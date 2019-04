Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Munira Abdulla 1991-ben autóbalesetet szenvedett és kómába esett. Senki nem hitte, hogy felébred, de 2018-ban magához tért, és azóta is szépen gyógyul. ","shortLead":"Munira Abdulla 1991-ben autóbalesetet szenvedett és kómába esett. Senki nem hitte, hogy felébred, de 2018-ban magához...","id":"20190423_koma_autobaleset_vegetativ_allapot_munira_abdulla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c1206f-b9e2-4508-8764-ee4282c8d34c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_koma_autobaleset_vegetativ_allapot_munira_abdulla","timestamp":"2019. április. 23. 17:33","title":"Igazi csoda: 27 évig volt kómában, de felébredt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ceb17cc-91c3-43f3-a5f9-6183a3f2f27f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az irigység is a tisztességes élet elengedhetetlen kelléke. Felszólítás cselekvésre, aminek engedelmeskedni kell, hiszen a személyiségünk zugaiból küldött, alaktalan üzenetek ezek – vallja Alain de Botton filozófus. ","shortLead":"Az irigység is a tisztességes élet elengedhetetlen kelléke. Felszólítás cselekvésre, aminek engedelmeskedni kell...","id":"20190423_Baje_ha_irigyeljuk_masok_sikeret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ceb17cc-91c3-43f3-a5f9-6183a3f2f27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f43fb74-52af-4200-be75-1d807643aad9","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190423_Baje_ha_irigyeljuk_masok_sikeret","timestamp":"2019. április. 23. 13:15","title":"Baj-e, ha irigyeljük mások sikerét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21add920-5cc3-4f5d-aaaf-af79eeda0a30","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tenyerük és cipőtalpuk lenyomatát is őrzi majd a Chinese Theatre előtti tér.","shortLead":"A tenyerük és cipőtalpuk lenyomatát is őrzi majd a Chinese Theatre előtti tér.","id":"20190424_A_Bosszuallok_szineszei_is_orok_nyomot_hagytak_a_hollywoodi_cementben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21add920-5cc3-4f5d-aaaf-af79eeda0a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b36e22b0-2b5a-4a75-8ae6-a0bbc58b8eb2","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_A_Bosszuallok_szineszei_is_orok_nyomot_hagytak_a_hollywoodi_cementben","timestamp":"2019. április. 24. 10:44","title":"A Bosszúállók színészei is örök nyomot hagytak a hollywoodi cementben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f565b16-2e90-40d4-8712-6ff00db52698","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyot nőtt a belföldi turizmus az év első hónapjaiban.","shortLead":"Nagyot nőtt a belföldi turizmus az év első hónapjaiban.","id":"20190424_Budapest_Eger_es_Zakopane_a_magyar_turistak_kedvenc_varosai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f565b16-2e90-40d4-8712-6ff00db52698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85a5964a-9fda-46ed-a8da-8676ef33501e","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Budapest_Eger_es_Zakopane_a_magyar_turistak_kedvenc_varosai","timestamp":"2019. április. 24. 09:40","title":"Budapest, Eger és Zakopane a magyar turisták kedvenc városai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017e7c3e-da9b-44bd-ae2a-33c4976698eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Petőfi sétány közelében található épület üzemi része és az eladótér teteje is teljes terjedelemben égett. ","shortLead":"A Petőfi sétány közelében található épület üzemi része és az eladótér teteje is teljes terjedelemben égett. ","id":"20190422_Tejesen_kiegett_egy_cukraszda_Leanyfalun","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=017e7c3e-da9b-44bd-ae2a-33c4976698eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d935691f-d17c-4983-a9a0-fc762c0fe8cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190422_Tejesen_kiegett_egy_cukraszda_Leanyfalun","timestamp":"2019. április. 22. 15:59","title":"Tejesen kiégett egy cukrászda Leányfalun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Saját pártot alapítottak a konzervatívoktól és a Munkáspártból kilépett Brexit-ellenes képviselők, és elkezdtek kampányolni az EP-választás előtt.","shortLead":"Saját pártot alapítottak a konzervatívoktól és a Munkáspártból kilépett Brexit-ellenes képviselők, és elkezdtek...","id":"20190423_Boris_Johnson_hugaval_kampanyol_a_Brexitellenes_part","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ebf3a48-d78f-409e-8897-a15e01a6c5dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Boris_Johnson_hugaval_kampanyol_a_Brexitellenes_part","timestamp":"2019. április. 23. 18:01","title":"Boris Johnson húgával kampányol a Brexit-ellenes párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a Budapestre menőt ne. A ráckevei HÉV április 27-én és 28-án ugyanis két szakaszra osztva közlekedik, Szigetszentmiklós-Gyártelep és Soroksár között HÉV-pótló buszokkal lehet utazni, melyek a szigetszentmiklósi megállókat nem érintik.","shortLead":"Legalábbis a Budapestre menőt ne. A ráckevei HÉV április 27-én és 28-án ugyanis két szakaszra osztva közlekedik...","id":"20190424_Ne_keresse_Szigetszentmikloson_a_HEVet_ezen_a_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d11aae5-2a4b-4e9d-868b-4df11a21d409","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_Ne_keresse_Szigetszentmikloson_a_HEVet_ezen_a_hetvegen","timestamp":"2019. április. 24. 14:53","title":"Ne keresse Szigetszentmiklóson a HÉV-et ezen a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089a6c0c-2b46-4a3e-bcb3-e7adc1474899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"EP-kampányra használták a kerületi képviselők az ingyenes helyi lapot, amire nem lett volna lehetőségük, így sérült az esélyegyenlőség, hiszen más pártok nem kampányolhattak.\r

\r

","shortLead":"EP-kampányra használták a kerületi képviselők az ingyenes helyi lapot, amire nem lett volna lehetőségük, így sérült...","id":"20190423_Felnyomta_az_erzsebeti_keruleti_lapot_a_kutyapart_es_igaza_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=089a6c0c-2b46-4a3e-bcb3-e7adc1474899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"250f3a2e-90a7-47bb-b98a-316e24132c43","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Felnyomta_az_erzsebeti_keruleti_lapot_a_kutyapart_es_igaza_lett","timestamp":"2019. április. 23. 14:42","title":"Felnyomta az erzsébetvárosi kerületi lapot a Kétfarkú, és igaza lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]