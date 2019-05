Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbf2fad4-aad5-40c7-9a61-ac1a8f90f99d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lockett Deanna letette az állampolgársági esküt a zuglói anyakönyvi hivatalban, így az ősszel kezdődő következő szezontól már a magyar rövidpályás gyorskorcsolyacsapat tagjaként versenyez.","shortLead":"Lockett Deanna letette az állampolgársági esküt a zuglói anyakönyvi hivatalban, így az ősszel kezdődő következő...","id":"20190507_lockett_deanna_ausztral_honositas_allampolgarsag_rovidpalyas_gyorskorcsolya_short_track","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbf2fad4-aad5-40c7-9a61-ac1a8f90f99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"437afc7e-bae4-4275-aa0b-c4fee1e916ba","keywords":null,"link":"/sport/20190507_lockett_deanna_ausztral_honositas_allampolgarsag_rovidpalyas_gyorskorcsolya_short_track","timestamp":"2019. május. 07. 21:44","title":"Ausztrálból lett magyarral erősítenek a gyorskorcsolyázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e32deb7-1b21-40cf-bbd5-b2932dafb7a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagramon kezdett el terjedni az a videó, amin egy hős – és persze rendkívül becsületes – beluga látható.","shortLead":"Az Instagramon kezdett el terjedni az a videó, amin egy hős – és persze rendkívül becsületes – beluga látható.","id":"20190509_iphone_beluga_feher_delfin_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e32deb7-1b21-40cf-bbd5-b2932dafb7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4968bbe7-079f-46d9-815c-a4b9ea6a61e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_iphone_beluga_feher_delfin_video","timestamp":"2019. május. 09. 09:03","title":"Tengerbe esett egy iPhone, de az sokkal meglepőbb volt, ami ezután történt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379bb8ca-1609-479b-84b0-0e59759d6efb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak az év második felében érkezik majd meg a soron következő Android, az Android Q teljes verziója, de a fejlesztőknek szánt béta-verzió hármas változatát már most ki lehet próbálni.","shortLead":"Csak az év második felében érkezik majd meg a soron következő Android, az Android Q teljes verziója, de a fejlesztőknek...","id":"20190508_android_operacios_rendszer_android_10_android_q_beta_valtozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=379bb8ca-1609-479b-84b0-0e59759d6efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649c5d37-fadd-487c-83fc-cc27e8823ed1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_android_operacios_rendszer_android_10_android_q_beta_valtozat","timestamp":"2019. május. 08. 09:33","title":"Az öné köztük van? Ezekre a telefonokra már most elérhető a legújabb Android, a Q béta-verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5815322d-f826-4f5b-a18f-92045ed87ee0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Manfred Weber egyértelmű elutasításával befejezte az eddig mutatott játékot, amely szerint Budapesten harcos, Brüsszelben pedig békés. Orbán Viktor szövetségest keres az obstrukció, az ellenállás és a vétó politikájához. A legújabb, holnap megjelenő HVG-ben arról is olvashatnak, hogy az Európai Néppártban már nem számolnak a Fidesz maradásával.","shortLead":"A miniszterelnök Manfred Weber egyértelmű elutasításával befejezte az eddig mutatott játékot, amely szerint Budapesten...","id":"20190508_Testverhaboru_Brusszelben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5815322d-f826-4f5b-a18f-92045ed87ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda2e8c9-f4d6-4085-82d7-fbbe7454c943","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Testverhaboru_Brusszelben","timestamp":"2019. május. 08. 12:50","title":"Orbán-Weber testvérháború Brüsszelben: páratlan ajándék ez Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64356182-94fc-48af-a602-d60de1bef372","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor \"árulásától\" egy demokratikusabb Európáig minden a terítékre kerül Nagyszebenben, ahol az EP-választás előtti utolsó találkozójukat tartják az EU vezetői. A hangulat paprikás, ám minden arra utal: a mostaninál is durvább viták jöhetnek a közeljövőben.","shortLead":"Orbán Viktor \"árulásától\" egy demokratikusabb Európáig minden a terítékre kerül Nagyszebenben, ahol az EP-választás...","id":"20190509_nagyszeben_eu_csucs_csucsjelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64356182-94fc-48af-a602-d60de1bef372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af4164f-7ec9-440a-beab-5bae6a8e8fe8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_nagyszeben_eu_csucs_csucsjelolt","timestamp":"2019. május. 09. 06:30","title":"Orbán Viktorral indult a nagyszebeni EU-csúcs is, de nem számára legnagyobb a tétje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ae51da-d837-4ba4-a0f2-3212112d6ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártelnök határidőt is szabott: még november előtt döntenek a Fidesz sorsáról. ","shortLead":"A pártelnök határidőt is szabott: még november előtt döntenek a Fidesz sorsáról. ","id":"20190508_Joseph_Daul_Ha_Orban_tovabb_becsmerli_az_Europai_Uniot_kidobjuk_a_Neppartbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33ae51da-d837-4ba4-a0f2-3212112d6ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b52f49-0066-45c3-84d1-69a3888083e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Joseph_Daul_Ha_Orban_tovabb_becsmerli_az_Europai_Uniot_kidobjuk_a_Neppartbol","timestamp":"2019. május. 08. 18:02","title":"Joseph Daul: „Ha Orbán tovább becsmérli az Európai Uniót, kidobjuk a Néppártból”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb81a986-2846-4c0d-af57-bb4690c2fe02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lezárták az útszakaszt Mány térségében, senki nem sérült meg.\r

\r

","shortLead":"Lezárták az útszakaszt Mány térségében, senki nem sérült meg.\r

\r

","id":"20190507_Kigyulladt_egy_kisteherauto_az_M1esen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb81a986-2846-4c0d-af57-bb4690c2fe02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbbb10e3-70e7-47c7-bb72-12c820d7ad2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190507_Kigyulladt_egy_kisteherauto_az_M1esen","timestamp":"2019. május. 07. 18:27","title":"Kigyulladt egy kisteherautó az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b377819-cfb2-4f4d-9f8d-3686668b7ed5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük féltek a dolgozók és a betegek is, ezért nem beszélt senki a bántalmazásokról. Állítólag az igazgatók sem tudták.","shortLead":"Szerintük féltek a dolgozók és a betegek is, ezért nem beszélt senki a bántalmazásokról. Állítólag az igazgatók sem...","id":"20190508_Az_oda_latogato_erdekvedelmi_szervezet_sem_tudta_mi_tortent_a_mozsgoi_otthonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b377819-cfb2-4f4d-9f8d-3686668b7ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fd2970-2410-40ca-9484-b8f019c8398b","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Az_oda_latogato_erdekvedelmi_szervezet_sem_tudta_mi_tortent_a_mozsgoi_otthonban","timestamp":"2019. május. 08. 22:02","title":"Az odalátogató érdekvédelmi szervezet sem tudta, mi folyik a mozsgói otthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]