[{"available":true,"c_guid":"c647edb6-8a07-4cf7-98e2-6ec61fa2d5db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavalyi letiltások után sem állt le az összeesküvés-elméletek terjesztésével Alex Jones, sőt, megpróbálták kijátszani a rendszert. A Facebook most újra módosította a felhasználási feltételeit, és lecsapott a konteógyárakra.","shortLead":"A tavalyi letiltások után sem állt le az összeesküvés-elméletek terjesztésével Alex Jones, sőt, megpróbálták kijátszani...","id":"20190206_alex_jones_osszeeskuves_elmelet_konteogyaros_konspiracios_teoria_facebook_oldal_torlese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c647edb6-8a07-4cf7-98e2-6ec61fa2d5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d923fa-0433-4027-a6c7-8c205a228a49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_alex_jones_osszeeskuves_elmelet_konteogyaros_konspiracios_teoria_facebook_oldal_torlese","timestamp":"2019. február. 06. 10:33","title":"Lecsapott a Facebook: újabb 22 oldalát törölték az összeesküvés-elméleteket terjesztő rádiósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b121a132-10ab-4fb7-84cc-d67ea8d44a44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint két hete futott zátonyra egy román felségjelzésű teherszállító hajó a Dunán. Egy drónos látványos felvételt készített a veszteglő óriási gépezetről. A korábban az RTL Klubon is bemutatott képkockák után most megmutatjuk a teljes felvételt.","shortLead":"Több mint két hete futott zátonyra egy román felségjelzésű teherszállító hajó a Dunán. Egy drónos látványos felvételt...","id":"20190205_duna_esztergom_helemba_sziget_zatonyra_futott_roman_hajo_dron_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b121a132-10ab-4fb7-84cc-d67ea8d44a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719a06c5-130e-43cc-9c01-7d23c0830b04","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_duna_esztergom_helemba_sziget_zatonyra_futott_roman_hajo_dron_video","timestamp":"2019. február. 05. 10:03","title":"Látványos légi videó készült a Dunán vesztegelő, zátonyra futott hajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc0b1dc-e799-4dbb-abd8-d3aba8fa4913","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felfrissített külcsínnel és modernizált technikával támad a német gyártó bestseller modellje.","shortLead":"Felfrissített külcsínnel és modernizált technikával támad a német gyártó bestseller modellje.","id":"20190206_lelepleztek_itt_az_uj_volkswagen_passat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dc0b1dc-e799-4dbb-abd8-d3aba8fa4913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfc83f1-546a-4339-9180-1a0403a309fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_lelepleztek_itt_az_uj_volkswagen_passat","timestamp":"2019. február. 06. 09:21","title":"Leleplezték, itt az új Volkswagen Passat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Északi-sark és Norvégia közötti térségben fekvő Spitzbergák szigetcsoport a bolygó leggyorsabban melegedő területei közé tartozik - állítják norvég kutatók, akik szerint a térségben megszaporodó hólavinák, esőzések és egyéb természeti jelenségek \"pusztító\" változásokat hozhatnak 2100-ra.","shortLead":"Az Északi-sark és Norvégia közötti térségben fekvő Spitzbergák szigetcsoport a bolygó leggyorsabban melegedő területei...","id":"20190206_spitzbergak_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_uveghazhatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f5fb91-72c0-4e83-a34f-aec65632d179","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_spitzbergak_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_uveghazhatas","timestamp":"2019. február. 06. 19:04","title":"Van egy hely a Földön, ahol vészes gyorsasággal emelkedik a hőmérséklet, a kutatók is aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afeecef1-008d-4fc6-8004-55a25a454781","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idős tulaj a Facebookon osztotta meg a vele történteket, az anyagi kár jelentős.","shortLead":"Az idős tulaj a Facebookon osztotta meg a vele történteket, az anyagi kár jelentős.","id":"20190206_77_eves_rokkant_jardan_parkolo_audi_a8asat_karcoltak_korbe_budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afeecef1-008d-4fc6-8004-55a25a454781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f2e0e80-a61f-4a10-9ec4-b6dabdaadcd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_77_eves_rokkant_jardan_parkolo_audi_a8asat_karcoltak_korbe_budapesten","timestamp":"2019. február. 06. 08:25","title":"77 éves rokkant járdán parkoló Audi A8-asát karcolták körbe Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b0f715-608d-49e9-bad0-f86bf737c8b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rogán Antal tolmácsolta a kegyvesztést később.","shortLead":"Rogán Antal tolmácsolta a kegyvesztést később.","id":"20190206_Elore_megkapta_a_kerdeseket_Varga_Istvan_akinek_az_interju_utan_tavoznia_kellett_a_fideszes_mediaholding_elerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3b0f715-608d-49e9-bad0-f86bf737c8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67f0f2e-c429-49ee-be78-cb054e2cbdc8","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Elore_megkapta_a_kerdeseket_Varga_Istvan_akinek_az_interju_utan_tavoznia_kellett_a_fideszes_mediaholding_elerol","timestamp":"2019. február. 06. 09:00","title":"Előre megkaphatta a kérdéseket Varga István, akinek az interjú után távoznia kellett a fideszes médiaholding éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0792357-93f4-4c3a-ab65-3c80866594d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az agyi anyagcsere-folyamatokat tekintve a nők általában négy évvel fiatalabbnak látszanak, mint a férfiak – ezt állítják amerikai kutatók. ","shortLead":"Az agyi anyagcsere-folyamatokat tekintve a nők általában négy évvel fiatalabbnak látszanak, mint a férfiak – ezt...","id":"20190205_noi_agy_oregszik_ferfi_agy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0792357-93f4-4c3a-ab65-3c80866594d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3abd133b-d97e-4c20-a4d0-7cb0a496a06c","keywords":null,"link":"/elet/20190205_noi_agy_oregszik_ferfi_agy","timestamp":"2019. február. 05. 12:29","title":"A nők fiatalabbnak tűnnek az agyi működésük alapján, mint a férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"256e31b1-202a-4c6b-8695-84e1b0bc6698","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az a kategória, amit ha nem látnánk, azt mondanánk csak mese.","shortLead":"Ez az a kategória, amit ha nem látnánk, azt mondanánk csak mese.","id":"20190205_Lightning_Motorcycle_LS_218","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=256e31b1-202a-4c6b-8695-84e1b0bc6698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241a19d4-ccf2-4d84-a4db-7a321f099bb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_Lightning_Motorcycle_LS_218","timestamp":"2019. február. 05. 15:48","title":"Ilyen utcai motor nincs másik: 2 másodperc alatt ugrik 160-ról 240-re – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]