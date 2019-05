Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három független, meg nem választott képviselőjelölt sehogy sem tudott elszámolni a kampánypénzzel, vádat emelt ellenük az ügyészség.","shortLead":"A három független, meg nem választott képviselőjelölt sehogy sem tudott elszámolni a kampánypénzzel, vádat emelt...","id":"20190508_Eltuntette_a_kampanypenzt_harom_debreceni_kepviselojelolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce799c9-debf-4da2-b6cc-0612976af201","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Eltuntette_a_kampanypenzt_harom_debreceni_kepviselojelolt","timestamp":"2019. május. 08. 17:01","title":"Eltüntette a kampánypénzt a három debreceni képviselőjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4929eaff-2316-4151-a59a-831f2b2069af","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Nem finomkodásból maradnak ki a konkrét politikai utalások a szövegekből, hanem azt szeretnék, hogy a dalaiknak általános érvénye legyen, és évek múlva is érthetők legyenek – mondják a csütörtökön a Budapest Parkban koncertező, tavaly év végén az ötödik albummal jelentkező Esti Kornél frontemberei. Páros interjú Lázár Domokossal és Bodor Áronnal.","shortLead":"Nem finomkodásból maradnak ki a konkrét politikai utalások a szövegekből, hanem azt szeretnék, hogy a dalaiknak...","id":"20190507_Esti_Kornel_Egy_kicsit_beutott_ez_a_korosodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4929eaff-2316-4151-a59a-831f2b2069af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4564218-4b54-4e4f-a93c-540a0cd936a3","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Esti_Kornel_Egy_kicsit_beutott_ez_a_korosodas","timestamp":"2019. május. 07. 20:00","title":"Esti Kornél: „Egy kicsit beütött ez a korosodás”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e020181-f132-44c0-9e43-4c1ce01e08b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közbeszerzések felügyeletétől érkezhet az Egészséges Budapest program új miniszteri biztosa. Erősen felhígult projektet vesz át.","shortLead":"A közbeszerzések felügyeletétől érkezhet az Egészséges Budapest program új miniszteri biztosa. Erősen felhígult...","id":"20190508_Kivulallora_bizhatjak_ra_a_tobb_szaz_milliard_forintos_korhazfejlesztest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e020181-f132-44c0-9e43-4c1ce01e08b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46239e1a-8d1d-4c84-976f-4743fb73aa97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Kivulallora_bizhatjak_ra_a_tobb_szaz_milliard_forintos_korhazfejlesztest","timestamp":"2019. május. 08. 11:55","title":"Kívülállóra bízhatják rá a több százmilliárd forintos kórházfejlesztést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68769937-bc41-4204-8831-31f92470637d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az időjárási viszonyok és a személyzet hibái is hozzájárulhattak ahhoz, hogy 41 ember meghalt az Aeroflot Seremetyjevón kényszerleszállást végrehajtott és kigyulladt SSJ-100-as utasszállítóján – derült ki kompetens forrásokra hivatkozó keddi orosz sajtóértesülésekből.","shortLead":"Az időjárási viszonyok és a személyzet hibái is hozzájárulhattak ahhoz, hogy 41 ember meghalt az Aeroflot Seremetyjevón...","id":"20190507_moszkva_seremetyjevo_legi_katasztrofa_kigyulladt_repulo_aeroflot_pilota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68769937-bc41-4204-8831-31f92470637d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7b6d0a-73a9-45f5-8178-94b40358233e","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_moszkva_seremetyjevo_legi_katasztrofa_kigyulladt_repulo_aeroflot_pilota","timestamp":"2019. május. 07. 21:39","title":"Nehezen magyarázható döntéseket hozott a Moszkvában kigyulladt gép kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64052593-e0b3-4508-9239-4bda27ae2ad3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedden e-mailben értesítette a leendő vásárlókat a Samsung, hogy a hónap végéig törölni fogják a Galaxy Foldra leadott előrendelést. ","shortLead":"Kedden e-mailben értesítette a leendő vásárlókat a Samsung, hogy a hónap végéig törölni fogják a Galaxy Foldra leadott...","id":"20190507_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon_torik_konstrukcios_hiba_elorendeles_torlese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64052593-e0b3-4508-9239-4bda27ae2ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc81c5a5-888d-473c-80eb-b2e5e2840d53","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon_torik_konstrukcios_hiba_elorendeles_torlese","timestamp":"2019. május. 07. 18:03","title":"Törli az összehajtható telefonra leadott rendeléseket a Samsung, és nem tudni, mikorra lesz \"kész\" a Galaxy Fold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d257ea1-fe3e-4c49-b2b7-054fcd9b235a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a meteorológusok is ámulnak azon a drónvideón, ami egy oklahomai tornádót mutat be szokatlan közelségről.","shortLead":"Még a meteorológusok is ámulnak azon a drónvideón, ami egy oklahomai tornádót mutat be szokatlan közelségről.","id":"20190508_dronvideo_tornado_amerika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d257ea1-fe3e-4c49-b2b7-054fcd9b235a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a897315-35e8-4db9-8bff-cf9a052a5cb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_dronvideo_tornado_amerika","timestamp":"2019. május. 08. 11:03","title":"Döbbenetes drónvideó készült egy amerikai tornádóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f214e7ee-8307-46f9-a6a0-c73355c86a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Cella Septichora látogatóközpontját bővítik, 15 fát ki kell vágni, a pótlásukról nincs szó az uniós közbeszerzési dokumentumban.\r

\r

","shortLead":"A Cella Septichora látogatóközpontját bővítik, 15 fát ki kell vágni, a pótlásukról nincs szó az uniós közbeszerzési...","id":"20190507_15_fat_vagnak_ki_a_pecsi_vilagoroksegi_fejlesztesnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f214e7ee-8307-46f9-a6a0-c73355c86a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32daa3b-a21c-4a85-bad9-dbbf28b1ed5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_15_fat_vagnak_ki_a_pecsi_vilagoroksegi_fejlesztesnel","timestamp":"2019. május. 07. 18:52","title":"15 fát vágnak ki a pécsi világörökségi fejlesztésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most a közel-keleti ország fémipari exportját roppantaná meg a Donald Trump által hozott rendelet – a fémek Irán legfontosabb kiviteli cikkei az olaj után. Amerika azt üzeni, fegyveres konfliktusra is kész válaszolni, bár maga ilyet nem kezdeményezne.","shortLead":"Most a közel-keleti ország fémipari exportját roppantaná meg a Donald Trump által hozott rendelet – a fémek Irán...","id":"20190509_Trump_ujabb_szankciokkal_sorozta_meg_Irant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83948c5-3e7e-4861-8513-1e9fa9c80468","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Trump_ujabb_szankciokkal_sorozta_meg_Irant","timestamp":"2019. május. 09. 08:35","title":"Trump újabb szankciókkal sorozta meg Iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]