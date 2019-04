Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f297e7a-ce33-4015-8a95-8ff6c425b870","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla fejlesztői 2018 nyara óta dolgoznak a különleges Firefoxon, aminek végre megjelent a beta verziója.","shortLead":"A Mozilla fejlesztői 2018 nyara óta dolgoznak a különleges Firefoxon, aminek végre megjelent a beta verziója.","id":"20190411_mozilla_firefox_windows_10_laptop_qualcomm_snapdragon_processzor_szamitogephez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f297e7a-ce33-4015-8a95-8ff6c425b870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41567aa7-2bef-490b-ae9a-dc0cb2e792aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_mozilla_firefox_windows_10_laptop_qualcomm_snapdragon_processzor_szamitogephez","timestamp":"2019. április. 11. 16:33","title":"Csinált egy böngészőt a Mozilla a Windows 10-re, de nem használhatja mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203f7c8d-4bc8-46cb-8719-e753d47dea40","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Az esős, párás időben távolról óriási kalózhajóra emlékeztet, közelről egy palotára, amelyet üvegpikkelyek borítanak, felülről hegyláncnak tűnik, bent pedig olyan, mintha a Föld egy elvarázsolt, mély üregében szólna a zene. A hamburgi Elbai Filharmónia épületében a napokban a Budapesti Fesztiválzenekar is fellépett. Közel egymilliárd euróba került a megvalósítása, így nagy elvárásokkal kezdtük el az épület bejárását. ","shortLead":"Az esős, párás időben távolról óriási kalózhajóra emlékeztet, közelről egy palotára, amelyet üvegpikkelyek borítanak...","id":"20190410_hamburg_opera_elbphilharmonie_epiteszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=203f7c8d-4bc8-46cb-8719-e753d47dea40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c84d85-61ae-4ef7-981e-0b6138954628","keywords":null,"link":"/elet/20190410_hamburg_opera_elbphilharmonie_epiteszet","timestamp":"2019. április. 10. 17:30","title":"A hamburgiaknak is megvan a maguk stadionja, csak éppen Bartók szól benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b43a51-b55e-4e04-ba21-cba3a18c5c3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook mesterséges intelligenciát fejlesztő csapata a népszámlálási adatokat és a műholdképeket vetette össze. A végeredmény egy olyan Afrika-térkép lett, ami segítség lehet, ha baj van.","shortLead":"A Facebook mesterséges intelligenciát fejlesztő csapata a népszámlálási adatokat és a műholdképeket vetette össze...","id":"20190411_facebook_mesterseges_intelligencia_terkep_afrika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23b43a51-b55e-4e04-ba21-cba3a18c5c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12d229d-898b-40b9-98bd-f7f3f12c6684","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_facebook_mesterseges_intelligencia_terkep_afrika","timestamp":"2019. április. 11. 15:03","title":"Különleges térképet készített Afrikáról a Facebook mesterséges intelligenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c098b8b-5782-4371-b0d1-0be818249faf","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Több mint 700 milliárdos forintos eredményt ért el 2018-ban a Mol-csoport, amelynek vezetője értékelte a tavalyi évet. Hernádi Zsolt beszélt arról is, milyen jelenleg a cég viszonya a horvát állammal, és hogy áll az INA megvásárlása miatt zajló pere.","shortLead":"Több mint 700 milliárdos forintos eredményt ért el 2018-ban a Mol-csoport, amelynek vezetője értékelte a tavalyi évet...","id":"20190411_Hernadi_Zsolt_a_kulfoldi_terjeszkedeshez_nem_eleg_a_penz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c098b8b-5782-4371-b0d1-0be818249faf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2baf3d96-34f4-40cd-8cbe-946712f5a8e1","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_Hernadi_Zsolt_a_kulfoldi_terjeszkedeshez_nem_eleg_a_penz","timestamp":"2019. április. 11. 15:09","title":"Hernádi Zsolt: A külföldi terjeszkedéshez nem elég csak a pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6005e0b8-7ffd-470e-b4a3-9994a07ec672","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hétszakaszos választás első körében húsz szövetségi tagállam és szövetségi igazgatás alatt álló régió 91 választási körzetében szavaznak. ","shortLead":"A hétszakaszos választás első körében húsz szövetségi tagállam és szövetségi igazgatás alatt álló régió 91 választási...","id":"20190411_india_parlamenti_valasztas_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6005e0b8-7ffd-470e-b4a3-9994a07ec672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bbf0785-8147-4da2-83d0-6dd3cb6a1036","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_india_parlamenti_valasztas_2019","timestamp":"2019. április. 11. 05:52","title":"Már tart a választás a világ legnagyobb demokratikus országában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a619761-b17b-4841-b136-f7d76ed3af87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"2024-ben olimpia lesz a városban, addigra lényegében ki akarják pucolni a városi forgalomból a hagyományos buszokat.","shortLead":"2024-ben olimpia lesz a városban, addigra lényegében ki akarják pucolni a városi forgalomból a hagyományos buszokat.","id":"20190410_parizs_elektromos_busz_flotta_2024","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a619761-b17b-4841-b136-f7d76ed3af87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ec5564-4173-4800-a69a-6a1c3e5246a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_parizs_elektromos_busz_flotta_2024","timestamp":"2019. április. 10. 10:21","title":"Párizs berendelte az eddig legnagyobb elektromosautóbusz-flottát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e69b026-74f1-4e79-bda0-65238d5c7e6b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A budapesti klub télen leigazolt játékosáról a német rendőrség azt feltételezi, hogy a Hamaszt támogatja. ","shortLead":"A budapesti klub télen leigazolt játékosáról a német rendőrség azt feltételezi, hogy a Hamaszt támogatja. ","id":"20190411_Honved_Leigazolasakor_is_tisztaban_voltunk_BenHatira_multjaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e69b026-74f1-4e79-bda0-65238d5c7e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3e43ba-e0dc-42bf-950c-a0e88f281638","keywords":null,"link":"/sport/20190411_Honved_Leigazolasakor_is_tisztaban_voltunk_BenHatira_multjaval","timestamp":"2019. április. 11. 15:01","title":"Honvéd: \"Leigazolásakor is tisztában voltunk Ben-Hatira múltjával\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1567b25d-4170-4b16-ada6-02a82994071f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Megint a Mercedes-Benzt választották a magyar munkavállalók álommunkahelyének. A cég a LEGO-t és az IBM-et is megelőzte. ","shortLead":"Megint a Mercedes-Benzt választották a magyar munkavállalók álommunkahelyének. A cég a LEGO-t és az IBM-et is...","id":"20190412_Itt_szeretnek_a_legjobban_dolgozni_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1567b25d-4170-4b16-ada6-02a82994071f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc7b006-0585-47d5-9c3d-80b13203db65","keywords":null,"link":"/kkv/20190412_Itt_szeretnek_a_legjobban_dolgozni_a_magyarok","timestamp":"2019. április. 12. 06:15","title":"Itt szeretnek a legjobban dolgozni a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]