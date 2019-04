Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b644f019-8f24-41b8-ae8d-d8cfe2960d67","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfő este tűz ütött ki a párizsi Notre-Dame székesegyház tetején, a tetőszerkezetet azóta elemésztették a lángok, összedőlt az épület huszártornya és már az egyik harangtorony is ég.","shortLead":"Hétfő este tűz ütött ki a párizsi Notre-Dame székesegyház tetején, a tetőszerkezetet azóta elemésztették a lángok...","id":"20190415_notre_dame_tuzvesz_olvasoi_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b644f019-8f24-41b8-ae8d-d8cfe2960d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17bb1ed1-31aa-43fd-8246-2cbde18bee3f","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_notre_dame_tuzvesz_olvasoi_video","timestamp":"2019. április. 15. 22:25","title":"Párizs döbbenten figyeli, ahogy lángok mardossák a Notre-Dame-ot – olvasónk videója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f863c60c-4745-42d3-9d10-30833914e433","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lefoglalták az egyik gyanúsított luxusautóját is, ötféle drogot zsákmányolt a rendőrség.\r

\r

","shortLead":"Lefoglalták az egyik gyanúsított luxusautóját is, ötféle drogot zsákmányolt a rendőrség.\r

\r

","id":"20190415_Luxusdrogdilereket_fogtak_tobb_tizmillios_drogzsakmannyal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f863c60c-4745-42d3-9d10-30833914e433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad14cc99-981e-416e-b44f-3f0f30c5f4cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Luxusdrogdilereket_fogtak_tobb_tizmillios_drogzsakmannyal","timestamp":"2019. április. 15. 07:14","title":"Luxusdrogdílereket fogtak több tízmilliós drogzsákmánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53bb1298-5844-4e55-a858-e9e53ecc86e7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egészségügyi és magánéleti problémái miatt sokan azt hitték, vége az amerikai golfozó karrierjének. Tévedtek. ","shortLead":"Egészségügyi és magánéleti problémái miatt sokan azt hitték, vége az amerikai golfozó karrierjének. Tévedtek. ","id":"20190414_Tiger_Woods_visszatert_14_ev_utan_nyerte_meg_ujra_a_Masterst","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53bb1298-5844-4e55-a858-e9e53ecc86e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d1ed6f-da53-4197-a251-6cd18876e4e8","keywords":null,"link":"/sport/20190414_Tiger_Woods_visszatert_14_ev_utan_nyerte_meg_ujra_a_Masterst","timestamp":"2019. április. 14. 22:39","title":"Tiger Woods visszatért: 14 év után nyerte meg újra a Masterst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f5227b-0136-4de6-a45b-696c658653ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az esetet eddig az érintettek védelme miatt nem hozta nyilvánosságra a Vöröskereszt, igaz, azt sem tudják biztosan, életben van-e a fogoly. Ez a szervezet eddigi leghosszabb túsztörténete.



","shortLead":"Az esetet eddig az érintettek védelme miatt nem hozta nyilvánosságra a Vöröskereszt, igaz, azt sem tudják biztosan...","id":"20190415_Kiderult_2013_ota_raboskodik_az_Iszlam_Allamnal_egy_ujzelandi_apolono","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65f5227b-0136-4de6-a45b-696c658653ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352dda77-c2f9-46c9-9892-afce2e8dc190","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Kiderult_2013_ota_raboskodik_az_Iszlam_Allamnal_egy_ujzelandi_apolono","timestamp":"2019. április. 15. 10:32","title":"Kiderült, 2013 óta raboskodik az Iszlám Államnál egy új-zélandi ápolónő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4741cd12-f5d2-4580-824e-1cecaea680ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisbabákat nem lehet megkérdezni a tudásukról, de a csecsemőkutatóknak sikerül megkerülniük ezt a korlátot. Hogyan tanulnak a kisgyerekek másoktól? Miben különbözik a másoktól szerzett tudás az egyénileg tanulttól? A CEU következő rendezvényén, április 25-én a legnagyobbaktól tudhatjuk meg, mi van a legkisebbek fejében.\r

\r

","shortLead":"A kisbabákat nem lehet megkérdezni a tudásukról, de a csecsemőkutatóknak sikerül megkerülniük ezt a korlátot. Hogyan...","id":"20190415_Honnan_szerzik_a_csecsemok_a_tudasukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4741cd12-f5d2-4580-824e-1cecaea680ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15e4564-bcfa-4f22-abba-3a0a303f8dd0","keywords":null,"link":"/elet/20190415_Honnan_szerzik_a_csecsemok_a_tudasukat","timestamp":"2019. április. 15. 10:33","title":"Honnan szerzik a csecsemők a tudásukat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7d97e5-5bbd-44e4-a124-26aa3034e58b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai vezető most már az ország fegyveres erőinek a főparancsnokaként is bemutatkozhat. ","shortLead":"Az észak-koreai vezető most már az ország fegyveres erőinek a főparancsnokaként is bemutatkozhat. ","id":"20190416_Ujabb_titulust_kapott_Kim_Dzsong_Un","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b7d97e5-5bbd-44e4-a124-26aa3034e58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb35a263-9f26-452c-a6ae-64082638fcef","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Ujabb_titulust_kapott_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2019. április. 16. 10:58","title":"Újabb titulust kapott Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c4e1c1-fb93-452e-94cb-1f0b64697865","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190415_Uj_albummal_jelentkezik_Madonna_itt_egy_kis_izelito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50c4e1c1-fb93-452e-94cb-1f0b64697865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb3fce5-af00-4ade-9457-b16d248f8a5f","keywords":null,"link":"/elet/20190415_Uj_albummal_jelentkezik_Madonna_itt_egy_kis_izelito","timestamp":"2019. április. 15. 14:55","title":"Jön az új Madonna-album, itt egy kis ízelítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb71237c-6581-4242-b265-d2e83dfdec78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szentendrén eléggé durva fordulatokat vett egy parkolási vita.\r

\r

","shortLead":"Szentendrén eléggé durva fordulatokat vett egy parkolási vita.\r

\r

","id":"20190415_Parkolasi_vitanak_indult_baltacsapas_okolharc_eldobott_szek_lett_belole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb71237c-6581-4242-b265-d2e83dfdec78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e5f157-cfdd-4afd-bbe7-71090c850b94","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_Parkolasi_vitanak_indult_baltacsapas_okolharc_eldobott_szek_lett_belole","timestamp":"2019. április. 15. 10:46","title":"Parkolási vitának indult, baltacsapás, ökölharc, eldobott szék lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]