[{"available":true,"c_guid":"4f297e7a-ce33-4015-8a95-8ff6c425b870","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Firefox következő, stabil verziója már két olyan funkciót is tartalmaz majd, amitől biztonságosabb és nyugodtabb lehet a netezés.","shortLead":"A Firefox következő, stabil verziója már két olyan funkciót is tartalmaz majd, amitől biztonságosabb és nyugodtabb...","id":"20190414_mozilla_firefox_68_kriptopenz_fingerprinting","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f297e7a-ce33-4015-8a95-8ff6c425b870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3ebfb2-22c1-4da4-8f3d-68521ceec9ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_mozilla_firefox_68_kriptopenz_fingerprinting","timestamp":"2019. április. 14. 11:03","title":"Firefoxot használ? Remek funkciók kerülnek most bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190414_Na_jo_most_mar_nezzuk_meg_mit_reggelizett_Nemeth_Szilard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a39db06-116c-44fc-ad2c-8b2502bb567d","keywords":null,"link":"/elet/20190414_Na_jo_most_mar_nezzuk_meg_mit_reggelizett_Nemeth_Szilard","timestamp":"2019. április. 14. 11:04","title":"Na jó, most már nézzük meg, mit reggelizett Németh Szilárd!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecdec0b-c94c-4821-a6f2-d7a772931640","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kissé homályos európai üzenettel vonultak demonstratíve a kárpátaljai város utcáin a két ország szélsőségesei.\r

\r

","shortLead":"Kissé homályos európai üzenettel vonultak demonstratíve a kárpátaljai város utcáin a két ország szélsőségesei.\r

\r

","id":"20190415_Egyutt_vonultak_Ungvaron_magyar_es_ukran_maszkos_szelsosegesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ecdec0b-c94c-4821-a6f2-d7a772931640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7747a6b1-9bcb-4755-af63-8638173a80fd","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Egyutt_vonultak_Ungvaron_magyar_es_ukran_maszkos_szelsosegesek","timestamp":"2019. április. 15. 05:48","title":"Együtt vonultak Ungváron magyar és ukrán maszkos szélsőségesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df568ea9-b45f-4d60-bea2-e4bd9f3d8fcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wayve nevű brit cég a jelenlegi, csúcsmodern kütyükkel felszerelt autók helyett egy olyan olcsón kialakíthatójárművet épített, ami szinte már úgy vezet, mint az ember.","shortLead":"A Wayve nevű brit cég a jelenlegi, csúcsmodern kütyükkel felszerelt autók helyett egy olyan olcsón kialakíthatójárművet...","id":"20190413_wayve_onvezeto_auto_muholdas_navigacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df568ea9-b45f-4d60-bea2-e4bd9f3d8fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7aad32-c999-4695-94bf-eb71e2e75533","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_wayve_onvezeto_auto_muholdas_navigacio","timestamp":"2019. április. 13. 09:03","title":"Videó: Ámulni fog az autón, ami már úgy vezet, mint az ember – és ehhez szinte semmi sem kellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb292a4c-05df-4d31-bd68-a2caf77c6cdb","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Ez több mint 5,4 milliárd forint. ","shortLead":"Ez több mint 5,4 milliárd forint. ","id":"20190413_20_millio_dollarjaba_kerult_a_Facebooknak_hogy_Zuckerberg_biztonsagban_legyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb292a4c-05df-4d31-bd68-a2caf77c6cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ca18d09-2919-40e0-81aa-a3b5a9a3cb3c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190413_20_millio_dollarjaba_kerult_a_Facebooknak_hogy_Zuckerberg_biztonsagban_legyen","timestamp":"2019. április. 13. 12:58","title":"20 millió dollárjába került a Facebooknak, hogy Zuckerberg biztonságban legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef24d666-498b-4b0a-8915-8855fcdc04d9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nincs több viszonylagosság, csak az van, aki Alekszandar Vucsics szerb elnök mellett van, és az, aki ellene. Mindegy, hogy jobboldali egy párt, vagy baloldali, vége van a megosztottságnak, csak így győzhetünk - ez volt a Vucsics elnök távozását követelő eddigi legnagyobb belgrádi tüntetés legfőbb üzenete. Bár a kormánypárti médiumok azt jósolták, hogy a negyedik hónapja minden szombaton felvonuló tüntetők rombolni akarnak és államcsínyre készülnek, nem volt semmiféle rendzavarás. ","shortLead":"Nincs több viszonylagosság, csak az van, aki Alekszandar Vucsics szerb elnök mellett van, és az, aki ellene. Mindegy...","id":"20190413_Most_is_tizezren_tuntettek_Orban_szovetsegese_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef24d666-498b-4b0a-8915-8855fcdc04d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a29f213-9ef2-4ec1-a5bc-23c92d399c76","keywords":null,"link":"/vilag/20190413_Most_is_tizezren_tuntettek_Orban_szovetsegese_ellen","timestamp":"2019. április. 13. 20:55","title":"Újabb ultimátumot hirdetett a szerb ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79342d70-4aa5-48f5-8b6f-a0905c34d1cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mindenar.hu szerint több Lidl-üzletben is van már junkfoodos rész.","shortLead":"A mindenar.hu szerint több Lidl-üzletben is van már junkfoodos rész.","id":"20190413_Hamburger_wrap_es_nuggets_ennyibe_kerulnek_a_Lidl_gyorsettermi_kajai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79342d70-4aa5-48f5-8b6f-a0905c34d1cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb745961-5f81-4a83-b82d-4a801333521a","keywords":null,"link":"/kkv/20190413_Hamburger_wrap_es_nuggets_ennyibe_kerulnek_a_Lidl_gyorsettermi_kajai","timestamp":"2019. április. 13. 11:25","title":"Hamburger, wrap és nuggets: ennyibe kerülnek a Lidl gyorséttermi kajái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"MTI","category":"itthon.idojaras","description":"Éjszakára viszont marad a hideg a jövőhéten is.","shortLead":"Éjszakára viszont marad a hideg a jövőhéten is.","id":"20190414_Visszater_a_tavasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7deea9-fe11-45e9-b2ed-43a88d6fb774","keywords":null,"link":"/idojaras/20190414_Visszater_a_tavasz","timestamp":"2019. április. 14. 17:03","title":"Visszatér a tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]