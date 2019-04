Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20b1ed72-9c47-4b85-8c40-2d3788f044bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amúgy is vízzel telt épületrészekre végzetes lehet egy heves eső, így a további pusztulást elkerülendő gyorsan megpróbálják letakarni az épületet.\r

\r

","shortLead":"Az amúgy is vízzel telt épületrészekre végzetes lehet egy heves eső, így a további pusztulást elkerülendő gyorsan...","id":"20190423_Ujabb_veszely_leselkedik_a_leegett_NotreDamera_az_eso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20b1ed72-9c47-4b85-8c40-2d3788f044bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe03361-beae-4e10-bddf-40be232d86b9","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Ujabb_veszely_leselkedik_a_leegett_NotreDamera_az_eso","timestamp":"2019. április. 23. 14:14","title":"Újabb veszély leselkedik a leégett Notre-Dame-ra: az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rájuk kiszabott, sokmilliárdos uniós büntetés után a Google nem viaskodik tovább, lehetővé teszi, hogy a felhasználók új androidos telefonjuk első használatba vételekor eldöntsék, melyik böngészőt és keresőmotort akarják használni telefonjaikon. A kicsinek tűnő módosítás a Google-nak idővel nagyon is fájhat.","shortLead":"A rájuk kiszabott, sokmilliárdos uniós büntetés után a Google nem viaskodik tovább, lehetővé teszi, hogy a felhasználók...","id":"20190423_google_android_bongeszo_keresomotor_europai_bizottsag_birsag_unios_versenyszabalyozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a759fa-c8cb-4b4c-b5ff-03ca5468fc81","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_google_android_bongeszo_keresomotor_europai_bizottsag_birsag_unios_versenyszabalyozas","timestamp":"2019. április. 23. 09:03","title":"Androidos telefonja van? Nagy változásra számíthat már bekapcsoláskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04e28f7-ff2d-483b-bfce-4bef109be383","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök az osztrák hatóságok által körözött motorokat foglaltak le a Kiszombornál lévő határátkelőn.","shortLead":"A magyar rendőrök az osztrák hatóságok által körözött motorokat foglaltak le a Kiszombornál lévő határátkelőn.","id":"20190423_Harombol_ket_motor_lopott_volt_a_roman_autos_szallitmanyaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d04e28f7-ff2d-483b-bfce-4bef109be383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5329cfd-2c8c-4f4f-beaf-a19f79e0f32f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_Harombol_ket_motor_lopott_volt_a_roman_autos_szallitmanyaban","timestamp":"2019. április. 23. 14:01","title":"Háromból két motor lopott volt egy román autós szállítmányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ea3902-72b2-42e8-a97c-fbd0281224c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft 2017 óta tervezi, hogy megszünteti a Paintet, és csak a Windows Store-ból lesz majd elérhető a program. Most viszont már egészen másként gondolkodnak róla.","shortLead":"A Microsoft 2017 óta tervezi, hogy megszünteti a Paintet, és csak a Windows Store-ból lesz majd elérhető a program...","id":"20190423_paint_kepszerkeszto_windows_10_microsoft","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21ea3902-72b2-42e8-a97c-fbd0281224c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0cbf1e8-f26e-4a8f-84cf-e7dac1b227ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_paint_kepszerkeszto_windows_10_microsoft","timestamp":"2019. április. 23. 11:33","title":"Szereti a Paintet? A Microsoft végre döntött a sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kétszázezernél is több magyar él Németországban.","shortLead":"Kétszázezernél is több magyar él Németországban.","id":"20190423_Tobb_magyar_szuletett_tavaly_Nemetorszagban_mint_Nograd_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc869f35-95b9-40ce-a451-f56ad5f0ca1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_Tobb_magyar_szuletett_tavaly_Nemetorszagban_mint_Nograd_megyeben","timestamp":"2019. április. 23. 19:55","title":"Több magyar született tavaly Németországban, mint Nógrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd073c96-b27b-487c-bca9-18cb5fd500ca","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Naruhito herceg trónra lépése új korszak kezdetét is jelenti Japánban. Az uralkodó személyéhez kötött, több mint ezeréves hagyomány jól megfér a modern világgal.","shortLead":"Naruhito herceg trónra lépése új korszak kezdetét is jelenti Japánban. Az uralkodó személyéhez kötött, több mint...","id":"201916__japan_korszakok__csodalatos_harmonia__evezredes_szokas__az_ido_hosszu_tortenete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd073c96-b27b-487c-bca9-18cb5fd500ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611e3542-47c3-43df-8ae4-16ae105b5a9e","keywords":null,"link":"/vilag/201916__japan_korszakok__csodalatos_harmonia__evezredes_szokas__az_ido_hosszu_tortenete","timestamp":"2019. április. 22. 15:00","title":"Japán átfordult a Csodálatos harmónia korszakára, és már előre örül neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2daff3b3-5a48-44a6-bebd-c9409e45f9c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Virág Judit Galériában egy okoseszköz és a kiterjesztett valóság segítségével tanulhatják meg a nők, hogyan kell elvégezni helyesen a mellvizsgálatot.","shortLead":"A Virág Judit Galériában egy okoseszköz és a kiterjesztett valóság segítségével tanulhatják meg a nők, hogyan kell...","id":"20190423_mellrak_emlorak_onvizsgalat_virag_judit_galeria_kiallitas_kiterjesztett_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2daff3b3-5a48-44a6-bebd-c9409e45f9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d3500c-d38d-49be-a6ed-77072dd8d3df","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_mellrak_emlorak_onvizsgalat_virag_judit_galeria_kiallitas_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. április. 23. 13:03","title":"Különleges kiállítás nyílt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e98bdd-4912-4150-be6d-fc35ccaeebeb","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A thaiföldi hatóságok megkezdték hétfőn a világ első olyan lakóházának a felszámolását, amelyet egy amerikai-thaiföldi pár létesített a thaiföldi partok mentén a nyílt tengeren, úgymond kívül minden ország vagy bíróság joghatóságán.","shortLead":"A thaiföldi hatóságok megkezdték hétfőn a világ első olyan lakóházának a felszámolását, amelyet egy amerikai-thaiföldi...","id":"20190422_Lesujtottak_a_vilag_elso_torvenyen_kivuli_tengeri_lakhelyere_Thaifoldon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0e98bdd-4912-4150-be6d-fc35ccaeebeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2634766-deaf-45e2-b949-43218fe5ca76","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190422_Lesujtottak_a_vilag_elso_torvenyen_kivuli_tengeri_lakhelyere_Thaifoldon","timestamp":"2019. április. 22. 19:21","title":"Lesújtottak a világ első \"törvényen kívüli\" tengeri lakhelyére Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]