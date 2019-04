Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7472f7c1-a8e3-4c4e-a141-baa28ca3e227","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az illető beismerte a dolgot, de azt mondta, csak hecc volt az egész. Az MNB azonban nem kegyelmezett. ","shortLead":"Az illető beismerte a dolgot, de azt mondta, csak hecc volt az egész. Az MNB azonban nem kegyelmezett. ","id":"20190413_Piaci_manipulacio_miatt_milliokra_birsagolt_az_MNB_egy_maganszemelyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7472f7c1-a8e3-4c4e-a141-baa28ca3e227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0efe1b04-6ceb-40c1-b23e-575cb4249889","keywords":null,"link":"/kkv/20190413_Piaci_manipulacio_miatt_milliokra_birsagolt_az_MNB_egy_maganszemelyt","timestamp":"2019. április. 13. 12:23","title":"Piaci manipuláció miatt milliókra bírságolt az MNB egy magánszemélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77a7b1-95be-4616-8857-cddbdacd38ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"300 millió forintot adott a kormány arra, hogy a nem épp ideális, de legalább védett magyarországi terepeken via ferratákat építsenek.","shortLead":"300 millió forintot adott a kormány arra, hogy a nem épp ideális, de legalább védett magyarországi terepeken via...","id":"20190414_Szazmilliokbol_alakitana_kalandpakka_vedett_teruleteket_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c77a7b1-95be-4616-8857-cddbdacd38ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5bf7e9a-8156-451a-809f-150ff610e2a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Szazmilliokbol_alakitana_kalandpakka_vedett_teruleteket_a_kormany","timestamp":"2019. április. 14. 21:53","title":"Sziklamászó pályát akar a Gellért-hegyre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13d410b-6959-46e7-80aa-64d8b1826e45","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Még a kft vezetői sem – legalábbis ezt állították a hvg.hu-nak. A nem szerény összeg kiutalásáról még 2017 végén döntött a kormány, de ugyanakkora hallgatás és tagadás övezi, mint a 2,2 milliárddal megdobott lórehabilitációs központot, amiről pár napja írtunk. A háttérben felsejlik egy állami és önkormányzati vezetők látogatta nyíregyházi magánklinika, és több, az egykori fejlesztési miniszterhez kapcsolható figura. ","shortLead":"Még a kft vezetői sem – legalábbis ezt állították a hvg.hu-nak. A nem szerény összeg kiutalásáról még 2017 végén...","id":"20190415_Sesztak_Miklos_a_ket_es_fel_milliardos_kisvardai_specialis_kozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b13d410b-6959-46e7-80aa-64d8b1826e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fdbb674-9248-4413-bedd-a1b0e7541aac","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Sesztak_Miklos_a_ket_es_fel_milliardos_kisvardai_specialis_kozpont","timestamp":"2019. április. 15. 06:30","title":"2,5 milliárdot kapott egy Sesztákhoz közeli cég egy speciális központra, amiről senki nem tud semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53bb1298-5844-4e55-a858-e9e53ecc86e7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egészségügyi és magánéleti problémái miatt sokan azt hitték, vége az amerikai golfozó karrierjének. Tévedtek. ","shortLead":"Egészségügyi és magánéleti problémái miatt sokan azt hitték, vége az amerikai golfozó karrierjének. Tévedtek. ","id":"20190414_Tiger_Woods_visszatert_14_ev_utan_nyerte_meg_ujra_a_Masterst","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53bb1298-5844-4e55-a858-e9e53ecc86e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d1ed6f-da53-4197-a251-6cd18876e4e8","keywords":null,"link":"/sport/20190414_Tiger_Woods_visszatert_14_ev_utan_nyerte_meg_ujra_a_Masterst","timestamp":"2019. április. 14. 22:39","title":"Tiger Woods visszatért: 14 év után nyerte meg újra a Masterst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7da4588-4e1d-4b7a-a090-ffeff947a739","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"Zavarba ejtő néha, hogy mire képes a morális fölény. ","shortLead":"Zavarba ejtő néha, hogy mire képes a morális fölény. ","id":"20190415_Mit_keres_egy_kereszteny_konzervativ_ujsagiro_Nagy_Blanka_laba_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7da4588-4e1d-4b7a-a090-ffeff947a739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447fb283-dc27-4a58-94ed-68fc41fb9b3c","keywords":null,"link":"/elet/20190415_Mit_keres_egy_kereszteny_konzervativ_ujsagiro_Nagy_Blanka_laba_kozott","timestamp":"2019. április. 15. 09:01","title":" Mit keres egy keresztény konzervatív újságíró Nagy Blanka szoknyája alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50012fc3-89ac-4598-a6e7-2b5e0859cedd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyhéten szép tavaszi idő várható, eső nem lesz jellemző, és egyre melegszik majd a hőmérséklet.\r

\r

","shortLead":"Nagyhéten szép tavaszi idő várható, eső nem lesz jellemző, és egyre melegszik majd a hőmérséklet.\r

\r

","id":"20190415_Napos_szaraz_egyre_melegedo_ido_lesz_a_heten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50012fc3-89ac-4598-a6e7-2b5e0859cedd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deaaa3fd-dc87-4f44-b04e-337f155b9515","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Napos_szaraz_egyre_melegedo_ido_lesz_a_heten","timestamp":"2019. április. 15. 05:05","title":"Napos, száraz, egyre melegedő idő lesz a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecd90e7-cd3c-469a-b7e3-f028370c9e1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tordai Bence a House of Cards c. sorozatból elleste Frank Underwood trükkjét és szendvicset vitt a tiltakozóknak.","shortLead":"Tordai Bence a House of Cards c. sorozatból elleste Frank Underwood trükkjét és szendvicset vitt a tiltakozóknak.","id":"20190413_Parkolasi_maffia__koszontottek_Puzser_aktivistai_a_programjat_bemutato_Karacsonyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ecd90e7-cd3c-469a-b7e3-f028370c9e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8837537-373b-42a5-b904-6d4a232114b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190413_Parkolasi_maffia__koszontottek_Puzser_aktivistai_a_programjat_bemutato_Karacsonyt","timestamp":"2019. április. 13. 14:35","title":"Parkolási maffia – köszöntötték Puzsér aktivistái a programját bemutató Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de231a0f-de7f-4c5b-af79-7c54b5c07158","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német prémiumgyártó azt vázolja számunkra, hogy körülbelül milyen lehet az A2-es fejlett önvezetéssel felvértezett utódja.","shortLead":"A négykarikás német prémiumgyártó azt vázolja számunkra, hogy körülbelül milyen lehet az A2-es fejlett önvezetéssel...","id":"20190415_itt_az_audi_uj_onvezeto_kompakt_villanyautoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de231a0f-de7f-4c5b-af79-7c54b5c07158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"723d769c-8501-423b-9220-79ae16d15e66","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_itt_az_audi_uj_onvezeto_kompakt_villanyautoja","timestamp":"2019. április. 15. 08:21","title":"Gombnyomásra eltűnik a legújabb Audi kormánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]