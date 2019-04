Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3fca1ea-79df-43bc-9097-92ddb532ba9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatkedvelőket, illetve az állatokat szívesen fotózókat célozza egy újonnan indult magyar oldal, amely egyben verseny is. Nem műtermi alkotásokat várnak, szinte bármivel lehet nevezni. ","shortLead":"Az állatkedvelőket, illetve az állatokat szívesen fotózókat célozza egy újonnan indult magyar oldal, amely egyben...","id":"20190417_allatfoto_allatfajok_fajbook_mate_bence","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3fca1ea-79df-43bc-9097-92ddb532ba9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b235a4-ccd7-4b34-83ee-125da02e22e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_allatfoto_allatfajok_fajbook_mate_bence","timestamp":"2019. április. 17. 13:33","title":"Itt a Fajbook, egy új magyar oldal, állatfotókkal lehet versenyezni rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee866e88-d0f4-4c79-9ea5-f67988b5de95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európában mostantól csak erős és takarékos gázolajos egységgel rendelhető a sportos német szedán és kupé.","shortLead":"Európában mostantól csak erős és takarékos gázolajos egységgel rendelhető a sportos német szedán és kupé.","id":"20190417_csak_es_kizarolag_dizel_itt_a_347_loeros_uj_audi_s5","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee866e88-d0f4-4c79-9ea5-f67988b5de95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f482567a-f9ca-443c-9cad-d96e0412b719","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_csak_es_kizarolag_dizel_itt_a_347_loeros_uj_audi_s5","timestamp":"2019. április. 17. 13:21","title":"Csak és kizárólag dízel: itt a 347 lóerős új Audi S5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39765771-7425-4cfb-abf1-6eee0f4880a7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nem nehéz észrevenni az ellenmondást, hogy egyre nagyobb az igényünk a sovány test iránt, miközben a Föld minden olyan részén, ahol tartósan és tömegesen van mit enni, egyre inkább elhízik az emberiség.","shortLead":"Nem nehéz észrevenni az ellenmondást, hogy egyre nagyobb az igényünk a sovány test iránt, miközben a Föld minden olyan...","id":"20190418_Ezert_is_eszunk_annyit_az_unnepekkor_mintha_nem_lenne_holnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39765771-7425-4cfb-abf1-6eee0f4880a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042ebd2f-bbdb-4f49-8dc1-e288c8276f58","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190418_Ezert_is_eszunk_annyit_az_unnepekkor_mintha_nem_lenne_holnap","timestamp":"2019. április. 18. 12:15","title":"Ezért is eszünk annyit az ünnepekkor, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 14-es kilométernél történt a baleset.\r

\r

","shortLead":"Az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 14-es kilométernél történt a baleset.\r

\r

","id":"20190417_Negyes_baleset_az_M0on_Budatetenynel_nagy_a_dugo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec92e41-11f1-4c4c-9166-e6aa65975be9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_Negyes_baleset_az_M0on_Budatetenynel_nagy_a_dugo","timestamp":"2019. április. 17. 09:36","title":"Négyes baleset az M0-on Budatéténynél, nagy a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabac6bd-02c8-4c64-91c8-ba5846502fd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Junckeréknek menniük kell, az Európai Bizottság hazudik a migránskártyákról, nagypénteken lazacot eszik – Németh Szilárd interjút adott a Magyar Hírlapnak.\r

\r

","shortLead":"Junckeréknek menniük kell, az Európai Bizottság hazudik a migránskártyákról, nagypénteken lazacot eszik – Németh...","id":"20190417_Nemeth_Szilard_Ugyanaz_a_helyzet_most_mint_1849ben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cabac6bd-02c8-4c64-91c8-ba5846502fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4e9b9f-9567-4d0a-b224-65366381943b","keywords":null,"link":"/itthon/20190417_Nemeth_Szilard_Ugyanaz_a_helyzet_most_mint_1849ben","timestamp":"2019. április. 17. 07:52","title":"Németh Szilárd: Ugyanaz a helyzet most, mint 1849-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6fe6ad-7c2c-45fa-a189-538cbff9b1b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ronaldo megint gólt fejelt, de hiába, a hollandok egyenlíteni tudtak, majd a vezetést is megszerezték. Az Ajax legutóbb Madridban tett csodát, most Torinóban sikerült. A Barca is elődöntős. ","shortLead":"Ronaldo megint gólt fejelt, de hiába, a hollandok egyenlíteni tudtak, majd a vezetést is megszerezték. Az Ajax legutóbb...","id":"20190417_Megint_varazsolt_az_Ajax_a_Juventust_is_kiejtettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a6fe6ad-7c2c-45fa-a189-538cbff9b1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a3f0cb-5b3d-4f19-b2b9-edc19a6d9218","keywords":null,"link":"/sport/20190417_Megint_varazsolt_az_Ajax_a_Juventust_is_kiejtettek","timestamp":"2019. április. 17. 04:59","title":"Megint varázsolt az Ajax, a Juventust is kiejtette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most kell cselekedni a klímaváltozás megállítása érdekében – mondta a 16 éves svéd klímavédő aktivista Strasbourgban. Greta Thunberg szerint nincs idő várni.","shortLead":"Most kell cselekedni a klímaváltozás megállítása érdekében – mondta a 16 éves svéd klímavédő aktivista Strasbourgban...","id":"20190417_greta_thunberg_kornyezetvedelem_klimavaltozas_klimavedelem_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97d4b2e-e0b8-4e6c-8df9-a78e65cfe98a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_greta_thunberg_kornyezetvedelem_klimavaltozas_klimavedelem_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. április. 17. 09:33","title":"A Notre-Dame-ot újra lehet építeni, a környezetünket már nem biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bb9d7e-341e-43b6-9b61-05038da2619c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem adja fel Recep Tayyip Erdogan pártja, akkor is megtámadnák az elvesztett isztambuli főpolgármester-választást, amikor az új városvezető átvette a megbízólevelét.","shortLead":"Nem adja fel Recep Tayyip Erdogan pártja, akkor is megtámadnák az elvesztett isztambuli főpolgármester-választást...","id":"20190417_Atvette_megbizolevelet_Isztambul_uj_fopolgarmestere_de_meg_mindig_megfurnak_a_gyozelmet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60bb9d7e-341e-43b6-9b61-05038da2619c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80719d65-836e-4ea1-b314-9c21dc864049","keywords":null,"link":"/vilag/20190417_Atvette_megbizolevelet_Isztambul_uj_fopolgarmestere_de_meg_mindig_megfurnak_a_gyozelmet","timestamp":"2019. április. 17. 16:38","title":"Átvette megbízólevelét Isztambul új főpolgármestere, de még mindig megfúrnák a győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]