2018. szeptember 12-én a Sargentini-jelentést elfogadta az Európai Parlament, a TV2 híradója a Tények erről úgy számolt be, hogy Orbán Viktor éltetik Európa-szerte címmel dicsőítő anyagot mutatott be. Ezt Gönczi Gábor úgy vezette fel, hogy "bár elfogadták a ránk nézve nem éppen pozitív jelentést, „a sikert mégis a magyar miniszterelnök érte el”. Az adás előtt órákkal az MSZP eljuttatta a csatárnához a jelentés elfogadásához kapcsolódó közleményét, de ez nem jelent meg a hírműsorban, ezért Ujhelyi István panaszt nyújtott be a Médiatanácsnál. A tanács úgy látta, nincs semmi baj, minden a legnagyobb rendben, Ujhelyi neve szerepelt a tudósításban, nem sérült a kiegyensúlyozottság elve. Igaz, Ujhelyi neve negatív kontextusban jelent meg.

Az MSZP ekkor a bírósághoz fordult, amely megsemmisítette a Médiatanács ítéletét. A hatóság erre a Kúriához fordult felülvizsgálatért, amely újbóli eljárásra kötelezte a Médiatanácsot.

Az NMHH most közölte, hogy egyszerűen nincs mit tenni, nem volt baj másodszorra sem a Tények-anyaggal. "A Kúria határozata alapján indult újabb eljárásban a testület azt állapította meg, hogy a TV2 betartotta a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét Tények című műsorában 2018. szeptember 12-én. A hatóság döntése szerint a kiegyensúlyozottságnak az adott műsorszám sorozatában kell megvalósulnia, tekintve, hogy a tájékoztatás egy olyan kiemelt jelentőségű eseményről – a Sargentini-jelentésről – szólt, amely nem mutatható be egyetlen műsorszámban. Az üggyel kapcsolatos vélemények és reakciók sem egyszerre születtek meg, a médiaszolgáltató is folyamatosan, az időbeliség sorrendjében tájékoztatta nézőit az eseményről."

Vagyis egy tudósításba egyszerűen nem fér bele egy ilyen horderejű anyag összefoglalása, így az időbeliség sorrendje vitt mindent - bár nem világos, hogy akkor az MSZP korábban megszületett reakciója miért nem fért bele a komplex ügy feldolgozásába. És nem egy anyagnak, hanem egy témáról szóló anyag sorozatának kell kiegyensúlyozottnak lennie.