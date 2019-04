Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f855f4e-105e-46da-88a3-090bd5dcecec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A közös polgármesterjelölt még nincs meg.","shortLead":"A közös polgármesterjelölt még nincs meg.","id":"20190403_Pecsett_is_osszefog_az_ellenzek_korzetenkent_egy_jeloltet_inditanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f855f4e-105e-46da-88a3-090bd5dcecec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e9a9eb-8224-44d1-9ed9-5198296fd0e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Pecsett_is_osszefog_az_ellenzek_korzetenkent_egy_jeloltet_inditanak","timestamp":"2019. április. 03. 15:10","title":"Pécsen is összefog az ellenzék, körzetenként egy jelöltet indítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nem titkosítottak a dokumentumok. ","shortLead":"Már nem titkosítottak a dokumentumok. ","id":"20190403_Nyilvanossagra_hozta_az_ugyeszseg_a_kemugy_reszleteit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47714a9-d529-43bd-aa8f-2f368d56c980","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Nyilvanossagra_hozta_az_ugyeszseg_a_kemugy_reszleteit","timestamp":"2019. április. 03. 09:28","title":"Bűncselekmény hiányában felmentették a kémügy vádlottjait, itt vannak a részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171dd416-aa7a-4772-9393-a97a02ff68d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közérdekű bejelentés után kezdtek vizsgálódni az ellenőrök, eddig hatféle terméket hívtak vissza.","shortLead":"Közérdekű bejelentés után kezdtek vizsgálódni az ellenőrök, eddig hatféle terméket hívtak vissza.","id":"20190403_Baj_van_a_liszttel_tobb_termeket_is_visszahivott_a_Nebih","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=171dd416-aa7a-4772-9393-a97a02ff68d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4446e6-d54e-43fc-aa3a-fd48e420f202","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_Baj_van_a_liszttel_tobb_termeket_is_visszahivott_a_Nebih","timestamp":"2019. április. 03. 09:13","title":"Gond van a tönkölylisztekkel, több terméket is visszahívott a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2914e8-9721-4cc4-b412-24ec4209876d","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Brüsszel nem Moszkva. Csak együtt sikerülhet. Védjük meg a független sajtót. Volt idő, amikor nem a bevándorlást állította az európai parlamenti kampány középpontjába a Fidesz. Időutazás az elmúlt 15 év EP-választásai körül, bónusz Schmitt Pál-videóval. ","shortLead":"Brüsszel nem Moszkva. Csak együtt sikerülhet. Védjük meg a független sajtót. Volt idő, amikor nem a bevándorlást...","id":"20190405_europai_valasztas_ep_kampany_fidesz_schmitt_pal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b2914e8-9721-4cc4-b412-24ec4209876d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5e9f6b-b90d-4fda-9aa1-a1c4e99d3903","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_europai_valasztas_ep_kampany_fidesz_schmitt_pal","timestamp":"2019. április. 05. 06:30","title":"Hol van a focizó Schmitt Pál? Új üzenettel támad az EP-választás előtt a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Április elsejével nyolc százalékkal nő a BKV-dolgozók bére, de más dolgok is jönnek. ","shortLead":"Április elsejével nyolc százalékkal nő a BKV-dolgozók bére, de más dolgok is jönnek. ","id":"20190403_Sikeresen_zarultak_a_bertargyalasok_a_BKVnel_tobbet_fognak_keresni_a_dolgozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147d7513-20ac-41a1-ae1d-9eeeca780abe","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_Sikeresen_zarultak_a_bertargyalasok_a_BKVnel_tobbet_fognak_keresni_a_dolgozok","timestamp":"2019. április. 03. 13:50","title":"Sikeresen zárultak a bértárgyalások a BKV-nél, többet fognak keresni a dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f8bb48-f44b-4853-a7eb-725c332bf949","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tulajdonos távozásra szólította fel őket, amit meg is tettek, csak épp fizetni felejtettek el. ","shortLead":"A tulajdonos távozásra szólította fel őket, amit meg is tettek, csak épp fizetni felejtettek el. ","id":"20190403_Balhezott_majd_fizetes_nelkul_tavozott_ket_ir_csalad_egy_komaromi_kempingbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10f8bb48-f44b-4853-a7eb-725c332bf949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba6d76d-60a7-4817-aa0b-e58464932812","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Balhezott_majd_fizetes_nelkul_tavozott_ket_ir_csalad_egy_komaromi_kempingbol","timestamp":"2019. április. 03. 19:08","title":"Balhézott, majd fizetés nélkül távozott két ír család egy komáromi kempingből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c04d48-0fc7-4894-8bf5-1024b266baba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alfie, az alpaka 2018-ban került egy ausztrál házaspárhoz. Gazdái úgy kezelik őt, mint egy családtagot, az alpakának bejárása van a házba, hiszen szobatiszta. Jelenleg nincsen ennél szerethetőbb kontent az interneten.","shortLead":"Alfie, az alpaka 2018-ban került egy ausztrál házaspárhoz. Gazdái úgy kezelik őt, mint egy családtagot, az alpakának...","id":"20190403_Szeret_strandolni_es_szobatiszta_az_Instagram_legimadnivalobb_sztarja_egy_alpaka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39c04d48-0fc7-4894-8bf5-1024b266baba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba83939-b0e9-4d3d-93a9-b24bb4b5bac5","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Szeret_strandolni_es_szobatiszta_az_Instagram_legimadnivalobb_sztarja_egy_alpaka","timestamp":"2019. április. 03. 11:06","title":"Szeret strandolni és szobatiszta az Instagram legimádnivalóbb sztárja, egy alpaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d06136-6f10-461e-89b4-83f9c6984b13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem messze a körgyűrűtől egy autós úgy gondolta, mindent szabad.","shortLead":"Nem messze a körgyűrűtől egy autós úgy gondolta, mindent szabad.","id":"20190404_csepel_bekotout_elozes_autos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3d06136-6f10-461e-89b4-83f9c6984b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261bd1e9-d8f9-41ec-8c25-0c3fbd9eea79","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_csepel_bekotout_elozes_autos_video","timestamp":"2019. április. 04. 09:18","title":"Valaki nagyon nem bírta, hogy minden beállt az M0-s miatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]