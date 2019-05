Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01a9a6b4-4b7d-40ff-a90b-cdbf167c9948","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Avatarhoz pedig négy új epizódot készítenek. ","shortLead":"Az Avatarhoz pedig négy új epizódot készítenek. ","id":"20190508_Meg_harom_Star_Warsfilmet_keszit_a_Disney","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01a9a6b4-4b7d-40ff-a90b-cdbf167c9948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4ae2faa-11aa-4333-822e-5741394ecd5d","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Meg_harom_Star_Warsfilmet_keszit_a_Disney","timestamp":"2019. május. 08. 10:32","title":"Még három Star Wars-filmet készít a Disney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f02d4ff1-0aff-4c76-9f43-0129542d4da7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerdán reggel 9 órára meghaladta a 29 ezret a tiltakozó petíciót aláírók száma.","shortLead":"Szerdán reggel 9 órára meghaladta a 29 ezret a tiltakozó petíciót aláírók száma.","id":"20190508_peticio_matematikaerettsegi_erettsegi_nehez_feladat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f02d4ff1-0aff-4c76-9f43-0129542d4da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27635aae-160a-441c-866a-704fd92e053e","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_peticio_matematikaerettsegi_erettsegi_nehez_feladat","timestamp":"2019. május. 08. 09:09","title":"Matematikaérettségi: több tízezren tiltakoznak a nehéz feladatok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Samsung megtalálhatta a hibát, ami miatt a Galaxy Fold készülékek egy nap használat után tönkrementek. A cég hamarosan bejelenti, mikor lesz elérhető az összehajtható okostelefon.","shortLead":"A jelek szerint a Samsung megtalálhatta a hibát, ami miatt a Galaxy Fold készülékek egy nap használat után...","id":"20190509_samsung_osszehajthato_okostelefon_galaxy_fold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff59ae40-8c43-430a-a9f3-d54a63ef64a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_samsung_osszehajthato_okostelefon_galaxy_fold","timestamp":"2019. május. 09. 11:03","title":"Váratlan fordulat: a Samsung pénteken jelenti be, mikor lesz elérhető a Galaxy Fold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4026457d-de81-4e47-8ae7-592f6a191d2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190507_Egy_munkaszuneti_naprol_is_a_vegitelet_jut_eszebe_a_Fidesznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4026457d-de81-4e47-8ae7-592f6a191d2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40eeffe8-5576-4a55-b2b1-41546266549f","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_Egy_munkaszuneti_naprol_is_a_vegitelet_jut_eszebe_a_Fidesznek","timestamp":"2019. május. 07. 15:23","title":"Egy munkaszüneti napról is a végítélet jut eszébe a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379bb8ca-1609-479b-84b0-0e59759d6efb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak az év második felében érkezik majd meg a soron következő Android, az Android Q teljes verziója, de a fejlesztőknek szánt béta-verzió hármas változatát már most ki lehet próbálni.","shortLead":"Csak az év második felében érkezik majd meg a soron következő Android, az Android Q teljes verziója, de a fejlesztőknek...","id":"20190508_android_operacios_rendszer_android_10_android_q_beta_valtozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=379bb8ca-1609-479b-84b0-0e59759d6efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649c5d37-fadd-487c-83fc-cc27e8823ed1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_android_operacios_rendszer_android_10_android_q_beta_valtozat","timestamp":"2019. május. 08. 09:33","title":"Az öné köztük van? Ezekre a telefonokra már most elérhető a legújabb Android, a Q béta-verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74bfb8b-c4d6-4938-ac35-ac34153d610c","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190509_Marabu_FekNyuz_Alkalmassagi_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a74bfb8b-c4d6-4938-ac35-ac34153d610c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79a06fc-2cb1-4470-8534-c08880d0e607","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Marabu_FekNyuz_Alkalmassagi_teszt","timestamp":"2019. május. 09. 12:05","title":"Marabu FékNyúz: Alkalmassági teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ne hagyja otthon az esernyőt!","shortLead":"Ne hagyja otthon az esernyőt!","id":"20190509_esos_huvos_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efae8efe-9d39-4666-a785-3e22b11b8e99","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_esos_huvos_idojaras","timestamp":"2019. május. 09. 05:13","title":"Itt egy újabb esős, hűvös májusi nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813e6e26-82db-427e-a044-9c580a9b15e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Aki felkészült, annak ez nem okozhatott problémát – mondta a szaktanár. ","shortLead":"Aki felkészült, annak ez nem okozhatott problémát – mondta a szaktanár. ","id":"20190508_Szaktanar_a_torierettsegirol_megoldhatoak_a_feladatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=813e6e26-82db-427e-a044-9c580a9b15e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea71aca-c34e-453b-9665-4faa09a900e9","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Szaktanar_a_torierettsegirol_megoldhatoak_a_feladatok","timestamp":"2019. május. 08. 10:48","title":"Szaktanár a töriérettségiről: megoldhatóak a feladatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]