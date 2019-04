Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f77a0cae-5812-465a-b18f-acda1ddc3ccc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rajongók valószínűleg kívülről fújják, milyen járművek tűnnek fel a Csillagok háborújában. Ám azt valószínűleg ők sem sejtik, hogy valójában mekkorák is lennének ezek a hajók. ","shortLead":"A rajongók valószínűleg kívülről fújják, milyen járművek tűnnek fel a Csillagok háborújában. Ám azt valószínűleg ők sem...","id":"20190409_star_wars_jarmuvek_a_valosagban_csillagok_haboruja_urhajok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f77a0cae-5812-465a-b18f-acda1ddc3ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140196d1-64a4-4dd0-a5d6-9acb5340c5c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_star_wars_jarmuvek_a_valosagban_csillagok_haboruja_urhajok","timestamp":"2019. április. 09. 16:03","title":"Elképed, ha meglátja: ekkorák lennének a valóságban a Star Wars ikonikus űrhajói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03a2537-8559-4c09-9645-4660a7eba96a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brit tudósok felfedezték az állandó jégtakarókban az atomkísérletek, atomrobbanások és atomkatasztrófák aggasztó mértékű maradványait.","shortLead":"Brit tudósok felfedezték az állandó jégtakarókban az atomkísérletek, atomrobbanások és atomkatasztrófák aggasztó...","id":"20190410_Veszelyes_merteku_radioaktivitast_rejthetnek_a_gleccserek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a03a2537-8559-4c09-9645-4660a7eba96a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c530f2cf-5ae7-4855-a142-741871ab0191","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_Veszelyes_merteku_radioaktivitast_rejthetnek_a_gleccserek","timestamp":"2019. április. 10. 20:46","title":"Veszélyes lehet az emberre is a gleccserekben összegyűlő radioaktivitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a334ca-23d2-4eb8-a908-d285871016dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az AutoWallis árbevétele tavaly 65,5 milliárd forint volt. ","shortLead":"Az AutoWallis árbevétele tavaly 65,5 milliárd forint volt. ","id":"20190409_Ot_ev_alatt_megduplazna_arbevetelet_a_tozsde_autos_cege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7a334ca-23d2-4eb8-a908-d285871016dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea5b521-5791-462b-ad87-62f1bfba5447","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Ot_ev_alatt_megduplazna_arbevetelet_a_tozsde_autos_cege","timestamp":"2019. április. 09. 10:24","title":"Öt év alatt megduplázná árbevételét a tőzsde autós cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97aba04-4287-4a7a-ab3a-a8b680f61487","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hogy a Symfonisk elnevezés nem csak egy hangszórós polcot takar az IKEA kínálatában: további érdekes darabokat küld piacra a svéd gyártó.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy a Symfonisk elnevezés nem csak egy hangszórós polcot takar az IKEA kínálatában: további érdekes...","id":"20190409_ikea_symfonisk_okos_hangszoros_lampa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b97aba04-4287-4a7a-ab3a-a8b680f61487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e384ce6f-0bc0-4f8a-a549-8b3ee8e3a18a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_ikea_symfonisk_okos_hangszoros_lampa","timestamp":"2019. április. 09. 18:33","title":"Különleges lámpát ad ki az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a270027-c65d-4b43-96dc-e2ec24d2cac8","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Hivatalosan tavaly vette át a Thália Színház művészeti vezetését Csányi Sándor hirtelen lemondása után, de érdemben a 2019/20-as évadtól felel a színház repertoárjáért. Schell Judit szerint míg a Nemzeti Színház mindig is ki volt téve a politikai meccseknek, addig a Tháliába pont azért szeretnek járni a nézők, mert felhőtlenül szórakozhatnak, és elfelejthetik azt, amit előtte és utána a híradásokból kapnak.","shortLead":"Hivatalosan tavaly vette át a Thália Színház művészeti vezetését Csányi Sándor hirtelen lemondása után, de érdemben...","id":"20190409_Schell_Judit_A_szinhazi_katasztrofaturizmus_nem_a_muveszetrol_szol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a270027-c65d-4b43-96dc-e2ec24d2cac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febe4977-e815-4ff9-b332-53b8b9757cde","keywords":null,"link":"/kultura/20190409_Schell_Judit_A_szinhazi_katasztrofaturizmus_nem_a_muveszetrol_szol","timestamp":"2019. április. 09. 10:40","title":"Schell Judit: A színházi katasztrófaturizmus nem a művészetről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Nem félnek a budaörsi pedagógusok attól, hogy aláírták az Orbán Viktornak szóló nyílt levelüket, amelyben a miniszterelnököt az ígéretének megszegésére figyelmeztették. Mint mondják, nincs hova hátrálniuk, viszont a gyerekeknek példát kell mutatniuk.\r

\r

","shortLead":"Nem félnek a budaörsi pedagógusok attól, hogy aláírták az Orbán Viktornak szóló nyílt levelüket, amelyben...","id":"20190410_Ha_a_gyerekek_latjak_hogy_mindezt_turom_hogy_alljak_elejuk__lesze_ujabb_tanarlazadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9843ec11-a1f6-43ac-91ec-f5554031bf42","keywords":null,"link":"/elet/20190410_Ha_a_gyerekek_latjak_hogy_mindezt_turom_hogy_alljak_elejuk__lesze_ujabb_tanarlazadas","timestamp":"2019. április. 10. 06:30","title":"„Ha a gyerekek látják, hogy mindezt tűröm, hogy álljak eléjük?” – lesz-e újabb tanárlázadás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57efd8ba-5b47-4696-8bc1-2403182f848c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két évre kell beosztani a kormányzati támogatást.","shortLead":"Két évre kell beosztani a kormányzati támogatást.","id":"20190410_Dontott_a_kormany_9_milliard_forintbol_epulnek_focipalyak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57efd8ba-5b47-4696-8bc1-2403182f848c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4220646f-7a5c-466a-8183-05813b47d0af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190410_Dontott_a_kormany_9_milliard_forintbol_epulnek_focipalyak","timestamp":"2019. április. 10. 12:41","title":"Döntött a kormány: 9 milliárd forintból épülnek focipályák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lánya, Sas Ágnes beszámolója szerint a humorista megőrizte jó kedélyét, a memóriája is sértetlen maradt. Június elejére már megerősödhet annyira, hogy képes legyen az önálló mozgásra. ","shortLead":"A lánya, Sas Ágnes beszámolója szerint a humorista megőrizte jó kedélyét, a memóriája is sértetlen maradt. Június...","id":"20190409_Sas_Jozsef_mar_verset_szaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d67eed4-28aa-4133-b37c-1179fb00ac34","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Sas_Jozsef_mar_verset_szaval","timestamp":"2019. április. 09. 10:49","title":"Sas József már verseket szaval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]