kisorsolták a hatoslottó nyerőszámait. Telitalálat nem volt, de az öttalálatosokra 566 ezer forintot fizetnek.","shortLead":"Kisorsolták a hatoslottó nyerőszámait. Telitalálat nem volt, de az öttalálatosokra 566 ezer forintot fizetnek.","id":"20190407_Ezekkel_a_szamokkal_lehetett_volna_nyerni_a_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce06ba0-e8fa-40b5-b550-5f7ef95c90a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Ezekkel_a_szamokkal_lehetett_volna_nyerni_a_lotton","timestamp":"2019. április. 07. 17:45","title":"Ezekkel a számokkal lehetett volna nyerni a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c831e9d-f1fc-4cb9-b3ce-781725d8b7b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak az elsődlegesen használt okostelefon mellett használatos kiegészítőként gondolhattunk a Palm készülékére, de úgy tűnik, stratégiát vált a tavaly ősszel visszatérő márka: a kisebb képernyős The Palmot elsődleges telefonként is árulni kezdik.","shortLead":"Eddig csak az elsődlegesen használt okostelefon mellett használatos kiegészítőként gondolhattunk a Palm készülékére, de...","id":"20190408_the_palm_androidos_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c831e9d-f1fc-4cb9-b3ce-781725d8b7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ec3fca-1e58-4325-9f6e-a83171482429","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_the_palm_androidos_okostelefon","timestamp":"2019. április. 08. 09:03","title":"Ez lehet az álommobil azoknak, akik kisebb telefonra vágynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e64d394-6b17-43f6-9905-c782d333af3a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint háromszáz rendőr, csendőr, búvár, 14 motorcsónak, és két helikopter kereste szombaton a román tengerparton egy rejtélyes kokainszállítmány csomagjait. ","shortLead":"Több mint háromszáz rendőr, csendőr, búvár, 14 motorcsónak, és két helikopter kereste szombaton a román tengerparton...","id":"20190406_Kokaint_mos_partra_Romaniaban_a_tenger","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e64d394-6b17-43f6-9905-c782d333af3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8986a2ef-ac0e-4a06-85ec-a1116056c761","keywords":null,"link":"/elet/20190406_Kokaint_mos_partra_Romaniaban_a_tenger","timestamp":"2019. április. 06. 18:43","title":"Kokaint mos partra Romániában a tenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd38f032-b184-4d86-8aa1-e2af0eae91c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A művész a szatmárnémeti társulat örökös tagja volt.","shortLead":"A művész a szatmárnémeti társulat örökös tagja volt.","id":"20190407_Meghalt_Elekes_Emma_szineszno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd38f032-b184-4d86-8aa1-e2af0eae91c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551c1c2e-f255-4015-a9a9-e9857a1ab60e","keywords":null,"link":"/kultura/20190407_Meghalt_Elekes_Emma_szineszno","timestamp":"2019. április. 07. 13:29","title":"Meghalt Elekes Emma színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]