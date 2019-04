Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46b694fe-98a6-4fef-80f0-92bb913c5829","c_author":"Z. B.","category":"kultura","description":"A 3,5 milliárd forintos projekt során az eredeti Zsolnay-tetőcserepek is visszakerülnek.","shortLead":"A 3,5 milliárd forintos projekt során az eredeti Zsolnay-tetőcserepek is visszakerülnek.","id":"20190417_Felujitjak_a_gyonyoru_kecskemeti_szecesszios_varoshazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46b694fe-98a6-4fef-80f0-92bb913c5829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f36484c-7e02-45d3-8a9f-f43c40aecd23","keywords":null,"link":"/kultura/20190417_Felujitjak_a_gyonyoru_kecskemeti_szecesszios_varoshazat","timestamp":"2019. április. 17. 20:57","title":"Felújítják a gyönyörű kecskeméti szecessziós városházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9edde4e-e164-4ce1-9a0d-af1a1f3242da","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"velemeny","description":"Hazug és életszerűtlen az érvelés, amely mögé bújva a kormányközelivé vált Mahir eltünteti az utcákról a HVG-címlapokat. Valakik egyszerűen félnek a kritikától, a humortól, és félnek attól, hogy az emberek elkezdenek gondolkodni úgy, ahogy ők nem szeretnék.","shortLead":"Hazug és életszerűtlen az érvelés, amely mögé bújva a kormányközelivé vált Mahir eltünteti az utcákról...","id":"20190417_Nagy_Ivan_Zsolt_Cenzura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9edde4e-e164-4ce1-9a0d-af1a1f3242da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de187b6-14e4-4e90-8d19-0c80da7d7b19","keywords":null,"link":"/velemeny/20190417_Nagy_Ivan_Zsolt_Cenzura","timestamp":"2019. április. 17. 16:47","title":"Nagy Iván Zsolt: Cenzúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d817c6bc-a8a8-4494-8132-5589fda90ee5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az világos, hogy a rendőrségen nincs rajzból felvételi. ","shortLead":"Az világos, hogy a rendőrségen nincs rajzból felvételi. ","id":"20190417_rendorsegi_rajz_tatabnya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d817c6bc-a8a8-4494-8132-5589fda90ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e96af0-3e6e-4b28-8c50-8f0bfeb77761","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_rendorsegi_rajz_tatabnya","timestamp":"2019. április. 17. 15:41","title":"Ennek a rendőrségi helyszínrajznak nincs párja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11844363-8aec-4382-96d7-93fbf0afd196","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szokásos lakóhelyétől több mint hétszáz kilométerre, a Kamcsatka-félszigetre vándorolt el egy oroszországi jegesmedve. A Csukcsföldön élő, alaposan lesoványodott állatot Tilicsiki település közelében, a helyi lakók találták.","shortLead":"Szokásos lakóhelyétől több mint hétszáz kilométerre, a Kamcsatka-félszigetre vándorolt el egy oroszországi jegesmedve...","id":"20190418_Alaposan_eltevedt_egy_oroszorszagi_jegesmedve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11844363-8aec-4382-96d7-93fbf0afd196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc8412a-5359-4e04-b6fb-d0053bbd4cde","keywords":null,"link":"/vilag/20190418_Alaposan_eltevedt_egy_oroszorszagi_jegesmedve","timestamp":"2019. április. 18. 10:33","title":"Alaposan eltévedt egy oroszországi jegesmedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae68330-6b2c-4d12-b7f3-518a61e8830e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szerencsétlenség a 82-es főúton történt szerda délelőtt.","shortLead":"A szerencsétlenség a 82-es főúton történt szerda délelőtt.","id":"20190417_Fotok_erkeztek_baleset_soran_a_sinekre_esett_Ford_Mustangrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eae68330-6b2c-4d12-b7f3-518a61e8830e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8ecd29-e89b-4a31-946a-340f8c592343","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_Fotok_erkeztek_baleset_soran_a_sinekre_esett_Ford_Mustangrol","timestamp":"2019. április. 17. 17:04","title":"Fotók érkeztek a sínekre zuhant Ford Mustangról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad164d4-eb16-4414-9969-0e3432fc1bcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdekesség, hogy a francia gyártó abszolút zászlóshajó modelljének hivatalos fotózásakor néhány éve a párizsi székesegyház adta a hátteret. ","shortLead":"Érdekesség, hogy a francia gyártó abszolút zászlóshajó modelljének hivatalos fotózásakor néhány éve a párizsi...","id":"20190417_a_notre_dame_elott_pozolt_a_citroen_luxusautoja_amibol_nem_lett_semmi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ad164d4-eb16-4414-9969-0e3432fc1bcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03764f95-2014-4378-a0f0-b6ebe5bf181d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_a_notre_dame_elott_pozolt_a_citroen_luxusautoja_amibol_nem_lett_semmi","timestamp":"2019. április. 17. 06:41","title":"A Notre-Dame mellett fotózták a Citroën luxusautóját, amiből aztán nem lett semmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983f86e4-61c6-4a22-9fe0-6cf6c073d0b1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A toronyőrt már sikerre vitték korábban.","shortLead":"A toronyőrt már sikerre vitték korábban.","id":"20190418_A_Disney_is_bedob_otmilliot_a_Notre_Damera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=983f86e4-61c6-4a22-9fe0-6cf6c073d0b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0d2c0d-cb33-4f1b-bde3-bcf7e680e8b7","keywords":null,"link":"/kultura/20190418_A_Disney_is_bedob_otmilliot_a_Notre_Damera","timestamp":"2019. április. 18. 11:43","title":"A Disney is bedob ötmilliót a Notre-Dame-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c9328a-bc52-4a3b-b32b-48d7f2ea622c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezzel megelőztük a 2004-ben velünk együtt csatlakozott országok nagy részét.","shortLead":"Ezzel megelőztük a 2004-ben velünk együtt csatlakozott országok nagy részét.","id":"20190418_Mar_a_het_evre_megitelt_unios_forrasok_harmadat_lehivtuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9c9328a-bc52-4a3b-b32b-48d7f2ea622c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332ebb0d-6c7c-4e1d-8ff6-b519231d63fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190418_Mar_a_het_evre_megitelt_unios_forrasok_harmadat_lehivtuk","timestamp":"2019. április. 18. 10:17","title":"Már a hét évre megítélt uniós források harmadát lehívtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]