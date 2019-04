Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"78 évesen elhunyt az Antall-kormány egykori privatizációval is foglalkozó államtikára.\r

\r

","shortLead":"78 évesen elhunyt az Antall-kormány egykori privatizációval is foglalkozó államtikára.\r

\r

","id":"20190421_Elhunyt_Pongracz_Tibor_egykori_allamtitkar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fac660-5605-4667-993c-ad23bf1e5662","keywords":null,"link":"/itthon/20190421_Elhunyt_Pongracz_Tibor_egykori_allamtitkar","timestamp":"2019. április. 21. 16:49","title":"Elhunyt Pongrácz Tibor egykori államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881c9793-4e70-46c2-907b-c45b30f72567","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező szerint nem volt fair az eljárás. Az Oscart odaítélő testület szerint viszont igen, és nem fogják megváltoztatni a döntést.\r

\r

","shortLead":"A rendező szerint nem volt fair az eljárás. Az Oscart odaítélő testület szerint viszont igen, és nem fogják...","id":"20190423_Roman_Polanski_beperli_az_Amerikai_Filmakademiat_mert_kizartak_az_nemi_eroszak_ugye_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=881c9793-4e70-46c2-907b-c45b30f72567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2c985b-02ea-4330-b6f3-7a4cfd33a5b1","keywords":null,"link":"/kultura/20190423_Roman_Polanski_beperli_az_Amerikai_Filmakademiat_mert_kizartak_az_nemi_eroszak_ugye_miatt","timestamp":"2019. április. 23. 12:09","title":"Roman Polanski beperli az Amerikai Filmakadémiát, mert kizárták a nemi erőszak ügye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Notre-Dame leégése után arra keresik a választ, hogyan lehetne jobban együttműködni, hogy megóvjuk az EU kulturális emlékeit. ","shortLead":"A Notre-Dame leégése után arra keresik a választ, hogyan lehetne jobban együttműködni, hogy megóvjuk az EU kulturális...","id":"20190422_A_franciak_azt_kerik_nevezzunk_meg_egy_magyar_emlekhelyet_aminek_kiemelt_vedelemre_van_szuksege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9675ed-12bc-4d0e-bbb6-3916181c8579","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190422_A_franciak_azt_kerik_nevezzunk_meg_egy_magyar_emlekhelyet_aminek_kiemelt_vedelemre_van_szuksege","timestamp":"2019. április. 22. 12:42","title":"A franciák azt kérik: nevezzünk meg egy magyar emlékhelyet, aminek kiemelt védelemre van szüksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9fca626-730f-4f82-bd72-0a56c4014948","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rút halállal végződött egy jókora fehér cápa élete a hétvégén Japán közelében. ","shortLead":"Rút halállal végződött egy jókora fehér cápa élete a hétvégén Japán közelében. ","id":"20190423_teknos_feher_capa_greg_vella_csendes_ocean","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9fca626-730f-4f82-bd72-0a56c4014948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f1daf4-fd9d-40da-abaa-dd7a6ba120b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_teknos_feher_capa_greg_vella_csendes_ocean","timestamp":"2019. április. 23. 15:33","title":"Teknős szorult a hatalmas cápa szájába, el is pusztult miatta – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1da9416-8c7d-4fe1-bdbd-208c068dc5e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A JerryRigEverything nevű YouTube-csatorna videósa megmutatta, hogy néz ki a valóságban a kamerarendszer, ami a csúcsra repítette a Huawei P30 Prót.","shortLead":"A JerryRigEverything nevű YouTube-csatorna videósa megmutatta, hogy néz ki a valóságban a kamerarendszer, ami a csúcsra...","id":"20190423_huawei_p30_pro_jerry_rig_everything_teardown","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1da9416-8c7d-4fe1-bdbd-208c068dc5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29633b70-5318-42ef-a2af-c637663eb267","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_huawei_p30_pro_jerry_rig_everything_teardown","timestamp":"2019. április. 23. 08:33","title":"Videó: Szétszedték a Huawei P30 Prót, ezt találták a belsejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00905d44-fb87-4157-b636-12126cc813c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kint tartózkodó magyarok jól vannak, állt az RTL Klub Híradójában.



","shortLead":"A kint tartózkodó magyarok jól vannak, állt az RTL Klub Híradójában.



","id":"20190421_Sri_Lanka_totalis_blokad_volt_a_merenylet_napjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00905d44-fb87-4157-b636-12126cc813c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c3bb3ea-89d3-48b0-8f2e-56899a149ae1","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Sri_Lanka_totalis_blokad_volt_a_merenylet_napjan","timestamp":"2019. április. 21. 19:53","title":"Srí Lanka: totális blokád volt a merénylet napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eljárások során például szállodát, milliós értékű lovakat, Fabergé-tojást, egyedi ékszereket is lefoglaltak.","shortLead":"Az eljárások során például szállodát, milliós értékű lovakat, Fabergé-tojást, egyedi ékszereket is lefoglaltak.","id":"20190423_Tobb_mint_15_milliard_forintnyi_vagyont_foglalt_le_tavaly_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb1dc10-a3a9-4f7f-9fb4-40b0d10074dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_Tobb_mint_15_milliard_forintnyi_vagyont_foglalt_le_tavaly_a_rendorseg","timestamp":"2019. április. 23. 09:05","title":"Több mint 15 milliárd forintnyi vagyont foglalt le tavaly a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe24e51-7467-4ce0-8722-fab73a711a55","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki ittasan vagy drog befolyása alatt vezet és okoz balesetet, minden biztosítás hatálya alól kiírja magát, figyelmeztetnek a szakértők.\r

\r

","shortLead":"Aki ittasan vagy drog befolyása alatt vezet és okoz balesetet, minden biztosítás hatálya alól kiírja magát...","id":"20190421_Otmillioba_is_fajhat_a_husveti_ittas_vezetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fe24e51-7467-4ce0-8722-fab73a711a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5bb6c03-fa46-42cd-8db9-cf4f7626db33","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_Otmillioba_is_fajhat_a_husveti_ittas_vezetes","timestamp":"2019. április. 21. 18:02","title":"Ötmillióba is fájhat a húsvéti ittas vezetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]