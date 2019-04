Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem, nem sokkal jutottunk közelebb ezúttal sem a megoldáshoz.","shortLead":"Nem, nem sokkal jutottunk közelebb ezúttal sem a megoldáshoz.","id":"20190409_Breaking_atment_egy_Brexittorveny_a_brit_parlamenten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae73c274-c80c-4696-8f5c-3a49c0a55fae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Breaking_atment_egy_Brexittorveny_a_brit_parlamenten","timestamp":"2019. április. 09. 04:23","title":"Breaking: átment egy Brexit-törvény a brit parlamenten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég tartóztatták le a kínai Jucsing Csangot, mert a gyanú szerint vírust akart telepíteni Donald Trump számítógépére. Az egyik ügynök meg akarta nézni, mi van a pendrive-ján.","shortLead":"Nemrég tartóztatták le a kínai Jucsing Csangot, mert a gyanú szerint vírust akart telepíteni Donald Trump...","id":"20190409_samuel_ivanovich_mar_a_lago_donald_trump_kinai_kemjucsing_csang","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c22f1f-a9ae-4a76-8966-af3acfffa8bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_samuel_ivanovich_mar_a_lago_donald_trump_kinai_kemjucsing_csang","timestamp":"2019. április. 09. 11:33","title":"Pendrive-ot dugott egy amerikai ügynök a számítógépébe, azonnal beindult a vírustelepítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem éri utol magát a cég, dacára az állami pénzesőnek.","shortLead":"Nem éri utol magát a cég, dacára az állami pénzesőnek.","id":"20190409_Olyan_csekket_kuldott_a_kukaholding_amelyet_masfel_eve_kellett_volna_befizetni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae49f51-2f84-4eff-a560-068b7c47ba91","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Olyan_csekket_kuldott_a_kukaholding_amelyet_masfel_eve_kellett_volna_befizetni","timestamp":"2019. április. 09. 11:03","title":"Olyan csekket küldött a kukaholding, amelyet másfél éve kellett volna befizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nappal azután, hogy a belbiztonsági miniszterét is elküldte.","shortLead":"Egy nappal azután, hogy a belbiztonsági miniszterét is elküldte.","id":"20190408_Trump_menesztette_a_titkosszolgalat_igazgatojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a15927f-5aa1-4ab7-ad5f-b592c0a31181","keywords":null,"link":"/vilag/20190408_Trump_menesztette_a_titkosszolgalat_igazgatojat","timestamp":"2019. április. 08. 20:55","title":"Trump menesztette a titkosszolgálat igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pintér Sándor és a BM kapja meg a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárságot az Emmitől, jelentette be a belügyminiszter, mert sok terv nem jutott el a megcélzott társadalmi rétegekhez - azaz a kormány is belátta, hogy vannak problémák a hatékonysággal.\r

\r

","shortLead":"Pintér Sándor és a BM kapja meg a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárságot az Emmitől, jelentette...","id":"20190410_Szetforgacsolodott_sok_terv__elveszik_az_Emmitol_a_tarsadalmi_felzarkoztatasi_allamtitkarsagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a60711-92fd-4b78-8398-e886e0653e08","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Szetforgacsolodott_sok_terv__elveszik_az_Emmitol_a_tarsadalmi_felzarkoztatasi_allamtitkarsagot","timestamp":"2019. április. 10. 17:55","title":"\"Szétforgácsolódott sok terv\" - elveszik az Emmitől a társadalmi felzárkóztatási államtitkárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ebc3a1-dc47-4d91-a97a-3ff9954b0cf4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Posztapokaliptikus tájkép fogadja az embert most a Budaörsi úton a világháborús bombák miatt. ","shortLead":"Posztapokaliptikus tájkép fogadja az embert most a Budaörsi úton a világháborús bombák miatt. ","id":"20190410_Na_igy_meg_biztosan_nem_latta_a_Budaorsi_utat__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0ebc3a1-dc47-4d91-a97a-3ff9954b0cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdf9a29-fc3a-4a30-9377-fe1819749ae4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_Na_igy_meg_biztosan_nem_latta_a_Budaorsi_utat__fotok","timestamp":"2019. április. 10. 11:27","title":"Na, így még biztosan nem látta a Budaörsi utat – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7524a1-dc9f-47f9-b78a-e06d0da7d013","c_author":"Z. B.","category":"cegauto","description":"Pedig a MÁV-HÉV Zrt. szerint onnan, hogy a HÉV áthalad a jeladón, 90 másodperc alatt a sorompóhoz ér.","shortLead":"Pedig a MÁV-HÉV Zrt. szerint onnan, hogy a HÉV áthalad a jeladón, 90 másodperc alatt a sorompóhoz ér.","id":"20190409_Autos_biciklis_kamion_is__videon_mutatjak_mennyien_jarnak_at_tilosban_a_HEVsineken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c7524a1-dc9f-47f9-b78a-e06d0da7d013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"849b7b52-ad11-45c2-89da-8cbccf8e4da5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_Autos_biciklis_kamion_is__videon_mutatjak_mennyien_jarnak_at_tilosban_a_HEVsineken","timestamp":"2019. április. 09. 07:04","title":"Autós, biciklis, kamion is - videón mutatják, mennyien járnak át tilosban a HÉV-síneken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db3e778-6bec-4def-81b9-5486224f26c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kollégánk szerint több tucat rendőrt vezényeltek ki szerda reggel a BAH-csomóponthoz, aminek környékét világháborús bombák miatt kellett lezárni.","shortLead":"Kollégánk szerint több tucat rendőrt vezényeltek ki szerda reggel a BAH-csomóponthoz, aminek környékét világháborús...","id":"20190410_Nagyon_sok_a_rendor_a_BAHcsomopontnal_a_vilaghaborus_bombak_miatt__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1db3e778-6bec-4def-81b9-5486224f26c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0668ca36-41b0-4c91-bbfd-0d9f1ade5a34","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_Nagyon_sok_a_rendor_a_BAHcsomopontnal_a_vilaghaborus_bombak_miatt__fotok","timestamp":"2019. április. 10. 07:55","title":"Nagyon sok a rendőr a BAH-csomópontnál a világháborús bombák miatt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]