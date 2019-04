Műemléket bont a kormány a Trianon-emlékműhöz

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Útinform tájékoztatása szerint az ország több pontján is torlódásokra kell számítani.","shortLead":"Az Útinform tájékoztatása szerint az ország több pontján is torlódásokra kell számítani.","id":"20190422_Tobb_kilometeres_a_kocsisor_Hegyeshalomnal_a_kilepo_oldalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9066763-e23d-491f-a886-7722ad6b8cf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190422_Tobb_kilometeres_a_kocsisor_Hegyeshalomnal_a_kilepo_oldalon","timestamp":"2019. április. 22. 16:16","title":"Több kilométeres a kocsisor Hegyeshalomnál, a kilépő oldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22bfa709-8b61-47ee-ad90-94da71df707d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190423_Es_akkor_feltunik_a_Sesame_Street_vicces_babja_a_Tronok_Harcaban_aki_megoldja_a_tronviszalyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22bfa709-8b61-47ee-ad90-94da71df707d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5b580b-5798-4645-8884-13e3d730b4f8","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Es_akkor_feltunik_a_Sesame_Street_vicces_babja_a_Tronok_Harcaban_aki_megoldja_a_tronviszalyt","timestamp":"2019. április. 23. 14:16","title":"Feltűnik a Sesame Street vicces bábja a Trónok Harcában, és megoldja a trónviszályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc4dc92a-a83a-4669-8be8-88329d327f12","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Achilles-ín-szakadást szenvedett hétfőn este Callum Hudson-Odoi, a Chelsea válogatott támadója. Ebben az idényben már biztosan nem léphet pályára.\r

","shortLead":"Achilles-ín-szakadást szenvedett hétfőn este Callum Hudson-Odoi, a Chelsea válogatott támadója. Ebben az idényben már...","id":"20190423_callum_hudson_odoi_chelsea_premier_league_serules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc4dc92a-a83a-4669-8be8-88329d327f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c637a8-ccc3-450e-a260-7d46277298dd","keywords":null,"link":"/sport/20190423_callum_hudson_odoi_chelsea_premier_league_serules","timestamp":"2019. április. 23. 11:35","title":"Kidőlt a Chelsea fiatal sztárja, vége a szezonjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2219b5f-3923-4899-8da5-cb9a91a99c5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nevükkel is vállalják véleményüket azok a Boeing-dolgozók, akik szerint súlyos mulasztások történnek a Boeing charlestoni, 787-es Dreamlinereket összeszerelő üzemében.","shortLead":"Nevükkel is vállalják véleményüket azok a Boeing-dolgozók, akik szerint súlyos mulasztások történnek a Boeing...","id":"20190424_boeing_charleston_gyar_minosegi_problemak_faa_nyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2219b5f-3923-4899-8da5-cb9a91a99c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f235549-fed2-4c70-bd97-094db5c90802","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_boeing_charleston_gyar_minosegi_problemak_faa_nyt","timestamp":"2019. április. 24. 08:33","title":"Szivárogtatnak a dolgozók: kritikus hibák vannak a Boeing repülőgépgyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ea3902-72b2-42e8-a97c-fbd0281224c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft 2017 óta tervezi, hogy megszünteti a Paintet, és csak a Windows Store-ból lesz majd elérhető a program. Most viszont már egészen másként gondolkodnak róla.","shortLead":"A Microsoft 2017 óta tervezi, hogy megszünteti a Paintet, és csak a Windows Store-ból lesz majd elérhető a program...","id":"20190423_paint_kepszerkeszto_windows_10_microsoft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21ea3902-72b2-42e8-a97c-fbd0281224c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0cbf1e8-f26e-4a8f-84cf-e7dac1b227ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_paint_kepszerkeszto_windows_10_microsoft","timestamp":"2019. április. 23. 11:33","title":"Szereti a Paintet? A Microsoft végre döntött a sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc2860f-c1aa-470f-b1ac-e17b018ddc01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emberöléssel elkövetett terrorcselekménnyel vádolhatják a szír menekültet, akit 2018 végén ítélt el a magyar bíróság embercsempészetért. Az Iszlám Állam \"szakaszvezetője\" lehetett.","shortLead":"Emberöléssel elkövetett terrorcselekménnyel vádolhatják a szír menekültet, akit 2018 végén ítélt el a magyar bíróság...","id":"20190423_Hasszan_F_Megvan_a_vad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efc2860f-c1aa-470f-b1ac-e17b018ddc01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84724af8-1086-46c2-8e42-1ebae6548d04","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Hasszan_F_Megvan_a_vad","timestamp":"2019. április. 23. 07:12","title":"Magyar Nemzet: Ez lehet a vád Hasszán F. ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce280a9-fd9b-4b17-9001-37a8bb353b9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új-zélandi merényletre adott bosszú volt a Srí Lanka-i, több mint 300 áldozatot követelő öngyilkos robbantássorozat, jelentette be az ország védelmi minisztere.","shortLead":"Az új-zélandi merényletre adott bosszú volt a Srí Lanka-i, több mint 300 áldozatot követelő öngyilkos robbantássorozat...","id":"20190423_A_christchurchi_merenylet_bosszuja_volt_a_Sri_Lankai_robbantassorozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce280a9-fd9b-4b17-9001-37a8bb353b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd301c86-031b-4ade-b9f9-d09bc9238155","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_A_christchurchi_merenylet_bosszuja_volt_a_Sri_Lankai_robbantassorozat","timestamp":"2019. április. 23. 11:07","title":"A christchurchi merénylet bosszúja volt a Srí Lanka-i robbantássorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ba7aa73-9720-42df-b4a1-e8f9d01f3eec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisbolt eladója bátran közbelépett, egy másik vásárló inkább óvatosabb volt, de így is megakadályozták a rablást.\r

\r

","shortLead":"A kisbolt eladója bátran közbelépett, egy másik vásárló inkább óvatosabb volt, de így is megakadályozták a rablást.\r

\r

","id":"20190424_Kobanyan_probalt_kirabolni_gazpisztollyal_egy_kisboltot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ba7aa73-9720-42df-b4a1-e8f9d01f3eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3d1e55-effe-492d-b357-46b7bcd3c95f","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Kobanyan_probalt_kirabolni_gazpisztollyal_egy_kisboltot","timestamp":"2019. április. 24. 06:16","title":"Kőbányán próbált kirabolni gázpisztollyal egy kisboltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]